HELLO! BEAUTY AWARDS 2021 พิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี แก่ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมแห่งความงามจากนิตยสาร HELLO!

กลับมาอีกครั้งสำหรับงานการเฟ้นหาสุดยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมแห่งความงามที่โดนใจเหล่าเซเลบริตี้ชาวไทย อีกทั้งได้รับการยอมรับให้เป็นที่สุดจากกองบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! โดยในปีนี้ได้จัดงานขึ้นในสไตล์ New normal ภายใต้การรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด แต่เน้นธีมสีสันสดใส เติมความสดชื่นให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ณ ชั้น 19 เกษร เออร์เบิน รีสอร์ทบรรยากาศคึกคักไปด้วยเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ ตบเท้าร่วมลุ้นว่าแบรนด์เครื่องสำอางสุดโปรดของตัวเองจะคว้ารางวัลใดไปครองบ้าง แต่ก่อนจะถึงพิธีการประกาศรางวัล ภายในงานได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการ Burda Luxury กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและตัวแทนจากแบรนด์ความงามต่างๆ อย่างเป็นทางการ พร้อมบอกเล่าที่มาของแคมเปญนี้อีกครั้งว่า “ถือเป็นปีที่ 4 แล้ว ที่นิตยสาร HELLO! ได้จัดการมอบรางวัลให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและคลินิกเสริมความงามต่างๆ จากการสำรวจพฤติกรรมการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ความงามของเหล่าเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีความโดนเด่น จนได้คำตอบว่า มีแบรนด์ใดบ้างที่เป็นสุดยอดด้าน Best Skincare, Makeup, Body & Hair Care และ Treatment (Clinics) ที่ได้รับการยืนยันว่าดีที่สุดและเป็นที่หนึ่งในดวงใจ เป็นรางวัล Celebrities’ Choices นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาและทดลองใช้จากทีม Editors ของนิตยสาร HELLO! ว่าได้ผลที่น่าพอใจ จนต้องลงคะแนนโหวตให้ได้รับรางวัลในหมวดของ Editors’ Choicesสาขาต่างๆ ด้วย”‘คุณวราภรณ์ ศิริบุญมา’ ยังกล่าวต่ออีกว่า “จากผลสำรวจ เราได้ค้นพบว่า ปัจจุบันกลุ่มคนที่เป็น millennials เริ่มเข้ามาเป็นกลุ่มผู้อ่านหลัก ของนิตยสารและช่องทางออนไลน์มากขึ้น ในอนาคต HELLO! จะมุ่งเน้นด้าน digital marketing เพื่อเป็นสื่อกลางให้แบรนด์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำพร้อมนำเสนอข้อมูลเจาะลึกเช่น brand insight และ brand story รวมไปถึงการร่วมมือกับ celebrity beauty influencer ที่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมความงาม กลยุทธ์ทั้งหมดนี้เพื่อให้ HELLO! เป็นแพลตฟอร์มที่จะตอบโจทย์พฤติกรรม luxury audience ที่เปลี่ยนไป”และในปีนี้สุดยอดผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็น The Best ในใจของเล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ ที่ได้รับรางวัล Celebrities’ Choices มีทั้งหมด 27 รางวัล โดยแบ่งตามหมวดหมู่ดังนี้ คือBest Skincare ประกอบด้วยรางวัลThe Best Makeup Remover : Lancôme Bi-Facil BottleThe Best Cleansing Foam : La Mer The Cleansing FoamThe Best Facial Essence : SK-II Facial Treatment EssenceThe Best Facial Emulsion : Kanebo The EmulsionThe Best Face Serum : Clé de Peau Beauté The SerumThe Best Anti-Aging Moisturizer : Clé de Peau Beauté La