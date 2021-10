“Devialet” เผยโฉม PHANTOM I ลำโพงระดับ Hi-End และ Devialet Gemini หูฟังไร้สาย

ลำโพง Flagship ระดับ Hi-End เสียงอันทรงพลัง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ตลอดกาลของแบรนด์ Devialet Phantom ถือเป็น ลำโพง Flagship ระดับ Hi-End ซึ่งทาง Devialet มุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อยกระดับเสียงให้มีคุณภาพเป็นเลิศเหนือจินตนาการ เพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่ผู้ฟังทั่วโลก

PHANTOM I, IMPLOSIVE SOUNDการเปิดตัวลำโพง Flagship ระดับ Hi-End อย่าง Phantom จึงถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติวงการลำโพงไปอย่างสิ้นเชิง และได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของความเป็นเลิศด้านเสียงอีกด้วย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยอันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตามแบบฉบับของแบรนด์ Devialet ที่ให้เสียงตรงตามความเป็นจริงไม่ผิดเพี้ยน (Zero Distortion and Zero Saturation) และปราศจากเสียงรบกวนแทรกซ้อน (Zero Background Noise) และเน้นดีไซต์ที่ทันสมัยทางด้าน(Emmanuel Nardin) ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์และการออกแบบ และผู้ร่วมก่อตั้ง Devialet เผยว่า “ความมุ่งมั่นในการออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งความเลิศด้านเสียงนั้น คือหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นภายใต้แบรนด์ Devialet โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโฉมใหม่ของลำโพงไร้สายอย่าง Phantom I ถือเป็นการออกแบบที่นำเอาความสมดุลที่สมบูรณ์แบบของศิลปะและเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการออกแบบของ Devialet ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความพิถีพิถัน จะเห็นได้จากรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกคัดสรรมาอย่างรอบครอบ จึงทำให้ Phantom I เป็นลำโพงที่มีความทันสมัย น่าหลงไหล และสวยงามเหนือกาลเวลา นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็น Phantom ยกระดับประสบการณ์แห่งเสียงที่เหนือขึ้นไปอีกขั้น”นอกจากนี้ Devialet ยังส่ง Devialet Gemini ที่สุดของหูฟังไร้สาย ให้คุณได้เพลินเพลินไปกับที่สุดของคุณภาพเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ครั้งแรกที่ Devialet และทีมวิศกรผู้เชี่ยวชาญ ได้นำความเป็นเลิศด้านเสียงและเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงมาใช้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หูฟังไร้สายที่สามารถพกพาได้ ทำให้ผู้ฟังมีโอกาสที่จะได้เพลิดเพลินกับเสียงอันน่าทึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามDevialet Gemini คือที่สุดของความลงตัว ทั้งในเรื่องของความชัดเจนของเสียง โดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Devialet Active Noise Cancelling (ANC) มาใช้เข้าด้วยกัน รับประกันคุณภาพด้วยสิทธิบัตรด้านเสียงที่มากถึง 3 สิทธิบัตร อาทิ PBA® (Pressure Balance Architecture), IDC® (Internal Delay Compensation) และ EAM® (Ear Active Matching) ทั้งนี้เพื่อมอบประสบการณ์การฟังเพลงระหว่างการเดินทางที่หาที่เปรียบไม่ได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังสามารถปรับคุณภาพของเสียงให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลได้อีกด้วยDevialet Gemini และ PHANTOM I จำหน่ายที่ร้าน Devialet by Deco 2000 ทั้งที่สาขาเอ็มควอเทียร์ และสาขาสยาม ทาคาชิมายะ ไอคอนสยาม