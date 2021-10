“เก้า – อัพ” สร้างปรากฏการณ์ฟิน กับแฟนมีตฯออนไลน์ครั้งแรก Fandom X-clusive Live : KAO-UP Love at First Live

“เก้า-นพเก้า” และ “อัพ-ภูมิพัฒน์” พระ-นายจากซีรีย์วายชื่อดัง “นับสิบจะจูบ” ที่ปลุกกระแสความจิ้นมาแล้วเกือบทั่วทั้งโลก เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความฟินครั้งใหม่ และเป็นครั้งแรกของพวกเขากับงานแฟนมีตติ้งออนไลน์ ให้กับชาว “กั๊ฟอ้าว” ทั่วโลกได้จิ้น ได้อิน ได้ฟิน กันสด ๆใน “Fandom X-clusive Live : KAO-UP Love at First Live!”KAO-UP Love at First Live! แฟนมีตติ้งครั้งแรกของ เก้า-อัพ ที่จะพาแฟน ๆ ทั่วโลก ไปมอบความสุขครั้งแรก กับการพักผ่อน ณ คฤหาสน์หรูริมทะเลสาบแสนอบอุ่น ในบรรยากาศ “Fin in Farm” พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ผองเพื่อนสี่ขา” ที่จะมาสร้างความสนุกสุดป่วนตลอดการไลฟ์โดยครั้งนี้การันตีความปังโดย นายแม่ชิปเปอร์ “ก้อง-ปิยะ” ผู้เนรมิต เนรมิต สร้างสรรค์ และ อำนวยการสร้างความฟินครั้งใหม่ของ เก้า และ อัพ ตลอดเวลา 100 นาทีเต็ม (บัตร VIP เพิ่มความฟินอีก 30 นาที) ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดย Live Streaming ผ่าน Zoom Meetings และ VooV Meeting จำกัดเพียง 1,000 Users เท่านั้น!เริ่มเปิดขายบัตรวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ทาง ThaiTicketMajor ทุกช่องทาง และ Taobao : FandomXLive โดยจัดระดับความฟินถึง 3 เลเวล แบบจำนวนจำกัด (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง 2 ช่องทาง)Fandom X-clusive Live ประสบการณ์ไลฟ์ที่แตกต่าง คุณดูเรา เราก็ดูคุณ