CremeThe Best Sleeping Mask : Sulwhasoo Timetreasure Invigorating Sleeping MaskThe Best Sheet Mask : Shiseido Vital Perfection LiftDefine Radiance Face MaskThe Best Eye Cream : Dior Capture Totale Super Potent Eye SerumThe Best Sunscreen : Eucerin Sun Double Whitening Serum SPF50+ต่อด้วย Best Makeup ประกอบด้วยรางวัลThe Best Foundation : YSL All Hours FoundationThe Best Concealer : NARS Radiant Creamy ConcealerThe Best Powder : Chanel Ultra Le Teint CompactThe Best Highlighter and Bronzer : Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & GlowThe Best Eyebrow : Anastasia Beverly Hills Brow Powder DuoThe Best Eye Shadow : Urban Decay Naked HeatThe Best Eyeliner : M.A.C Liquidlast LinerThe Best Mascara : Hourglass Caution Extreme Lash MascaraThe Best Blush On : Dolce & Gabbana Blush of Roses Luminous Cheek ColourThe Best Lipstick : Gucci Rouge de Beauté BrillantBest Body & Hair Care ประกอบด้วยรางวัลThe Best Body Lotion : Jergens Soothing Aloe Refreshing MoisturizerThe Best Innovative Brand in Body Care Oil & Lotion : Bio-OilThe Best Shampoo and conditioner : Aveda Nutriplenish Shampoo & Aveda Nutriplenish ConditionerThe Best Body Bath : L’occitane en Provence Almond Shower Oilและ Best Aesthetic & Rejuvenating (Clinics) ประกอบด้วยรางวัลThe Most Trusted Specialist in Facial Rejuvenation and Lifting Techniques : Rajdhevee ClinicBest Ulthera Facelift Clinic : THE KLINIQUEThe Most Trusted New Modern Facelift Innovative : Bangmod Aesthetic Centerส่วนรางวัล Editors’ Choices มี 19 รางวัล ดังนี้The Most Trusted Innovative Anti-Aging Supplement : Agenity OneThe Best Cleansing Oil : Dr.PureLab No.0 Cleansing OilThe Best Sunscreen for Daily Protection : WRS Gold by Rajdhevee ClinicThe Best Meal Replacement for Weight Control : Renatar Ultra MeThe Best Leave-In Hair Treatment for Anti-Pollution: Shiseido Professional SUBLIMIC Wonder ShieldThe Best Vitamin Mask : Herbalife Nutrition Vitamin MaskThe Best Body Serum : Clarins Renew Plus Body SerumThe Best Moisturizer : La Prairie Pure Gold Radiance CreamThe Best Blush On : Rose Hermès Silky Blush PowderThe Best Shower Gel : Aesop Geranium Leaf Body CleanserThe Best Foundation : Giorgio Armani Luminous Silk FoundationThe Best Innovative Dietary Supplement for Radiant Skin : Boom Gluta ShotsรวมไปถึงรางวัลThe Most Trusted Thermage FLX Clinic : Mediglow ClinicThe Most Trusted Picosecond Laser Specialist : The Rejuv ClinicThe Most Trusted Dermal Filler Specialists : Chalita ClinicThe Most Trusted Non-Surgery Eye Rejuvenation : Lovely Eye & Skin ClinicThe Most Trusted Eyelid Surgery Techniques : Lovely Eye & Skin ClinicThe Best Facial Transformation Result : Roselin Wellness CenterThe Most Trusted Rhinoplasty Specialist : Vincent Clinicเรียกว่าตรงใจกับเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์หลายแบรนด์เลยทีเดียว โดยเฉพาะสาวๆ เซเลบริตี้ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบรางวัลในครั้งนี้ นำโดยคุณเฟย์-อรชุมา ดุรงค์เดช ที่บอกว่าตื่นเต้นมากๆ ที่ได้มาร่วมงาน เพราะถือเป็นอีเวนท์แรกๆ หลังจากประกาศคลายล็อกดาวน์เลย พร้อมกันนี้คุณเฟย์ยังแชร์เคล็ดลับในการดูแลความงามฉบับตัวเองในช่วงที่ผ่านมาว่า “ก่อนหน้านี้จะ work from home เป็นหลัก อีกทั้งด้วยความที่เป็นคุณแม่ลูกแฝด ชีวิตในแต่ละวันจะยุ่งมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเอง โดยเฉพาะผิวพรรณ จนผิวแห้งสะสม จึงพยายามดื่มน้ำเยอะๆ และออกกำลังกายทุกวัน ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผิวคือ Skincare โดยจะเน้นเป็นการบำรุงผิว เพราะไม่สามารถออกไปนวดหน้า ก็จะใช้วิธีมาร์กหน้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์”เมื่อถามถึงแบรนด์ความงามในดวงใจ คุณเฟย์บอกว่า มีหลากหลายแบรนด์เลย ไม่ว่าจะเป็นมาร์ก LA PRAIRIE หรือสกินแคร์ของ La Mer หรือเมคอัพของ SHISEIDO และสุดท้ายสำคัญมากๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชาย ต้องไม่ควรลืม คือครีมกันแดดกันแดดแม้เราจะทำงานอยู่บ้าน เราก็ต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF เพียงพอ กับแสงที่เราเจอภายในบ้าน ทั้งแสงแดด และแสงไฟต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกับ คุณเหลี่ยน-โสฬัส อมาตยกุล ที่บอกถึงความตื่นเต้น หลังได้มาพบปะผู้คน เพราะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้เจอใครมานานหลายเดือน และขอบคุณที่ HELLO! เชิญมาร่วมอัพเดตเทรนด์ความงามในครั้งนี้ ก่อนจะแบ่งปันเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณและความงามว่า “ด้วยความที่ช่วงปิดล็อกดาวน์ เราไม่สามารถไปคลินิกหรือสถาบันเสริมความงามต่างๆ ได้ ฉะนั้นเราก็ต้องดูแลความงามด้วยตัวเอง โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เน้นแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดจริงๆ และวิธีการไม่ยุ่งยาก สามารถทำเองได้ที่บ้าน ส่วนตัวเหลี่ยนเป็นคนผิวแพ้ง่าย จึงต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวด้วย รวมไปถึงให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผิวให้หมดจด หลังจากแต่งหน้าในแต่ละวัน”ส่วน ‘คุณปอ-ศีกัญญา ศักดิเดช ภานุพันธ์’ ก็เน้นการบำรุงผิวด้วยสกินแคร์ มาร์กหน้า และใส่ใจขั้นตอนในการทำความสะอาดผิวหน้า จนกลายเป็นกิจวัตรที่ต้องทำเป็นประจำทุกวัน และอีกหนึ่งเซเลบริตี้สาวสวย ‘คุณบูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์’ ก็ชื่นชมที่ HELLO! จัดงานได้สวยงาม และในรูปแบบ Private Event มีการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทุกคนรู้สึกอุ่นใจ และเอ็นจอยกับบรรยากาศงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับทุกๆ แบรนด์ที่ได้รางวัลในปีนี้ “หลังจากได้ชมพรีเซนต์ต่างๆ ภายในงาน มีหลายแบรนด์เลยค่ะ ที่บูบีต้องไปหาซื้อมาใช้ตาม เพราะตอนนี้ตัวเองจะเน้นการบำรุงผิว อาจจะมีการเข้าคลินิกบ้างตามโอกาส แต่ก็จะพยายามดูแลตัวเอง ดื่มน้ำเยอะๆ และพักผ่อนให้เพียงค่ะ”นอกจากนั้นยังมีบิวตี้เลิฟเวอร์อย่าง คุณแก้ม-สามสรา เอี่ยมเอกดุล และคุณมายด์-แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา มาร่วมแสดงความยินดีกับแบรนด์เครื่องสำอางและสถาบันความงามต่างๆ ด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ th.hellomagazine.com