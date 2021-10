"แซค แอฟรอน" ฉลองวัย 34 ปีในไทย บอกเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สุดในชีวิต

ทั้งนี้นอกจาก "รัสเซลล์ โครว์" แล้ว ในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งดาราฮอลลีวูดคนดังอย่างมาร่วมถ่ายทำด้วยเช่นกันโดยเมื่อวันวานที่ผ่านมา (19 ตุลาคม) ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดวัย 34 ปีของทางด้าน "แซค แอฟรอน" เจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่า It’s my bday again? I’m gettin old now- thanks for the bday wishes everyone I love you. I am so lucky to be able to be on this amazingly fun ride with you all.This one feels very special as I get to spend it in Thailand, alongside the most talented and kind cast and crew, making a movie that I think will be awesome… couldn’t be a happier moment in my life. Love you all so much(วันเกิดของผมอีกแล้ว? ตอนนี้ผมแก่แล้ว-ขอบคุณสำหรับคำอวยพรของทุกคน ผมรักคุณ ผมโชคดีมากที่ได้ใช้ช่วงเวลาที่แสนมหัศจารรย์และสนุกสนานกับพวกคุณทุกคน)(ครั้งนี้เป็นความรู้สึกพิเศษมากที่ผมได้ฉลองในประเทศไทยร่วมกับนักแสดงและทีมงานที่มากด้วยความสามารถ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าจะออกมาเจ๋งมากๆ...คงจะไม่มีช่วงเวลาไหนในชีวิตที่ผมจะมีความสุขมากไปกว่านี้อีกแล้ว รักทุกคนมาก)ขณะที่ในทวิตเตอร์ของ "รัสเซลล์ โครว์" เองก็ได้มีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความเพื่อร่วมอวยพรให้กับทางด้าน "แซค แอฟรอน" ด้วยทั้ง "รัสเซลล์ โครว์" และ "แซค แอฟรอน" อยู่ในระหว่างการถ่ายทำหนังที่สร้างมาจากหนังสือนิยายเรื่อง "The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty, and War" ที่เขียนโดย John "Chickie" Donohue และ J.T. Molloy โดยมี Peter Farrelly เป็นผู้กำกับ หนังว่าด้วยเรื่องราวการเดินทางของชายคนหนึ่งเพื่อไปส่งเบียร์ให้เพื่อนสมัยเด็กในขณะที่อีกฝ่ายนั้นกำลังออกรบอยู่ในเวียดนาม