“ดรีม พิชยา” ต๊าชมาก ผมสลวยสวยเซ็กซี่ โต้ ! อยากอวด ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์ THE LAB

ทำหนุ่มๆ ถึงกับตาค้าง เมื่อนักแสดงสาวผมสลวยที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้กับละครหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น สงครามนางงาม 2, ซิทคอมรักแท้แม่ไม่ปลื้ม, ชายไม่จริงหญิงแท้, เรือนเบญจพิษ, หัวใจศิลา ปล่อยภาพใส่ชุดว่ายน้ำท้าสายฝน ล่าสุด “ดรีม พิชยา” ขอขยี้ใจหนุ่มๆ อีกรอบกับแฟชั่นชุดว่ายน้ำเซตใหม่ ที่เร้าร้อนกว่าเดิมในฐานะพรีเซ็นเตอร์ THE LAB เซรั่มบำรุงผม… เรียกเสียงฮือฮาเพราะต๊าชมากจริงๆโดย “ดรีม พิชยา” เผยถึงเรื่องนี้ “สำหรับแฟชั่นชุดว่ายน้ำเซ็ตแรก มีคนพูดถึงเยอะ กระแสค่อนข้างดี ส่วนแฟชั่นชุดว่ายน้ำเซ็ตใหม่เรียกว่าเซ็กซี่กว่าเดิม จนทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าที่ลุกขึ้นมาถ่ายชุดว่ายน้ำ โชว์เซ็กซี่บ่อยๆ เพราะอยากดังหรือเปล่า จริงๆ มันก็คืองานชิ้นหนึ่ง เพราะว่าดรีมรับได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ THE LAB เซรั่มบำรุงผม เราก็อยากถ่ายงานให้มันออกมาดีที่สุดอีกอย่างปกติดรีมใส่ชุดว่ายน้ำ ถ่ายแบบ หรือเล่นละครมาแล้ว มันไม่ได้แปลกอะไร ซึ่งก่อนที่เราจะมารับพรีเซ็นเตอร์แน่นอนว่าเราได้ทดลองใช้มาแล้ว อีกอย่างดรีมอยากเชื่อมั่นกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะว่าดรีมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนด้วย ซึ่ง THE LAB ช่วยลดการขาดหลุดร่วง เพิ่มความแข็งแรง เร่งการเกิดผม ทำให้ผมดำเงามีน้ำหนัก ด้วยส่วนผสมจากสารสกัดเปลือกแอปเปิ้ล และวิตามินที่จำเป็นต่อเส้นผม ซึ่งหลังจากวางขาย ก็ขายดีมากดรีมมองว่างานในวงการบันเทิงไม่มีอะไรที่แน่นอน ดรีมก็อยากจะทำธุรกิจของตัวเองเพื่ออนาคต เราเป็นผู้หญิงที่รักสวยรักงาม รักเส้นผม เลยตั้งใจทำในสิ่งที่เรารัก ส่วนงานในวงการก็ยังต่ออยู่ ไม่เคยคิดที่จะทิ้งวงการ เพราะดรีมคิดว่าเราสามารถทำควบคู่กันไปได้ เร็วๆ นี้ก็จะมีละครเรื่องใหม่ ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ดรีมด้วยนะคะ”