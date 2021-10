คนโสดตายเรียบ!! "ปราง" อวยพรวันเกิดหวาน "โต้ง ทูพี" พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษชิ้นเดียวในโลก

ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่คบหาดูใจกันมานานจนแฟนๆ ต่างลุ้นข่าวดี สำหรับ “โต้ง พิทวัส พฤกษกิจ” หรือ "โต้ง Twopee" กับหวานใจสาวสุดสวย “ปราง กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล” ที่ล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิด 31 ปี ของหนุ่ม "โต้ง" งานนี้สาว "ปราง" ก็ได้โพสต์คลิปน่ารักๆ อวยพรวันเกิดฝ่ายชาย พร้อมทุ่มสุดตัว ซื้อของขวัญให้กับหวานใจถึง 10 ชิ้นโดยสาว "ปราง" ได้โพสต์คลิปภาพ พร้อมเขียนข้อความว่า "เพราะเวลาเหล่านั้น ฉันอยากเห็นเทอยิ้ม Happy Birthday to my very best friend, my love, and my life @twopee. You know I never want to stop making memories with you. Through good times and bad, I love you and I love us"งานนี้ทำเอาสาวโสดตายเรียบ เพราะความหวานของทั้งคู่นั้นน่าอิจฉาสุดๆ ไปเลยจ้า