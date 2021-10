โควิดทำรายได้หายหลักล้าน แต่สู้ไม่ถอย “ปิ๋ม ซีโฟร์” เปิดร้านชา ขายลูกชิ้น-น้ำส้มสู้วิกฤต

เป็นอีกหนึ่งสาวที่สู้ชีวิตมาโดยตลอด สำหรับนักร้องลูกทุ่ง-ครูสอนเต้นหรือที่ล่าสุดหันมาจับธุรกิจร้านชานมไข่มุก ที่ชื่อว่า KURO TEA Mania by ปิ๋ม ซีโฟร์ ย่านรังสิตคลอง 3 ตลาดสวนสุพรรณ หน้าสวนสนุกดรีมเวิลด์ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่ากว่าจะหาเช่าที่ได้ทำเอาท้อไปหลายรอบ แต่ด้วยความโชคดีมาเจอ “อี๊ด โปงลางสะออน” ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และน้องชายคนสนิทที่เปิดร้านอยู่ย่านนี้ ตนจึงได้มาขอเช่าที่เปิดร้านได้สำเร็จ“ร้านชา KURO TEA Mania นะคะก็พยายามตระเวนหาเช่าที่ แต่ไม่มีเลย จนถอดใจว่าไม่น่าจะได้แล้วล่ะ แล้วเผอิญว่ามาร้านอี๊ด โปงลางสะออน ร้านชื่อ สะแตกแดกตับ ซึ่งอี๊ดก็เป็นน้องชาย น้องรัก เป็นลูกศิษย์เรานี่แหละ พอมาเห็นทำเลร้านนี้ก็เลยขอเช่า ก็เลยเป็นจุดตั้งร้านอยู่ที่หน้าดรีมเวิลด์นะคะ ตลาดสวนสุพรรณ รังสิตคลอง 3 ค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เลยนะคะ มีเครื่องดื่มเยอะมาก และราคาจับต้องได้ ไม่ได้แพงเว่อร์ แต่รสชาติอร่อยเว่อร์ โดยเฉพาะวันนี้เป็นสิริมงคลที่สุดในชีวิตการค้าขายเลย เพราะว่าพระมหาสมปองมาเจิมให้ ตอนเย็นก็จะมีเลี้ยงกันนิดหน่อย ไม่ได้ใหญ่ เพราะเนื่องจากสถานการณ์โควิด มีล็อกดาวน์ มีเคอร์ฟิวด้วย จำกัดหลายๆ อย่าง ก็จะมีวงดนตรีเล็กๆ ซุปเปอร์วาเลนไทน์มา ดารานักร้องหลายๆ คนมาเจอกัน ก็มีเพื่อนๆ น้องๆ มาให้กำลังใจกันค่ะ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ทยอยมาให้กำลังใจกันแฟนคลับที่ต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น โอนเงินมาให้เรียบร้อย แต่ไม่รู้จะได้มากินตอนไหน แต่เขาจ่ายก่อนล่วงหน้า ผู้จัดละครหลายๆ ท่านก็โอนเงินมาบอกว่าถ้าสะดวกก็เอาไปส่งที่กองถ่ายหน่อย ก็เปิดร้านทุกวันนะคะ ตอนแรกว่าจะเปิดตอน 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่ม แต่ดูจากลูกค้าแล้ว อยากเปิดตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลย (หัวเราะ) เพราะดูจากลักษณะแล้วคือมีลูกค้ารถติดแถวนี้ตั้งแต่ 6 โมงเช้าหน้าร้านเลย และช่วงเย็นๆ 5 โมงถึง 2-3 ทุ่ม คนก็จะมาทานข้าวที่ตลาดเยอะมาก เพราะฉะนั้นเราน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี ก็เรียนเชิญนะคะ KURO TEA Mania by ปิ๋ม ซีโฟร์ รอต้อนรับและรอเช็กอินกันอยู่นะคะ หน้าดรีมเวิลด์ ถนนฝั่งใน ด้านที่เรือจอดเลยค่ะ ตลาดสวนสุพรรณค่ะ”เผยช่วงโควิด 2 ปีที่ผ่านมา อยู่บ้านจนคุยกับผัก-ปลารู้เรื่องหมดแล้ว“ต้องบอกว่าโควิดแรกเราโชคดีมาก ตอนนั้นซุปเปอร์วาเลนไทน์ดังมาก เราก็เป็นครูสอนเต้นมาตั้งแต่ต้น เราก็เลยมีผลพลอยได้ในการที่น้องไปถ่ายโฆษณา ถ่ายงานอะไรทุกอย่าง เราก็ได้งานไปด้วยคุยกับผักที่บ้านรู้เรื่อง ปลูกผักได้กินเลยล่ะ คุยกับทุกอย่างรู้เรื่องหมดแล้ว ก็รู้สึกว่ามันคงจะอยู่กับเราไปอีกนาน ไม่รู้เราจะได้ร้องเพลงเมื่อไหร่ ไม่รู้เราจะได้เต้นเมื่อไหร่ ไม่รู้วงการบันเทิงจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็มีละคร เริ่มได้ถ่ายแล้ว ทางช่อง gmmtv เรื่องสงครามดอกไม้ กำลังถ่ายอยู่ใกล้จะปิดกล้องแล้ว แล้วก็มีอีกเรื่องทางช่อง 8 กำลังรอเปิดกล้องอยู่ ส่วนเรื่องร้องเพลงก็จะกลับมาค่ะ ตอนนี้น้องๆ แดนเซอร์ก็ผันตัวเองไปเป็นพ่อค้า แม่ค้าบ้าง เราก็เป็นกำลังใจให้กัน กอดคอกันไป ขอแค่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นปิ๋มหรือทุกท่านนะคะ ขอให้เราไม่ติดโควิดแค่นั้นพอ เรื่องอื่นเราสู้ได้หมด น้ำท่วมก็อย่าท่วม ท่วมแล้วก็ไปเลย ต่อไปนี้ขอให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ โควิดเราอยู่กับมันได้ แต่มันจะทำอะไรเราไม่ได้บอกรายได้หายไปแบบ 100% แต่งานบุญยังแน่นเหมือนเดิม“รายได้หายไป 100% ค่ะ ก็มากกว่า 7 หลักเลยแหละ เพราะถ้าเกิดเรามีงาน เราก็ยังได้ไปคุมเป็นแอ็กติ้งโค้ชถ่ายโฆษณา ถ่ายเอ็มวี ออกแบบท่าเต้นให้กับศิลปิน แต่ตอนนี้ศิลปินก็ไม่ได้ออกอัลบั้ม ไม่ได้ออกซิงเกิ้ลอะไรกันเลย เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทำงานเลย ตอนนี้นอกจากรายได้คือศูนย์แล้ว แต่งานบุญยัง 100 อยู่นะคะ (ยิ้ม) งานบุญยังแน่นอยู่เหมือนเดิม ก็ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะ ร่วมบริจาคโลหิตในช่วงนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ตอนนี้ขาดเลือดและต้องการผู้ที่จะมาบริจาคเลือดเพื่อที่จะช่วยเหลืออีกหลายๆ ชีวิตนะคะ ไปบริจาคช่วงนี้จะได้เสื้อยืดฟรีด้วย ลองติดต่อไปที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ช่วยกันค่ะ ช่วยชาติ ช่วยเรา และช่วยทุกคน เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเห็นปิ๋มไปขออนุโมทนาบุญ งานสายบุญด้านใด ขอให้ไว้ใจและเชื่อใจกันได้ เพราะว่าปิ๋มมีบัญชีและมีนักร้อง-ดาราที่เป็นผู้ที่คอยเซ็นรับรองในการเบิกเงินทุกครั้งที่นำมาทำบุญนะคะส่วนใครที่รู้ว่าปิ๋มดูดวงได้ ดูเบอร์โทรศัพท์ได้ ยินดีดูค่ะ เพราะไปร่ำเรียนมาจากอาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ และปวารณาตัวกับอาจารย์ว่าจะไม่ทำธุรกิจ แต่จะทำเพื่อช่วยเหลือคน เพราะฉะนั้นใครอยากดูเบอร์โทรศัพท์กับปิ๋มมาดูได้แต่ปิ๋มจะขอสตางค์ 9 บาท โอนเข้าบัญชีเพื่อทำบุญ ปิ๋มจะมีบัญชีของศิลปินนักร้อง-ดาราผ้าป่าสามัคคี ขอแค่ 9 บาท ถ้าจะมาดูดวงมาดูได้ที่ร้านชาของปิ๋มตรงนี้เลย ดูให้ แต่ไม่ฟรี ขอ 9 บาทไปทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อๆ ไปค่ะ”บอกเพิ่งถอยรถ LEXUS ป้ายแดงมาไม่นาน แต่พอเจอโควิดเลยต้องเอามาวิ่งส่งลูกชิ้นแทนก็เลยมาขายลูกชิ้นแล้วกัน ขายน้ำส้มด้วย ก็ขายในหมู่บ้านที่ตัวเองอยู่นี่แหละค่ะ โพสต์ขายคนในหมู่บ้าน สรุปรถถอยมาป้ายแดงต้องมาใช้ส่งลูกชิ้นไม้ละ 10 บาท ส่งน้ำส้มขวดละ 140 (หัวเราะ) แต่จะบอกว่าในช่วงโควิดที่คนไม่ออกจากบ้าน ทำงาน work from home ปิ๋มขายดีมากค่ะ คือขายดีชนิดที่ออกรถเปิดประทุนให้ลูกเลย รถจักรยานสองล้อ (หัวเราะ) ให้ลูกปั่นไปส่งลูกชิ้น ส่งน้ำส้มตามบ้าน ก็เลยจะขายดีช่วงนั้นแต่พอเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติกัน ในหมู่บ้านก็จะไม่ค่อยมีคนส่วนลูกชิ้นกับน้ำส้มเราก็กำลังมองหาที่ใกล้ๆ กันนี่แหละเอามาลง เรายังพอมีแรงเราก็รับทุกทางค่ะ งานพรีเซ็นเตอร์ก็ยังรับอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะ รอดจากเป็นกำลังใจให้ตัวเองแล้ว เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่รอบข้าง และทุกๆ คน สำหรับแฟนเพลง แฟนคลับ และญาติๆ ที่ดูอยู่ก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจเต็มที่ที่สุดลูกสองคน มันไม่มีงานมันก็ยังอยู่ได้ มันไม่มีที่ร้องเพลง มันยังมาขายลูกชิ้นปิ้งได้ คนเรามันไม่สิ้นไร้ไม้ตอกขนาดนั้นจะบอกว่าการไปหยิบยืมคนอื่นมันน่าอายกว่าการมาทำงานแบบนี้ด้วยซ้ำ หินนี่ก็ปูเอง ปูนทุกอย่างลงมือทำเองหมด จงภาคภูมิใจและมีกำลังใจ ท่านคิดว่าท่านท้อแท้ ท่านคิดว่าท่านล้ม ลุกขึ้นมา แล้วหันมามองปิ๋ม ปิ๋มล้มกี่ร้อยครั้งแล้วแต่ไม่เคยถอยค่ะ สู้ตลอด เป็นกำลังใจให้ค่ะ”