“ปุ้ย TPN” เคลียร์ ด่าใครมั่นหน้า แจงสาเหตุ “เนท” ตุ๊บ ส่วน “ทารีน่า” ถึงตอบ “เสาไฟกินรี” ไม่ได้ แต่ไม่ควรตกรอบ

กลายเป็นดรามาร้อนแรงสุดๆ สำหรับประเด็นที่ลูกสาวไม่ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 แล้วออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก บอกว่ารู้สึกขัดข้องใจ เลยลากกระเป๋าไปถามผู้อำนวยการกองประกวด และผู้บริหารทีพีเอ็น โกลบอล ถึงสาเหตุ แต่กลับได้คำตอบมาเป็นผลโหวตกรรมการต่อมา “ปุ้ย ปิยาภรณ์” ได้ออกมาไลฟ์ฟาดกลับ โดยเล่าถึงพฤติกรรมของนางงามบางคน ที่ทำในสิ่งที่เพื่อนๆ เขาไม่ทำกัน แล้วทิ้งท้ายไว้ประมาณว่า “มั่นหน้า” กับ “มั่นใจ” มันต่างกัน ล่าสุดวันนี้ในงานเปิดตัว Miss Universe Thailand 2021 รอบ 30 คนสุดท้าย เจ้าตัวเลยถือโอกาสเคลียร์ประเด็นดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมตอบดรามาเรื่องใหม่ เหตุใดตอบคำถามไม่ได้แต่เข้ารอบ“เรื่องน้องเนทมันก็จบไปหลายวันแล้ว มันก็ไม่มีอะไร ส่วนตัวมองว่าเขาเป็นเด็กน่ารักแหละ แต่ว่ามันก็มีกฎกติกาหลายอย่างในกอง ไม่อย่างนั้นก็ต้องเอาเข้าทั้งหมด ก็เป็นไปตามนั้นนะคะหรือกลายเป็นความที่ไปกดเพื่อนๆ หรืออะไรแบบนี้ ไม่ได้”เล่าเหตุการณ์หลังเวที เนทมาถามด้วยคำสุภาพ ว่าทำไมถึงไม่ได้เข้ารอบ ก็ได้ตอบไปว่า ต้องไปถามกรรมการทั้ง 24 คน“เขาก็มาถามด้วยคำสุภาพนะคะ มาถามว่าอยากทราบเหตุผล ว่าทำไมกรรมการถึงไม่ให้เขาเข้ารอบ เราก็ตอบไปว่า หนูต้องไปถามกรรมการทั้ง 24 ท่าน เพราะว่าที่เราเชิญมาแต่ละคน ถ้าเห็นรายชื่อกรรมการไม่ใช่เด็กๆ แล้วก็ทรงคุณวุฒิมากๆ แล้วที่สำคัญก็จิ้มในไอแพดมีค้านสายตาอยู่บ้าง เพราะคนที่ผ่านเข้ามารอบ ตอบคำถามไม่ได้“ต้องดูองค์รวมทั้งหมดดูแม้กระทั่งคำถามที่กรรมการจะถามต่อ ว่าคนๆ นี้ควรจะอยู่หรือจะไป อันนี้ชัดเจนมากค่ะ”“เนท” ไม่ได้ไปต่อ เพราะคะแนนรวมทุกอย่าง มาประกอบกันแล้วไม่ผ่าน“คิดว่าน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นมันมีคะแนนหลังบ้านเยอะแยะไปหมดเลย ซึ่งเราก็ไม่อยากพาดพิง ก็เป็นมารยาทของเราเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่า ทุกอย่างเมื่อประกอบกันแล้วเข้า ก็คือได้เข้า ไม่ได้เข้าก็คือไม่ได้เข้า”โต้ข่าวล็อกมงฯ บอกถ้าทำแบบนั้น ปีต่อไปคงไม่มีใครมาร่วมสังฆกรรม“น้องๆ คิดว่าทุกปี MUT วางตัวไว้หรือเปล่าล็อกลำบากนะคะ เพราะถ้าล็อกปุ๊บ ปีต่อไปจะไม่มีใครร่วมสังฆกรรมกับเราแน่นอน”ตอกกลับคอมเมนต์ประกวดเพื่อหารอง