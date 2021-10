“กวินท์” ฟ้องแหลก 19 ต.ค.แจ้งความ ปอท. หลังถูกพาดพิงโกงเงินล้านเปย์เมีย

จากกรณีเพจดังออกมาแฉแล้วโยงแรปเปอร์ชื่อดังทรงดี โกงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านเปย์ภรรยา จนคนเข้าใจผิดว่าเป็นแถมมีบางคนเอาข้อมูลส่วนตัวเลขที่บ้านไปเผยแพร่ในระบบเกรงครอบครัวไม่ปลอดภัยนั้นล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ต.ค.เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 19 ต.ค. เวลา 09.30 น. ตนจะพานายกวินท์ นักร้องหนุ่มชื่อดังเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี(บก.ปอท.) เพื่อแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดต่อบุคคลที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สร้างความเสียหายให้คนเข้าใจผิด และบางรายยังเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายไปเผยแพร่ทางออนไลน์อีกด้วย โดยรายละเอียด กวินท์ ผู้เสียหายจะให้สัมภาษณ์สื่อฯ หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วสำหรับประวัติ กวินท์ นิโคลัส ดูวาล อายุ 28 ปี แร็ปเปอร์หนุ่ม(ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ) แต่งงานแล้วกับ ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นสมาชิกวง 3.2.1 เจ้าของเพลง แค่ที่รัก (My boo) และมีอีกไหม (Want More Shawty)ส่วนเพลง รักต้องเปิด (แน่นอก) ซึ่งเป็นผลงานจากวง 3.2.1 ร้องคู่กับ ใบเตย อาร์สยาม ยอดวิวกว่า 180 ล้านวิว ก่อนจะผันตัวออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวสังกัด Demo Lab ได้ไม่นานก็มาทำเพลงด้วยตัวเองในนาม”กวินท์ ดี (GAVIN D) ลง Youtube ช่องของตัวเอง มีเพลง เกาะสวาทหาดสวรรค์ ยอดวิวกว่า 120 ล้านวิว เพลง รักได้ป่าว ที่ร้องร่วมกับปุ้มปุ้ย พรรณทิพา ภรรยาสาวยอดวิว 114 ล้านวิวกวินท์ ตกเป็นข่าวโดนเพจดังโยงว่าเป็นแรปเปอร์ทรงดีรักภรรยา แต่โกงเงินเพื่อนร่วมวงการหลักล้านไปเปย์ภรรยา สร้างภาพโชว์รวย เกาะกระแสแรปเปอร์รุ่นน้อง หลอกเขียนเพลงแล้วชิ่ง ก่อนเอาไปใช้แล้วไม่ให้เครดิตกวินท์ได้โพสต์เฟซบุ๊กบัญชี Gavin Duval ซึ่งมีผู้ติดตาม 2.7 แสนคน ชี้แจงเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ต.ค.มีคนให้กำลังใจจำนวนมาก ว่าเรื่องที่ถูกสื่อนำไปลงนั้นไม่เป็นความจริง ตัวเองไม่ได้โกงเงิน ซึ่งจริง ๆ เงินจากการทำเพลงเป็นเพียงรายได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นในส่วนที่ได้เชิญคนมาร่วมงานก็ได้แบ่งส่วนแบ่งให้ไปตามที่ตกลงกันแล้ว แต่เมื่ออีกฝ่ายมีการมาขอเพิ่มก็ได้ให้ไปอีก ยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมจะดำเนินคดีกับผู้ไม่หวังดีที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ที่นำข้อมูลบ้านเลขที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเขามาเผยแพร่สู่สาธารณะ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัว เกรงว่าจะทำให้ครอบครัวไม่ปลอดภัย พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาล