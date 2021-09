“เพลง ชนม์ทิดา” โพสต์ภาพเคียงข้างแม่ “ตู่ นันทิดา” แจกถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านน้ำท่วม

เรียกว่าไม่นิ่งดูดายกับสถานการณ์น้ำท่วมของชาวบ้านในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของคุณแม่ ผู้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ล่าสุดสาวน้อยคนเก่งลูกสาวของและก็ได้ออกมาโพสต์ภาพเดินสายช่วยลงพื้นที่เหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ลุยน้ำแจกถุงยังชีพ พร้อมแคปชั่นว่า “Alone we can do so little; together we can do so much คนเดียวเราทำได้น้อยมาก ร่วมกันเราทำได้มาก”งานนี้ได้รับกำลังใจจากชาวเน็ตอย่างท่วมท้น ต่างกระหน่ำส่งอีโมจิรูปหัวใจสีแดงมาให้ พร้อมทั้งบอกว่า เก่งที่สุด ดูแลตัวเองนะเจ้าแมว,ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ, น่ารักกกกกก