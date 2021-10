“เนท” ลูก “แน่งน้อย” สุดมั่น ลากกระเป๋าเข้าไปถาม “ปุ้ย TPN” ทำไมถึงตุ๊บ ไม่เข้ารอบ 30 คน MUT

เป็นอีกหนึ่งผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 ที่ถูกจับตามองหนักมาก สำหรับซึ่งเป็นลูกสาวของจากกลุ่ม ศชอ. (ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิด bully ทางสังคมออนไลน์ ศชอ.) เคยมีประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 และแจ้งความหลานของในข้อหา ม.112 เข้ารอบ 63 คนสุดท้ายโดยในวันนี้ (2 ตุลาคม 2564) กองประกวดฯ ได้เผยแพร่เทปบันทึกรอบการออดิชั่นผู้เข้าประกวดด้วยการตอบคำถามคีย์เวิร์ด (Audition Keyword) ในเวลา 30 วินาที ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Power of Passion” หรือ “สตรีผู้ทรงพลัง สู่เส้นทางแห่งชัยชนะ” เพื่อหาผู้เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมออดิชั่นจำนวน 61 คน จากทั้งหมด 63 คนสุดท้าย ผลปรากฏว่าเนทไม่สามารถผ่านเข้ารอบลึกไปได้ โดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าทำเอาต้องลากกระเป๋าเข้าไปถามผู้บริหาร TPN ซึ่งถือลิขสิทธิ์การประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ทันที ว่าทำไมตนถึงไม่เข้ารอบต่อไป“นี่ลากกระเป๋าเสร็จเดินไปถามพี่ปุ้ยเลยนะ แบบ เนทอยากรู้ว่าทำไมเนทไม่เข้าเหรอคะ ได้คำตอบแค่ “เป็นผลโหวตกรรมการ มีกรรมการกี่คนบลาๆๆ” ไม่ได้เหตุผลอะไรเลยว่าเราไม่ดียังไง ควรปรับอะไรหลังกล้อง มีกรรมการท่านนึงยกนิ้วให้ มีน้องๆ เพื่อนๆ ชื่นชม เห็นศักยภาพ ยังช่วยติวคีย์เวิร์ดให้คนอื่นที่เข้ารอบอยู่เลย 😑 (แต่ยอมรับ ว่าตอบ nft art ลนสัสๆ)อยากให้ทุกคนไม่ตัดสินใครจากแค่ 30 วินั้นอะมันเหนื่อยมากจริงๆ ทุกคนนอนน้อยกันติดๆ กันหลายวัน แค่นี้คนปกติก็โง่ลงได้ละนะ ละกว่าจะได้ถ่ายก็รอนานม้ากกกกตอนนี้สบายใจดี ได้นอนเต็มที่ ไม่ต้องอึดอัดกับตารางกิจกรรม ไม่งั้นเมื่อคืนก็จะไม่ได้นอนเลย เพราะต้องหาของสำหรับเก็บตัวยาวๆใจจริงแอบอยากถอนตัวตั้งแต่มีทีมงานถามว่า “มีใครมีปัญหากับการนอนน้อยมั้ยคะ” แล้ว 5555ถ้าทีมงานผ่านมา อยากบอกว่า ก็ไม่เห็นจะต้องด้อยค่าการนอนให้พอเลยนี่คะอ่าา ใครเคยคิดว่า ใครๆ ก็เป็นนางงามได้ ถ้าเป็น beauty with a purpose.. คุณคิดผิดค่ะ ไม่แปลกที่ทำไมมีนางแบบมาประกวดเยอะในทุกๆ ปี คนบ้านๆ ที่ไหนจะไปหาชุดปังๆ ใส่ได้ตลอดเกือบเดือน? แบบที่ต้องหาเองทั้งที่ตัวเองทำกิจกรรมในกอง ละให้เพื่อนข้างนอกเอามาส่งให้อีกนะ...สุดท้ายนี้ สบายใจดี ไม่ต้องอึดอัดคิดเยอะเพราะกลัวกองประกวดไม่ชอบละ 5555ขอบคุณคำพูดพี่ลูกนัท ที่ว่า “อย่าลืมว่าความรู้สึกของเรา สำคัญกว่าความคิดเห็นคนอื่นเสมอ”ขอบคุณอีกหลายๆประโยค..“You will be fine, smart girl”“วันนี้คิดว่าไปหาตำแหน่งสำรองนะ เพราะสำหรับเราเทอเปน MUT ทุกปี”“พี่ไม่ต้องเครียด เข้าอยู่แล้ว”“พี่เก่งขนาดนี้ตอบได้อยู่แล้ว” ฯลฯขอบคุณคนใกล้ตัวที่เข้าใจในความเป็นเนท ที่คนจำนวนมากไม่เข้าใจ 555555 ❤#MissUniverseThailand2021”อย่างไรก็ตาม เนทได้ตอบคอมเมนต์หนึ่งที่ถามว่าปีหน้าจะมาสมัครอีกหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าสมัครได้ แต่ไม่มีอะไรให้อยากสมัครแล้ว