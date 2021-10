แมริออท บอนวอย เปิดตัว Week of Wonders ประจำปีครั้งที่ 2 นำเสนอข้อเสนอ พิเศษเฉพาะสมาชิก ระหว่างวันที่ 7-14 ตุลาคม

โปรแกรมการเดินทางที่ได้รับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จุดประกายความต้องการเดินทางอีกครั้ง ด้วยโปรแกรม Week of Wonders สัปดาห์โปรโมชั่นพิเศษประจำปีครั้งที่ 2 สำหรับสมาชิก นำเสนอข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมให้เฉพาะสมาชิกแมริออท บอนวอยเท่านั้นตั้งแต่วันที่ 7-14 ตุลาคม สมาชิกจะสามารถเข้าถึงความมหัศจรรย์ (Wonders) ในธีมที่หลากหลาย ทั้งการหลีกหนีจากความวุ่นวาย (escape), ความสนุกสนาน (delight), การผจญภัย (adventure), ความสะดวกสบาย (comfort), ความหรูหรา (luxury), การค้นพบ (discovery), และอื่นๆ อีกมาก ข้อเสนอเหล่านี้พบได้ในแบรนด์โรงแรมจำนวนมากของแมริออท บอนวอยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยสมาชิกสามารถร่วมรับข้อเสนอได้หลายอย่าง และมีโอกาสมากขึ้นในการใช้สิทธิประโยชน์ทุกอย่างในโปรแกรมการเดินทางของแมริออท บอนวอย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักในโรงแรม การสะสมแต้มโบนัส ข้อเสนอการแลกคะแนน หรือการลดราคาให้กับสมาชิก โดยโปรโมชั่นนี้จัดขึ้นเพื่อสมาชิกทุกคน รวมถึงผู้ที่เพิ่งสมัครสมาชิกในช่วงเปิดโปรโมชั่นนี้เช่นเดียวกับการมอบโอกาสให้สมาชิกได้เร่งสะสมแต้ม Week of Wonders ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้สมาชิกในการให้รางวัลแก่ตัวเอง โดยสมาชิกสามารถใช้ข้อเสนอพิเศษในการเข้าพักใน โรงแรมหรู และเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าทางร้านออนไลน์ของแมริออท บอนวอย Marriott Bonvoy Boutiques“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แสดงความขอบคุณต่อสมาชิกของเรา ผ่านโครงการ Week of Wonders ช่วยให้นักเดินทางได้จุดประกายให้สปิริตของการค้นพบ และปลดปล่อยพลังของการเดินทางกับแมริออท บอนวอย” เดวิด ฟลุค รองประธานอาวุโส แมริออท บอนวอย กล่าว “ด้วยข้อเสนอที่มากมายนี้ สมาชิกจึงมีเหตุผลเพิ่มขึ้นในการวางแผนและจองสถานที่พักผ่อนในฝันที่รอคอยมาเนิ่นนาน กับลิสต์ท่องเที่ยวของตัวเอง พร้อมประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม หรือให้รางวัลกับตัวเองด้วยความหรูหราที่มากยิ่งขึ้น”ข้อเสนอต่างๆ ตลอดสัปดาห์ Week of WondersWonders of Escape หลบหนีความวุ่นวายกับการลดราคา 25% ในโรงแรมที่ร่วมรายการ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่) โดยสมาชิกสามารถท่องเที่ยวผ่านโรงแรมหลากหลายของแมริออท บอนวอย ที่ลดราคา 25% ในโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่)Wonders of Delight รับคะแนนโบนัส 2,000 คะแนน ในฐานะผู้ถือบัตรเครดิตแมริออท บอนวอย ผู้ถือบัตรเครดิตแมริออท บอนวอย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7-14 ตุลาคม 2564 และรับ 2,000 คะแนน เมื่อจองและเข้าพักในโรงแรมที่ร่วมรายการกับแมริออท บอนวอยภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โดยการเข้าพักต้องรวมการชำระค่าห้องพัก 1 คืน พร้อมเงื่อนไขอื่นๆWonders of Discovery จุดประกายให้กับสปิริตของการค้นพบ เมื่อแลกคะแนนสำหรับเข้าพักฟรี ด้วยเงื่อนไขถูกลงกว่า 33% นักเดินทางที่กระตือรือล้นค้นพบสถานที่ วัฒนธรรม และผู้คนใหม่ๆ ทั้งใกล้และไกล โดยสมาชิกสามารถจองการแลกคะแนนเข้าพักด้วยคะแนนที่น้อยลง สูงสุดถึง 33% ในช่วงโปรโมชั่น Week of WondersWonders of More แผนการท่องเที่ยวแบบรวดเร็วด้วยคะแนนโบนัส และการซื้อคะแนน ในช่วงโปรโมชั่น Week of Wonders สมาชิกจะได้รับคะแนนโบนัส 50% และสมาชิกเอลีท 55% ในการซื้อคะแนนตั้งแต่ 2,000 คะแนนขึ้นไป ทำให้การท่องเที่ยวสถานที่ในฝันเป็นเรื่องที่ง่ายและเร็วขึ้นWonders of Luxury ดื่มด่ำไปกับสปา กอล์ฟ การรับประทานอาหาร และอื่นๆ ณ โรงแรมที่เป็นไอคอนของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนลทั่วโลก สมาชิกที่มองหาการยกระดับประสบการณ์การเดินทางของตัวเอง สามารถทำได้อย่างมีสไตล์ โดยจองข้อเสนอ Week of Wonders Escape to Luxury ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอนี้ แขกที่จองห้องพัก 2 คืนขึ้นไป จะได้รับเครดิตโรงแรมสูงถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐ ในการจับจ่ายระหว่างการเข้าพักในโรงแรมระดับหรู ภายใต้แบรนด์ EDITION, โรงแรมและรีสอร์ทเซนต์ รีจิส และโรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตันWonders of Comfort นำความสะดวกสบายของโรงแรมที่โปรดปรานไปไว้ที่บ้าน สมาชิกสามารถใช้ส่วนลด 20% เมื่อซื้อของทางร้านออนไลน์ของแมริออท บอนวอย Marriot Bonvoy Boutique ทำให้ทุกๆ วันเสมือนเป็นวันพักผ่อน ตั้งแต่เตียงนอน Westin Heavenly ไปจนถึงกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของ EDITION ไปจนถึงเสื้อคลุมอาบน้ำหนานุ่มจากเดอะริทซ์-คาร์ลตัน นักเดินทางสามารถสัมผัสประสบการณ์ความรื่นรมย์ของการเดินทางที่ดีได้จากสิ่งของเหล่านี้ที่บ้านของตัวเองWonders of Adventure หลีกหนีความซ้ำซากจำเจของทุกๆวัน และตอบรับสิ่งที่โรงแรมของแมริออท บอนวอย เสนอให้ กับโปรโมชั่นทั่วโลกในขณะนี้ สมาชิกที่มองหาการผจญภัย สามารถสะสมคะแนนโบนัส 1,500 คะแนน กับการเข้าพักแต่ละครั้ง ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เมื่อลงทะเบียน ที่นี่ สำหรับโปรโมชั่นทั่วโลก ซึ่งจะดำเนินอย่างต่อเนื่องในช่วง Week of Wondersสำรวจข้อเสนอพิเศษต่างๆในช่วง Week of Wonders และเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและกติกาต่างๆ กรุณาเยี่ยมชมที่​ https://hotel-deals.marriott.com/thailand-th ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย และสมัครสมาชิกได้ฟรี ได้ ที่นี่ พร้อมร่วมพูดคุยได้ที่ @MarriottBonvoy