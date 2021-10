สดใสมาก! ชีวิตใหม่ “ยู่ยี่” เดินทางกลับเมืองไทย กักตัวครบ 14 วัน

หลังเจอมรสุมลูกใหญ่ในปี 2555 เหตุเพราะเข้าไปพัวพันในคดียาเสพติด ซุกซ่อนโคเคนจากเวียดนามเข้าไทย จนถูกศาลตัดสินจำคุก 15 ปี 3 เดือน พร้อมปรับเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท ก่อนจะได้รับอิสรภาพกลับมา และออกไปเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวในต่างประเทศล่าสุดอดีตนางแบบเซ็กซี่ชื่อดังก็ได้อัปเดตชีวิตว่าเดินทางกลับไทยแล้ว โดยได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายลงไอจี ในวันที่ 16 กันยายน พร้อมใส่แคปชั่นว่า “14 more days quarantine…” ซึ่งงานนี้เพื่อนสนิทอย่าง “ปิ่น เก็จมณี วรรธนะสิน” ก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า “ic … welcome to thailand ja puen rak”และวันนี้ 1 ตุลาคม ครบกำหนดกักตัว 14 วันตามกำหนด สาวยู่ยี่ก็ได้อัปสตรอรี่ไอจีเป็นวิดีโอ โชว์ให้บรรยากาศรอบบ้าน หลังได้กลับมาอีกครั้ง ด้วยสีหน้าที่สดใสมาก เห็นแล้วก็รู้สึกมีความสุขตามไปด้วย