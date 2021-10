“ทรูวิชั่นส์” ปรับโฉม 6 ช่องใหม่ !!! อัดแน่นด้วยคอนเทนต์ เต็มอิ่มด้วยความบันเทิง

ทรูวิชั่นส์ จัดหนัก จัดเต็ม พร้อมปรับโฉม 6 ช่องใหม่ที่เต็มอิ่มไปด้วยคอนเทนต์ทั้ง ซีรีส์เอเชียสุดฮิต ภาพยนตร์จีนชั้นนำ หนังอนิเมชั่น การ์ตูนสำหรับเด็ก รวมไปถึงรายการสำหรับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายเอาใจคอบันเทิงกันอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยคุณภาพคมชัดระดับ HD สำหรับการปรับโฉมช่องใหม่ของ ทรูวิชั่นส์ เริ่มกันที่ TRUE KOREAN MORE (ช่อง 141, 238) ช่องรายการที่รวมซีรีส์เกาหลีแบบหลากหลายอารมณ์ จากทีวีชั้นนำแดนกิมจิ ไม่ว่าจะเป็น TVN, KBS, SBS, MBC, JTBC ให้คุณได้ซึ้ง เศร้า สนุก กันอย่างเต็มที่ จากเหล่านักแสดงที่คุณชื่นชอบ ต่อกันด้วย TRUE CHINESE MORE (ช่อง 140, 225) ช่องที่อัดแน่นไปด้วยภาพยนตร์จีนใหม่ล่าสุดระดับแนวหน้าของเอเชีย หรือถ้าใครยังติดใจ และชื่นชอบหนังฮ่องกงคลาสสิคยอดนิยมในอดีต ก็สามารถมาดื่มด่ำย้อนความหลังกันได้ที่ช่องนี้ ทรูวิชั่นส์ พร้อมเสิร์ฟให้คุณแบบเต็มอรรถรสทั้งบู๊แอ็คชั่น ดราม่า ตลก โรแมนติก ให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้ไปเยือนแดนมังกรด้วยตัวคุณเอง และถ้าใครยังคงชื่นชอบการ์ตูนอนิเมชั่น ที่เต็มไปด้วยจินตนาการเหลือล้ำ ความสนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจระดับโลก ส่งตรงจากค่ายหนังดังฝั่งฮอลลีวูด ก็สามารถติดตามชมได้ที่ DreamWorks (ช่อง 448) นอกจากนั้น ทรูวิชั่นส์ ยังเอาใจเหล่าเด็กน้อยก่อนวัยเรียน ด้วยช่องรายการสนุกๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แฝงด้วยสาระน่ารู้ที่คัดสรรคุณภาพมาอย่างดีที่ Nick Jr. (ช่อง 447) พิเศษสุด สำหรับเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายกับ TRUE GAMING UP (ช่อง 127, 680) ให้คุณได้เต็มอิ่มไปกับความสนุก ความบันเทิงจากเกมที่มาจากทั่วทุกมุมโลก รีวิวเกมฮิตติดเทรนด์ วิเคราะห์เกมการแข่งขัน E-Sport ให้เหล่าเกมเมอร์ได้ตื่นตาตื่นใจ ประหนึ่งเหมือนคุณอยู่ในสนามประลองการแข่งขัน และอีกหนึ่งช่องสุดท้าย พบกับการปรับโฉมใหม่จาก TRUE ASIAN MORE ช่องที่จะทำให้คุณเต็มอิ่มไปกับละครจาก True Original Series ก่อนใคร รวมไปถึงซีรีส์ยอดฮิตจากญี่ปุ่น และจีน ทั้งหมดนี้พร้อมแล้วที่จะให้คุณเพลิดเพลินไปกับความสุข ความสนุก ที่ ทรูวิชั่นส์ เตรียมจัดเต็มไว้ให้ .. อย่าลืม 1 ตุลาคมนี้พบกันที่ ทรูวิชั่นส์ ที่นี่ ที่เดียวสมัคร Platinum HD Package และ Gold HD Package วันนี้ ไม่พลาดความบันเทิงระดับโลก เริ่ม 1 ตุลาคม 2564 ที่ทรูวิชั่นส์ที่เดียว สมัครที่ทรู ช้อป / ตัวแทนทรูวิชั่นส์ทั่วประเทศ / โทร.02-700 -8000 กด 3 / www.truevisions.co.th