แรงส์!! ไม่หยุด “ดิว อริสรา” ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์มาดามฟินสุดแซ่บ แอนด์ เซ็กซี่ ยึดป้ายบิลบอร์ดเสิร์ฟความหอมทั่วกรุง

ธรรมดาไม่ได้!! ไม่งั้นจะเสียชื่อยี่ห้อสาวสวย สุดแซ่บ แอนด์ เซ็กซี่ ทำอะไรต้องปั๊วะ!! ต้องปัง!! “มาดามฟิน” เลยขอดึงความเป็นตัวตน “ดิว - อริสรา ทองบริสุทธิ์” สาวซุกซนขี้เล่น สุดเซ็กซี่ สื่อผ่านกลิ่นน้ำหอม ‘SO SEXY by MADAME FIN’ คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด กับภาพ Sexy Like a Virgin ตอกย้ำความแรงส์!! ยึดป้ายบิลบอร์ดย่าน อโศก เยาวราช ทองหล่อ แยกพระรามสี่ เสิร์ฟความหอมทั่วกรุง กับ ความเซ็กซี่... ที่ไม่ใช่แค่ตาเห็น ขอบอกจึ้งมากแม่!!“ดิว - อริสรา ทองบริสุทธิ์” เผยว่า ... “ดิว เป็นคนที่ชอบใส่ใจในรายละเอียดมาก พอเราแต่งตัวดี ผม หน้า ดีปุ๊บ กลิ่นตัวเราก็ต้องหอม ติดทนนาน คือ เราเป็นคนชอบใช้ของดี แต่คำว่าของดี ไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเสมอไป ตอนแรกเป็นคนที่ยึดติดกับอะไรเดิม ๆ ใช้น้ำหอมเดิม ๆ กลิ่นเดิม ๆ ที่เราชอบ แต่พอมีวันนึงเราเจอน้ำหอมที่ดี ราคาไม่เกินเอื้อม เราก็แฮปปี้ ก็เลยลองใช้มาดามฟิน เพราะก่อนหน้านี้เราเห็นพี่หวาน เห็น คารีสา (คารีสา สปริงเก็ตต์) ใช้มาดามฟิน แล้วพอเรามาลองใช้ก็ชอบมาก หอมมาก เราใช้จริง พอ พี่ทรายมาดามฟิน เห็น ก็เลยคุยกัน เรื่องทำน้ำหอมกับครีม สูตรใหม่ ที่เป็นตัวตนของเราจริง ๆ ดิวก็บอกความต้องการไป ว่าเราอยากเดินผ่านแล้วมีใครหันมามอง อยากให้มีกลิ่นที่หอมเซ็กซี่ แต่มีความน่ารัก วัยรุ่น ซ่า ๆ ซน ๆ แก่น ๆ น่ากอด พอทำเสร็จออกมาเป็น ‘SO SEXY by MADAME FIN’ เป็นน้ำหอมกลิ่นที่ดิวชอบไม่เหมือนใคร เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ ดิวว่ามันเป็นการเสริมเสน่ห์อย่างนึง ฝากให้สาวๆ ได้ลองใช้กันด้วยนะคะ และ ดิว ก็อยากขอบคุณพี่ทรายนะคะ ที่เลือก ดิว มาเป็นพรีเซนเตอร์ ‘SO SEXY by MADAME FIN’ น้ำหอมกลิ่นใหม่ที่คิดค้นมาเพื่อดิวโดยเฉพาะค่ะ”“ทราย - นรี ชีวสุทธิศิลป์” ซีอีโอ แบรนด์น้ำหอมมาดามฟิน พูดถึง ดิว อริสรา พรีเซนเตอร์สุดแซ่บว่า ... “เราทำมาดามฟินมา 7 ปี คำถามที่ลูกค้าถามบ่อยที่สุดคือ กลิ่นไหนเซ็กซี่ที่สุด เราก็เลยกลับมานั่งคิดและอยากทำออกมาอีกสักกลิ่นนึงที่เป็นกลิ่นที่ทำให้ลูกค้าดูเซ็กซี่ได้ทุกวัน จะแต่งตัวแบบไหน หรือในสถานการณ์แบบไหนก็รอด เป็นน้ำหอมสำหรับ everyday look เลยออกมาเป็น ‘So Sexy by Madame Fin’ ถามว่าทำไมถึงต้องเป็น ดิว เพราะเรารู้สึกว่าน้องดิวเป็นคนที่แค่ยืนเฉย ๆ ก็ดูเซ็กซี่แล้ว แต่งน้อยแต่งมาก ก็ดูเซ็กซี่ ขนาดผู้หญิงด้วยกันยังชอบเลย น้องดิวเป็นคนน่ารัก ทำงานด้วยกันง่าย ตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาวันแรก เราก็ประทับใจในความน่ารักของน้องเค้าแล้ว ยิ่งวันถ่ายแบบ แล้วระบบไฟมีปัญหา เสียเวลาไป 3 ชั่วโมง กว่าจะถ่ายเสร็จก็เกือบ 3 ทุ่ม แต่น้องมีสปิริตฟีดแบคดีมากค่ะ ยอดถล่มทลาย เกินความคาดหมายมากค่ะ หลัก ๆ แล้ว เราทำธุรกิจหรือเลือกทำแต่ละกลิ่น เราแค่เชื่อว่า ทุกกลิ่นที่เราเลือกมันดี เราตั้งใจเลือกและพิถีพีถันในทุกขั้นตอน เราทำการบ้านกับมันเยอะ และกลิ่น so sexy นี้เป็นอีกกลิ่นที่เราภูมิใจนำเสนอมาก ๆ ค่ะ ฝาก ‘So Sexy by Madame Fin’ ด้วยนะคะ รับรองความหอมเซ็กซี่ การันตีโดย ดิว อริสรา พรีเซนเตอร์สุดแซ่บของเราค่ะ”