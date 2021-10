หัวใจสลาย “นุสบา ปุณณกันต์” แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียคุณพ่ออย่างไม่มีวันกลับในอ้อมแขน

นับเป็นการสูญเสียครั้งแรกและเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต สำหรับนักแสดงมากความสามารถซึ่งล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวสุดเศร้า สูญเสียคุณพ่ออย่างไม่มีวันกลับในอ้อมแขนโดยงานนี้ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว nusbapunnakanta พร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่า"ป๋าของนุส นาย ยุทธนา วานิชอังกูรได้หมดความรู้สึกและหลับไปอย่างสงบในแขนของนุสเมื่อวันที่ 30 ก.ย 2564… เป็นครั้งแรกในชีวิตที่นุสได้สัมผัสกับความรู้สึกหัวใจสลายแต่เมื่อนึกถึงความทรงจำที่ป๋าเคยจูงมือเดินไปส่งที่โรงเรียน ดูแล สั่งสอน พวกเรา เป็นอาจารย์ที่หลายๆท่านเรียกขาน คุณความดีต่างๆของป๋า ทำให้นุสยิ้มได้ว่าป๋าได้หลับ และจากไปอย่างสบายที่ รพ. จุฬาลงกรณ์ใน วันนี้ 3 ต.คป๋า…ผู้มีความเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยวเหมือนคุณปู่ NH อมัท วานิชอังกูร แต่อ่อนโยนมีเมตตาเหมือนคุณย่าหวาน (ชุมสาย ณ อยุธยา) วานิชอังกูรป๋า…ผู้เป็นที่รักของทุกคน ผู้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ นุส พี่บี ปุณณ กันต์ รักป๋าเสมอนะคะYou held my hands when I was smallYou are the hero of my childhoodI will always miss you papa..I know you are by my sideIn laughter and in sorrowIn sunshine and through rainI know you are watching over meYou are always thereWith the same smile.. same eyes.. same lips imprintI love you PapaUntil we meet again"