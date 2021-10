เผยโฉมทายาทหมื่นล้าน!! "ภัทร" ยิ้มแก้มปริ "จุ้มจิ้ม" คลอดลูกแฝดแล้ว

หลังจากที่รอคอยมา 9 เดือน วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง "ภัทร จึงกานต์กุล" ผู้ประกาศข่าวคนดังและนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ล่าสุดทางด้านภรรยาสาว "จุ้มจิ้ม วรนันท์" ได้ให้กำเนิดลูกน้อยฝาแฝด "น้องโซลาร์ – น้องลูนาร์" เป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนพ้องและคนในครอบครัวโดยหนุ่ม "ภัทร" ได้เผยภาพครอบครัวพ่อ แม่ และลูกแฝดหมื่นล้าน เป็นครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า "Here comes Solar & Lunar ...Let the World be Shined by You 18/10/2021"ซึ่งบรรดาแฟนคลับ และเพื่อนร่วมวงการบันเทิง อาทิ เมย์ พิชญ์นาฏ, อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร, เจ เจตริน, อั๋น ภูวนาท, มอส ปฏิภาณ, ปราง กัญญ์ณรัณ ฯลฯ ก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเพียบ