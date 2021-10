นักแสดงฟิลิปปินส์สุดเสียดายพลาดโอกาสรับบท “อาลี” ใน Squid Game ก่อนส่ง "อนุพัม" ดังเปรี้ยง!

นักแสดงชาวฟิลิปปินส์คืออีกหนึ่งคนที่สูญเสียโอกาสสำคัญที่อดร่วมงานในซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสระดับโลก ซึ่งเขาได้โพสต์ภาพการ์ดข้อความที่เขียนด้วยลายมือของผู้กำกับ ฮวางดงฮยอก ที่รอคอยจะได้ร่วมงานกับเขา พร้อมกับเชื่อมั่นว่าบทบาทที่เขาจะได้รับคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ Squid Game แน่นอนการ์ดข้อความที่เขียนด้วยลายมือของผู้กำกับและคนเขียนบทของเรื่อง ได้เขียนให้เขาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2020 โดยมีข้อความระบุว่าด้าน บีอาทริซ แคนดาซา น้องสาวของ ทรีนา แฟนสาวของ คาร์โล ได้เผยถึงสาเหตุที่ คาร์โล ไม่สามารถร่วมงานใน Squid Game ได้โดยระบุว่าเป็นเพราะสถานการณ์โรคระบาดทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้คาร์โล อากวิโน เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในฟิลิปปินส์ ผ่านงานแสดงมาแล้วมากมายทั้ง ซีรีส์และภาพยนตร์ส่วนบทที่ คาร์โล พลาดไป คาดว่าน่าจะเป็นบท “อับดุล อาลี” ผู้เล่นเกมหมายเลข 199 บทที่ผู้ชมต่างหลงรักให้กับความซื่อและความมีน้ำใจของ อาลี ซึ่งเป็นบทที่สะท้อนสภาพชีวิตชาวต่างชาติที่ไปเป็นผู้ใช้แรงงานในเกาหลีใต้ ก่อนจะโดนนายจ้างขูดเลือดและโกงค่าจ้าง ส่งให้ต้องเข้าร่วมแข่งขันเกมที่มีเดิมพันคือชีวิตบท อาลี ตกเป็นของนักแสดงชาวอินเดียนักแสดงวัย 32 ปีที่เริ่มเป็นนักแสดงในอินเดียตั้งแต่ปี 2006 ก่อนจะย้ายมาเกาหลีใต้เมื่อปี 2010 หลังจากที่เพื่อนแนะนำให้เขาขอทุนการศึกษาและเข้าศึกษาต่อที่ Korea National University of Arts เขาจึงย้ายมาอยู่เกาหลีใต้ และเริ่มตามความฝันด้วยการรับงานแสดงตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ในมหาวิทยาลัย เคยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งบทตัวประกอบและนักแสดงสมทบ ตัวอย่างเช่น Ode to My Father (2014) , Space Sweepers (2021) รวมถึง Descendants of the Sun (2016) และ Hospital Playlist (2020). แต่มาเป็นที่รู้จักและคนจดจำได้ก็จากเรื่อง Squid Gameหลังจากมีชื่อเสียง มีชาวเน็ตหลายคนที่เคยเจอเขาที่มหาวิทยาลัยต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเป็นคนใจดี เข้ากับคนง่าย ไม่ต่างจากในซีรีส์ส่วนความสำเร็จจากการแสดง Squid Game เจ้าตัวระบุว่า “เหมือนฝัน” และขอบคุณทุกคนที่รักตัวละครตัวนี้ นอกจากนั้นเขายังเคยพูดถึงพ่อของตนเองว่า มาจากครอบครัวชนชั้นกลาง จึงอยากให้ อนุพัม เรียนหนังสือ และหางานทำ เพื่อมีรายได้แบบคนอื่นๆทั่วไป จนกระทั่งในปี 2017พ่อของเขาได้เสียชีวิต เมื่อเขาประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงจาก Squid Game จึงเสียใจที่พ่อไม่มีโอกาสได้อยู่ดูความสำเร็จของลูกชาย แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิกครอบครัวที่ยังอยู่ทั้งแม่และพี่น้องของเขาต่างก็ภูมิใจในความสำเร็จของเขาจากซีรีส์เรื่องนี้มากเช่นกัน