เพราะมีที่หนึ่งแล้ว ไม่ได้เป็นคำที่รุนแรง แต่ขาดวุฒิภาวะ ส่วนตัวตอนนี้ ยังไม่เห็นใครสมควรได้มงฯ“เรากล้าพูดเลยที่เรารู้สึกว่ายูแน่ๆ จากนี้บรรดาโค้ชและพรฟ้า (ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์) เอง ก็จะดึงศักยภาพเหล่านั้นขึ้นมา แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพิ่งเข้ากองมาได้อาทิตย์เดียว ไม่ถึงด้วยเนอะ ทุกคนดีขึ้นมาก ทุกคนกล้าที่จะดึงอินเนอร์ตัวเองออกมา กล้าที่จะแสดงอะไรออกมาเยอะ กล้าที่จะปลดล็อกเราอยากจะฝากไปถึงพี่เลี้ยงทุกๆ ค่ายเลย บางครั้งเรามองว่า นางงามจะไปไม่รอดถึงฝั่งฝัน ถ้าเราไปบล็อกหรือไปตีเส้นให้เขามากเกินไป จนความเป็นตัวตนของเธอเหล่านั้น มันถูกกลบหาย น่าเสียดายค่ะ เพราะฉะนั้นต้องปลดล็อก การที่ปลดล็อกแล้วมันจะแสดงอะไรหลายๆ อย่าง ให้เกิดขึ้นอย่างที่ปุ้ยได้เห็น”ไม่รู้ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” พูดถึงเวทีตน วอนอย่าโยง“ไม่ได้ฟังค่ะ พูดว่าไงเหรอคะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าอย่าไปล็อกอะไร เราก็เลยถามว่า เขาบอกเลยเหรอคะ ว่าเป็นเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ไม่ได้บอกเนาะ”รับมีคุยให้กำลังใจกันบ้าง เพราะการประกวดในภาวะแบบนี้มันยากมาก“ใช่ เขาให้กำลังใจเรา เพราะว่าภาวะแบบนี้มันยาก หน่วยงานของรัฐก็งงๆ เราก็งงเหมือนกัน วันๆ ก็ทำงานเหนื่อยมาก แต่ว่าเราจะต้องทำให้ได้ค่ะ เพราะเรามองว่า การจัดประกวด ไม่ว่าจะเวทีไหนก็ตาม ล้วนแล้วแต่ได้รับกระแสความสนใจจากต่างชาติมากๆ นั่นมันคือหนึ่งในการแก้วิกฤตของเราเหมือนกัน ที่เราจะประกาศให้คนทั้งโลก เขารู้ว่าประเทศของเรามันไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมายนะ จัดอีเวนต์ จัดกิจกรรม จัดการประกวดได้ ยังมีอะไรดีๆ ที่เราจะสามารถโชว์ออกไปได้อีกเยอะค่ะ เราคิดอย่างนั้น”ไม่รู้อีกกี่ปีจะได้จัดเวทีแบบปกติ แต่ขอทำทุกปีให้ดีที่สุด“ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ เพราะเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดเราไม่ต้องไปคาดหวัง ว่าเราจะได้ เราแค่คิดว่าเราทำดีที่สุด ในทุกวินาทีของชีวิต ส่วนสิ่งที่มันจะได้ ยังไงมันก็ไม่เลวร้ายหรอก ถ้าเราทำดีที่สุดแล้ว”แจงดรามา “ทารีน่า โบเทส” ตอบคำถามเรื่องเสาไฟกินรีไม่ได้ เพราะไม่สันทัดภาษาไทย“คิดว่าความที่น้องอาจจะไม่สันทัดภาษาไทยนั่นแหละ แล้วคำว่า เสาไฟกินร