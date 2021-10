7 หนุ่มสายวาย ร่วมพิสูจน์ BIO-CERAMIC และ Hybrid จากเลอซาช่า สุดยอดเทคโนโลยีดูแลเส้นผม

หล่อแบบโอปป้าตัวจริงสำหรับ 7 หนุ่ม นักแสดงสุดฮอตสายซีรีส์วาย นำทีมโดยที่มาร่วมพิสูจน์ความปังด้วยตัวเอง กับ 2 ไอเท็มดูแลเส้นผม สุดยอดนวัตกรรมแห่งปีที่คนรักเส้นผมต้องมีไว้ครอบครอง กับ “ไดร์เป่าผม เลอซาช่า ลักซ์ ไอออนพลัส ไบโอเซรามิก” (LESASHA LUXE ION PLUS BIO-CERAMIC HAIR DRYER) และ “หวีไดร์ เลอซาช่า ลักซ์ ไฮบริด สไตลิ่ง (LESASHA LUXE HYBRID STYLING BRUSH)” ผลิตภัณฑ์เพื่อการถนอมเส้นผม และหนังศีรษะ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุด จากแบรนด์ เลอซาช่า ผู้นำเทรนด์ และนวัตกรรมอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมอันดับ 1 ในประเทศไทย ด้วยคอนเซปต์ “You Care Your Heart, LESASHA Cares Your Hair เลอซาช่าใส่ใจ…ไม่ทำร้ายผมทั้ง 7 หนุ่ม มีกิจกรรมสนุกๆ ในแฟนเพจของ LESASHA ใครที่เป็นเอฟซีของทั้ง 7 หนุ่ม และเอฟซีของ LESASHA เข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้ที่ Facebook : LESASHAเพราะเส้นผมเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม