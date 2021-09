“กี้ รฐกร” ผ่านมา 2 ปี สูญเสีย “เหม” เพื่อนรัก ยังทำใจไม่ได้ ทักไลน์หาตลอด ทั้งที่รู้ไม่มีใครตอบกลับมา

กลายเป็นข้อความที่สะเทือนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่หรือที่รู้จักในฐานะอดีตนางร้ายสุดเซ็กซี่ช่อง 7 นามว่าหลังเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถึง “เหม ภูมิภาฑิต นิตยารส” ที่ถึงแม้จะจากไปนานถึง 2 ปีแล้ว แต่ถึงตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้“It doesn’t feel real when I think about the fact that you’re no longer with us. So much has happened since you’ve been gone…so much I want to share with you. I hope you know that I think about you a lot…and about if there was more I could of done. I miss you. ไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลามันผ่านไปแล้ว 2 ปี…กี้เข้าไปดูไอจีของเหมตลอดเลย…ทักไปในไลน์…ทั้งๆที่รู้ว่าจะไม่มีใครทักกลับมา…แต่กี้คิดถึงเหมแล้วห้ามตัวเองไม่ได้…กี้อยากให้เหมรู่ว่ากี้จะไม่ลืมเหมนะ…รักนะเพื่อน”