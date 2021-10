‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก ทุ่มทุนพรีเซนเตอร์ 4 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “บาส-ดุล-คิมม่อน-คอปเตอร์” สุดปัง! เปิดตัววันแรกยอดขายทะลุหมื่นชิ้น

ผ่านพ้นไปแล้วกับงาน Opening Online ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้สิว กับ ความร่วมมือระหว่าง บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์รักษาสิวชื่อดัง ‘Acnoc’ ทุ่มทุนดึง 4 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต บาส - สุรเดช พินิวัตร์, ดุล - ดุล ร่มจำปา, คิมม่อน - วโรดม เข็มมณฑา, คอปเตอร์ - ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี จากซีรีส์วายสุดฮิต “วัยรุ่นวุ่น Y รัก” มาเป็นพรีเซนเตอร์ สุดปัง! เปิดตัววันแรกยอดขายทะลุหมื่นชิ้นอัษฎา เทพยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวถึงที่มาของการร่วมมือครั้งนี้ ว่า “บริษัทเราทำงาน ประเภท ไบโอเทค งานวิจัย และเป็นผู้ผลิตแบรนด์สินค้าต่างๆ เริ่มต้นจากการที่เรามีเอกสารงานวิจัยอยู่เป็นจำนวนมาก หนึ่งในนั้นเรามีสิทธิบัตรสารสกัด Purified Xanthone สามารถจัดการแบคทีเรียได้อยู่หมัด ซึ่งสารตัวนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีระดับโลก งาน Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นเวทีโอลิมปิกด้านสารสกัด และเราไปได้เหรียญทองมาจากเวทีนี้ เราก็เริ่มคิดค้นผลิตภัณฑ์จนออกมาเป็น ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก เราจึงมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์นี้ ออกไปสู่ตลาดและเป็นที่รู้จักวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว เรามีการเจรจาถึงความร่วมมือ กับทางคุณโอ๋ สตาร์ ฮันเตอร์ เชิญมาร่วมทำธุรกิจตัวนี้ด้วยกันครับ”ยชญ กรณ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ว่า “ด้วยความที่ โอ๋ กับ พี่หลุยส์สนิทกันมานาน และต้องยอมรับว่าบริษัทพี่หลุยส์เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จากทีมงานคุณภาพ และพอได้พูดคุยถึงโปรเจกต์ ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก และ คอนเซปต์ สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้สิว 4 จุดเด่นนี้เราก็คิดว่า 4 คนหลักในบ้านสตาร์ฮันเตอร์ บาส-ดุล-คิมม่อน-คอปเตอร์ เหมาะกับการเป็นพรีเซนเตอร์นี้มากๆ ครับ”นพ.ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ ประธานบริหารวิจัยและพัฒนา บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ธรรมชาติบำบัด (Doctor of Natural Medicine, Natural Medicine Certification Board Canada) ดีกรีปริญญาเอกแพทย์ศาสตร์ Post graduate medical education จาก Harvard Medical School และ University of Paris-Est Cre'teil กล่าวถึงส่วนผสมที่อยู่ใน ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก ว่า “ในผลิตภัณฑ์นี้จะมีส่วนผสมของสารสกัดหลากหลายตัว แต่ในสูตรจะมีเด่นๆ ทั้งหมด 4 ตัว สารตัวแรก สารสกัดวาซาบิ มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระ ช่วยยับยั้งเชื้อรา, ตัวที่สอง คือ สารสกัด Whiten ช่วยในเรื่องผิวขาวกระจ่างใส, ตัวที่สาม สารสกัด Sodium Hyaluronate ช่วยให้ผิวหน้าไม่มัน ให้ความชุ่มชื่น และตัวสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ เป็นพระเอกของเรา คือ สารสกัด Purified Xanthone ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีระดับโลก งาน Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา สรรพคุณช่วยในเรื่องต้านสิว ลดอาการอักเสบ มั่นใจได้เลยว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ไม่มีแอลกอฮอล์ 100% ครับ”คอปเตอร์ - ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี ตัวแทน 4 หนุ่มพรีเซนเตอร์ พูดถึงผลิตภัณฑ์ ว่า ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก คือ ไอเทมที่ทุกคนต้องมีติดตัวไว้ในยุค New Normal นี้เลยครับ เวลาเราหยิบหน้ากากมา ก็หยิบเฟิร์สแคร์มาฉีดที่หน้ากากก่อนใส่ เพื่อเพิ่มความสะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้สิว เพราะพวกเราทุกคนต้องใส่หน้ากากระหว่างวัน ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ลดกลิ่นเหม็นหน้ากาก ลดปัญหาสิวที่เกิดจากหน้ากาก ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิว เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว และผิวแพ้ง่าย ให้กลิ่นหอมสดชื่นยาวนาน หมดปัญหาในยุคโควิด-19 ระบาด ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ครับพิเศษ! ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก ราคาชิ้นละ 129 บาท ราคาโปรโมชั่น! ซื้อเซต 4 ชิ้น เพียงราคา 390 บาท (บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ)สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Line Official account : @fc8888 (มี @) หรือ Facebook : FIRST CARE by ACNOCสำหรับใครที่สนใจร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ ‘First Care Maskne Spray’ สเปรย์ฉีดหน้ากาก สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ไร้สิว สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทาง Line Official account : @fc8888 (มี @)#FirstCareMaskneSpray #เฟิร์สแคร์สเปรย์ฉีดหน้ากาก #StarHunterxAcnoc