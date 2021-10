ดังไกลอีกคน!! "มิลลิ" สุดปลื้ม ได้ขึ้นรูปบนบิลบอร์ด ใจกลางไทม์สแควร์ นิวยอร์ก

เป็นอีกหนึ่งศิลปินชาวไทยที่ได้มีรูปขึ้นบิลบอร์ดขนาดใหญ่ กลางไทม์สแควร์ นิวยอร์ก สำหรับแร็พเปอร์สาวชื่อดัง "มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล" ที่ล่าสุดทำเอาเจ้าตัวดีใจขั้นสุดพร้อมโพสต์ภาพดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุข้อความไว้ว่า "อ่ยยย บ่าไหวแม่ มันอยู่เมกาละนะ ใจกลางมหานครนิวหยวก เอาให้ฝรั่งมังค่ามันงงไปเลอะ!จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้มันเป็นไปได้ก็เพราะทุกคนเลยนะคะ! ขอบคุณ YUPP ขอบคุณครอบครัว ขอบคุณทุกคนที่ทำงานกับน้องมา รวมถึงทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆโปรเจ็ค ขอบคุณเเฟนคลับมากๆ ที่รักกันเสมอ และก็เตือนกันตลอด อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคับวันนี้ไปเป็นรูป วันหน้าจะไปเหยียบบนผืนแผ่นดิมเมกาด้วยสองเท้าของนวยเอง แล้วเจอกัน!สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณ @spotifyasia ที่ให้นวยได้เข้าร่วมแคมเปญ EQUAL เพื่อแสดงพลังของผู้หญิงด้วยนะค้าา เบิ้บบูShessh, can't stand it, its in the USA now on the Digital Billboard in Times Square, lets make them confuse!Not gonna lie, everything that happens here came true because of everyone! Thank you YUPP, and family Thank you every person that work with me Thank you every person that have involved in every project And thank you every fans that always love and admonishing meWish we stay like this forever,Today my appearance goes as a picture, but next time I will step on New York with my two feet. See you later!"