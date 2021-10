เซ็กซี่ดุดัน! สาวๆ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021” อวดชุดว่ายน้ำ เดินสับบนรองเท้าส้นสูง 6 นิ้ว

ยิ่งใกล้โค้งสุดท้าย เวทีประกวดยิ่งฮอตขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดสาวงามทั้ง 30 คนได้อวดโฉมในชุดว่ายน้ำสีดำสุดแซบ ภายใต้คอนเซปต์ “Warrior of the Universe” หรือ “นักรบแห่งจักรวาล” จากคอลเลกชันพิเศษ BSC 25th Anniversary โชว์เสน่ห์ปนความเซ็กซี่ที่ดุดัน สมกับความเป็นสาวสมัยใหม่ที่มีความแข็งแกร่งรวมถึงสื่อถึงแนวคิด “Power of Passion” หรือ “สตรีผู้ทรงพลัง สู่เส้นทางแห่งชัยชนะ” ซึ่งเป็นธีมหลักการประชันความงามของสาวไทยปีนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการคว้าชัยบนเวที MUT หนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่จะก้าวไปพิชิตมงกุฎระดับโลกจากเวที Miss Universeนอกจากนั้น สาวงามทั้งหมดยังได้สวมรองเท้าส้นสูง 6 นิ้วของ BSC ที่สั่งผลิตพิเศษสำหรับสาวๆ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 โดยเฉพาะ ในคอนเซปต์ TALL IS BEAUTY เพราะความสูงคือความสวย ทำให้สวมใส่รู้สึกสบายและมั่นใจแม้จะอยู่บนความสูงถึง 6 นิ้วก็ตาม ซึ่งสาวๆ ต่างพกความมั่นใจ เดินสับๆ อย่างมืออาชีพ สวยเผ็ดกันทุกคน สมกับเป็นรอบไฮไลต์ที่แฟนนางงามตั้งตารอ ก่อนจะตามลุ้นตามเชียร์รอบตัดสินในวันที่ 24 ตุลาคม นี้