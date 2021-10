5 สาวไอดอลแบนด์ LaBis ประกาศยุบวง!

ไอดอลแบนด์ LaBis เป็นการรวมตัวกันของ 5 สาวมากความสามารถทางด้านดนตรี ที่ประกอบไปด้วย "บี่บี๊" วริศรา สันตโยดม ตำแหน่ง ร้องนำ, "ฟ้า" พิมพ์พิสุทธิ์ สุขสุวรรณ ตำแหน่ง กีตาร์, "เดียร์" ณภัทร เลิศวิราม ตำแหน่ง กลอง, "นินิว" วนรินธร มณีสวัสดิ์ ตำแหน่ง ฟลุ๊ต เเละ "บุ๊ค" อำไพพรรณ สุธิราธิกุล ตำแหน่ง เบสโดยความหมายของคำว่า LaBis ก็คือ Love An aByss IS ซึ่งเล่นคำมาจากประโยค Love is an abyss ที่มีความหมายทำนองว่าความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดทั้ง 5 เปิดตัวด้วยเพลง Broken Dream เมื่อ 10 ส.ค. 2020 ที่มาพร้อมกับแนวดนตรีสไตล์ J-Rock ที่จัดจ้าน ก่อนที่พวกเธอจะปล่อยซิงเกิ้ลที่ 2 ที่ชื่อ Spicy Tom Yum ออกมาเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2021 โดยคราวนี้ยกระดับความหนักหน่วงของดนตรีขึ้นไปอีกในสไตล์นูเมทัลที่มีท่อนแรพเข้ามาผสมอย่างไรก็ตาม ล่าสุดในวันนี้ (5 ตุลาคม 2564) ทางด้านของ LOVEiS ต้นสังกัดก็ได้ออกมาแจ้งว่าทาง LaBis นั้นจะขอยุติสัญญากับทางค่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่ทางค่ายจะยังคงรับผิดชอบงานที่ทางวงค้างอยู่ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมขณะที่ตัวของสมาชิกแต่ละคนต่างก็ได้มีการเพจข้อความอำลาแฟนเพลงในแฟนเพจวงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน