เจาะความสำเร็จ “ฟันโอ” รักษาตำแหน่ง “ผู้นำ” ตลาดบิสกิต และแคร็กเกอร์สอดไส้ คว้ารางวัล 2021 Thailand’s Most Admired Brand

ฟันโอ (Fun-O) คว้ารางวัล 2021 Thailand’s Most Admired Brand ครองบัลลังก์ความเป็น 1 ในใจ ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมควบ Market Leader Brand Award ตอกย้ำ “ผู้นำ” ตลาดบิสกิตและแคร็กเกอร์สอดไส้ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งสำหรับโลกของการตลาด กลยุทธ์การสร้างแบรนด์มีความสำคัญมาก เพื่อจะครองใจกลุ่มเป้าหมาย และเป็นประจำทุกปีที่ นิตยสาร BrandAge จะทำการมอบรางวัล Thailand’s Most Admired Brand ให้แก่แบรนด์อันดับ 1 ที่ได้จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วประเทศไทย ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่ฝ่าด่านการแข่งขันจนสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่าง เหนียวแน่นมีชัยเหนือคู่แข่งในตลาดทั้งนี้รางวัล Thailand’s Most Admired Brand นั้นเป็นการศึกษาผ่านตัวแปรในมิติต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย•Brand-Popularity (ความนิยมในการบริโภค/ซื้อ/ใช้บริการ ฯลฯ ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์)•Brand-Reputation (ชื่อเสียงและความมีชื่อเสียงของแบรนด์ในความเห็นของผู้บริโภค)•Brand-Quality Image (คุณภาพของแบรนด์ในความเห็นของผู้บริโภค)•Brand-Innovative Image (ความเป็นผู้นำด้านวัตกรรมของแบรนด์ในความเห็นของผู้บริโภค)•Brand-Sell and/or After-sale Service Image (การให้บริการและบริการหลังการขายของแบรนด์ในความเห็นของผู้บริโภค เฉพาะสินค้า-บริการ ที่การให้บริการและบริการหลังการขายมีความสำคัญ)•Brand-CSR Image (ภาพลักษณ์การเป็นองค์กรเพื่อสังคมของแบรนด์)ในสนามการแข่งขันตำแหน่ง “แชมป์” นั้นได้มายาก แต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่า เช่นเดียวกับการ ดำเนินธุรกิจการตลาด เมื่อแบรนด์ปล่อยหมัดเด็ดออกอาวุธกลยุทธ์การตลาดครบครัน จนสามารถผลักดันสินค้าให้ เป็นที่ 1ในใจผู้บริโภคครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้สูงสุด แต่การจะรักษาบัลลังก์ “ผู้นำตลาด” ไม่ใช่เรื่องง่าย ทว่า “ฟันโอ”(Fun-O) กลับครองความเป็นผู้นำในตลาดบิสกิตและแคร็กเกอร์สอดไส้มาอย่างต่อเนื่องกุญแจสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ นางเจน เบอร์นาโด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด จะมาไขเคล็ดลับหากพิจารณาภาพรวมตลาดบิสกิตในเมืองไทย เรียกว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่ดุเดือดไม่น้อย เพราะมีผู้เล่น ในตลาดมากกว่า 300 แบรนด์ แต่ละรายมีศักยภาพและการทำตลาดที่แตกต่างกันไป ในขณะที่ “ฟันโอ” ให้ความสำคัญ ในเรื่อง Value for Money (คุ้มค่าคุ้มราคา) ทั้งในเรื่องคุณภาพสินค้า และการวางราคาจำหน่ายในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ คือ 6 ชิ้น เพียง 5 บาท ทำให้ ฟันโอ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดได้ตั้งแต่ช่วง 2 - 3 ปีแรกของการวางจำหน่ายสินค้า และตลอดระยะเวลาการทำตลาดกว่า 18 ปี “ฟันโอ” ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการพัฒนารสชาติใหม่ มีการทำ Product Innovation (นวัตกรรมสินค้า) ใหม่ๆ เช่น ในปีนี้ ทางแบรนด์ได้ออกสินค้า “ฟันโอ เฟสทีฟ คุกกี้ แคนดี้ เคน” ซึ่ง เป็นคุกกี้ที่สอดไส้ครีม 2 สี คือรสวานิลลา และสตรอเบอร์รี่ วางจำหน่ายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่พร้อมทั้งพื้นที่ว่างหลังซองที่สามารถเขียนข้อความอวยพรเพื่อมอบขนมแสนอร่อยให้กับคนที่รักได้อีกด้วยอีกหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดของฟันโอ คือ Presenter Strategy (กลยุทธ์การใช้พรีเซ็นเตอร์) ที่ยูอาร์ซีให้ความสำคัญมาตั้งแต่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ฟันโอ ในยุคแรก ๆ ที่ทุกคนล้วนมีคาแร็กเตอร์ของการเป็นหนุ่มอารมณ์ดี ขี้เล่น สนุกสนาน ตามสไตล์ของฟันโอ ล่าสุดยังได้ “คริส พีรวัส” นักแสดงขวัญใจวัยรุ่นสุดฮอตที่มีฐานแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อสะท้อนภาพของ Brand Character ที่ยังคงไว้ซึ่งความทันสมัย ความสนุกสนาน และเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ให้สอดคล้องกับสโลแกน “ฟีลไหนก็ได้ฟัน ฟันโอ” พร้อมการตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มสินค้าคุกกี้ในประเทศไทยด้วยจุดแข็งเรื่องรสชาติที่หลากหลาย และคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าคนสำคัญของฟันโอ และเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาฟันโอได้มีการทำกิจกรรมหลายอย่างที่ถือเป็นครั้งแรกของฟันโอ เรามีการทำ Digital Marketing ที่มีความหลากหลายและทันสมัยมากขึ้น เช่น การใช้ TikTok ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ซึ่งการทำกิจกรรมบน Tik Tok ช่วยสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น และ AR (Augmented Reality) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือดิจิทัลที่ “ฟันโอ” นำมาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาร่วมสนุกกับพรีเซ็นเตอร์ “คริส พีรวัส” ซึ่งฟันโอเป็นแบรนด์แรกในกลุ่มสินค้าคุกกี้และแคร็กเกอร์ ที่มาการนำนวัตกรรม AR มาใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็น First Mover ในการสร้างนวัตกรรมการตลาดใหม่ของ“ฟันโอ”“วันนี้ฟันโอสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดได้อย่างโดดเด่น ด้วยส่วนแบ่งการตลาดที่มีมากถึง 20% นอกจากเรื่องของนวัตกรรมการผลิต, Brand Personality หรือเรื่องของ Brand Love เรายังคงให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน Fun-O Smile Campaign โดยนำสินค้าฟันโอ อิโมจิ และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อเป็นการส่งมอบรอยยิ้มและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19”สำหรับแผนการตลาดในปีนี้ จะยังรุกอย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ทำไว้ได้ดีแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ดิจิทัลมีเดีย ไปจนถึงการวางนโยบายเพื่อตอบรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ และการวัดผลกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วทั้งในเรื่องของการขาย และโปรโมชั่น รวมถึงเรื่องการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะมีการวางแผนกันในระยะยาว โดยพิจารณาจากข้อมูลการวิจัยในเรื่องเทรนด์ผู้บริโภค และเทรนด์จากทั่วโลกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แม้กระทั่งเทรนด์ของ New Normal ก็ถูกนำมาพิจารณาว่า ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง และคงไม่ใช่แค่เรื่อง Product Innovation (นวัตกรรมสินค้า) ที่ออกแค่รสชาติใหม่เพียงอย่างเดียว แต่มองไปถึงว่า ผู้บริโภคกำลังสนใจ และมองหาอะไร เช่น เรื่อง Health & Wellness หรือเรื่อง Eco Friendly”การคว้ารางวัล 2021 Thailand’s Most Admired Brand และรางวัล Market Leader Brand จึงเป็นสิ่งที่การันตีความตั้งใจ มุ่งมั่นทำงานของแบรนด์ “ฟันโอ” ได้เป็นอย่างดีสำหรับภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบิสกิต คุกกี้ และแครกเกอร์ มีมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท โดย Top 5 ของตลาดรวม เป็นผลิตภัณฑ์ของ “ยูอาร์ซี” ถึง 3 แบรนด์ ได้แก่ ฟันโอ ดิวเบอร์รี่ และครีมโอ ทั้งนี้ ฟันโอครองส่วนแบ่งทางการตลาด 20%นอกจากนี้ ในปี 2563 ยูอาร์ซี ยังได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นด้านบริหารทรัพยากรบุคคลแห่งภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2563 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020) โดยนิตยสาร HR Asia ซึ่งเป็นนิตยสารที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย ยกย่องให้ บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานพัฒนาบุคลากรรวมถึงความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กร“รางวัลแห่งความสำเร็จ ไม่ได้ทำให้แบรนด์ฟันโอ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ยูอาร์ซี หยุดนิ่ง กลับกัน เราต้องทำงานหนัก มากขึ้น เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดและในฐานะที่ บริษัทยูอาร์ซีเป็นหนึ่งในบริษัทขนมชั้นนำของเมืองไทยอยู่ในตลาด มากว่า 20 ปี เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์แบรนด์คุณภาพ แจ็ค แอนด์ จิล และเดินหน้าย้ำพันธกิจสำคัญคือ Delight everyone with good food choice หรือการมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีคุณภาพ สร้างความสุข ให้ผู้บริโภคด้วยสินค้าและราคาที่เข้าถึงได้”ติดตามกิจกรรมข่าวสารและความเคลื่อนไหวของแบรนด์ฟันโอ ทาง Facebook fan page : https://www.facebook.com/FunOFanClub และ Line Official Account : Fun-O : https://page.line.me/fun-o