ก็มาจากแฟนนางงามที่ส่งเข้ามา เวลาเราแรมด้อมเลือก แสดงว่ามีผู้ส่งมากกว่า 1 คนแน่นอน ก็แสดงว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นกระแส หรือว่าเป็นเรื่องราว เป็นข่าวอยู่”คลายข้อสงสัย ตอบไม่ได้แต่เข้ารอบ เพราะไม่ใช่เอาแค่คะแนนตอบคำถามรวมถึงคะแนนหลังบ้าน ที่เราเก็บไว้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากอง มันก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ว่าเขาควรจะตกรอบหรือไม่ มันไม่ได้แค่ตอบตรงนั้นไม่ได้อย่างเดียว เพราะเวลาที่กรรมการถามเพิ่มเติม ก็ถามเพื่อวัดกึ๋นอีกทีหนึ่ง ว่าเขาจะรอดหรือเปล่า ทุกคนก็ดูอยู่ด้วยกัน”เกณฑ์การตัดสินผู้เข้ารอบ วัดจากคะแนนทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกที่เข้ากอง“ถูกๆ มันไม่ได้อยู่ที่แค่อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็เป็นคะแนนที่กรรมการเขามีสิทธิ์จะถาม เพราะเราบอกแล้วว่า ใครอยากจะถามใคร จะจี้ใคร ก็ถามกันไป”ความหินของทริปเก็บตัวรอบนี้ น้องๆ จะมีน้ำตาไหม ยังไม่รู้ ก็ต้องรอดูต่อไป“ไม่รู้เลย เดี๋ยวต้องไปคอยเฝ้าดูนะ แต่เราก็คิดว่า ความมันมันจะอยู่ตรงที่ว่า รอบแรกแฟนๆ ส่งเข้ามาก็เลือกเยอะมากเกินครึ่ง รอบที่แล้วก็เป็นรอบที่กองเลือกขึ้นมา จากคำถามที่มันยังไม่ได้ใช้ รอบนี้เป็นรอบที่ นางงามทุกคนส่งคำคีย์เวิร์ดมาให้กับพี่เลี้ยง แล้วพี่เลี้ยงส่งกอง เราก็เอาคำของเขานั้นแหละ มีสองส่วน ก็คือ Kill or Keep สมมติเรามองว่า นี่คือคู่ต่อสู้ที่น่ากลัว เราก็เลือกที่จะ Kill กำจัดจุดอ่อนไปเลย หรือเรามองว่าอันนี้ก็น่ารัก ก็อยากจะ Keep เพราะฉะนั้นนางงามแต่ละคนก็จะมีคำถาม Kill กับ Keep ส่งมา แต่เราดูแล้วนะ คิดว่ามัน Kill หมดเลยค่ะ”กองแม่ MU ยืนยัน จัดประกวดที่อิสราเอลเหมือนเดิม แต่ยังไม่แจ้งวันที่“อัปเดตเมื่อวานนี้ เขาเพิ่งส่งอีเมลมา เร่งให้ทุกประเทศเหมือนเดิม แต่ยังไม่ได้แจ้งวันที่นะคะ”รัดกุมเรื่องลิขสิทธิ์มาก เพราะปีนี้โดนดูดคลิปไปทั้งยวง“ก็รัดกุมทุกปีนะคะ แต่ปีนี้บางทีมันอาจจะมีการละเมิดกันมากเกินไปหรือเปล่า ดูดของเราไปทั้งยวง แล้วไปใส่ลายน้ำเป็นของตัวเอง อันนี้ก็ไม่ถูกต้อง ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำ พวกหนูๆ ก็อย่าทำนะลูก มันผิด”อุบตอบไปดีลลิขสิทธิ์เวทีนางสาวไทย รอให้จบ MUT ปีนี้ก่อน จะมาบอกอีกที“ก็เดี๋ยวรอดู (ยิ้ม)(แสดงว่าทำอีกเวทีหนึ่งใช่ไหม?) ยังไม่ได้บอกเลย บอกให้รอ (หัวเราะ)”