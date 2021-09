เผยโฉม 63 สาว ผู้ท้าชิง “มิสยูนิเวิร์สฯ 2021” ดีกรีสุดปัง มีทั้งพิธีกร หมอดู และเกษตรกร

ในที่สุดก็ได้แล้ว สำหรับ 63 สาวงามผู้ท้าชิงมงกุฏหลังจากที่เหล่าคณะกรรมการซึ่งเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้คัดเลือก VDO ของผู้สมัครถึง 214 คน กันอย่างเข้มข้น จากเดิมจะคัดให้เหลือเพียง 60 คน แต่เนื่องจากปีนี้มีผู้เข้าประกวดมีคะแนนเท่ากันจึงผ่านเข้ารอบมาทั้งสิ้น 63 คน เพื่อเฟ้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติหรือซึ่งเป็นธีมหลักของการประกวดซึ่งทั้ง 63 คนที่ผ่านเข้ารอบมา จะเข้าสู่รอบ Audition สัมภาษณ์ตัวต่อตัวกับกรรมการ และจะถูกคัดเลือกสู่รอบต่อไป ต้องบอกว่าปีนี้ดีกรีหลากหลายมาก มีทั้งนางแบบ นักศึกษา พิธีกร หมอดู แม่ค้าออนไลน์ และเกษตรกร ต่างตบเท้าเข้ารอบมาเพื่อหวังพิชิตมงกุฏอันทรงเกียรติ รับรองแฟนนางงามเชียร์กันสนุกแน่ทั้งนี้ ปีนี้มีการปรับรูปแบบการประกวดแบบใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด โดยตลอดการประกวดในปีนี้ จะมีการเผยแพร่ทุกกิจกรรมผ่านทางช่อง True ID และ Online Streaming โดย True 5G ซึ่งสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวเสมือนอยู่ในกองประกวด และยังได้ร่วมลุ้นผ่าน “ระบบโหวต” ซึ่งจะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอยากให้ใครไปจักรวาลมากที่สุดนอกจากนั้น แฟนนางงามไทยทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประกวดอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์ www.missuniverse.in.th และแอปพลิเคชัน Miss Universe Thailand 2021 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงระดับสากล รวมถึงทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของทางกองประกวดฯ ได้แก่ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok และจะมีการถ่ายทอดสดรอบ Preliminary และรอบ Final ทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV จากเวทีประกวดนางงามสุดล้ำในรูปแบบ Virtual Technology สำหรับการประกวดรอบตัดสิน จะมีขึ้นในค่ำคื่นวันที่ 24 ตุลาคม นี้ แฟนนางงามตามเชียร์ตามลุ้นได้เลย1. ลาร่า ศรินธรณ์ แคทเธอลีน แบรนสตัน อายุ 18 ปีนักเรียน2. ทารีน่า โบเทส อายุ 24 ปี อาชีพFreelance model / university of south africa3. มิน วรวลัญช์ พุฒกลาง อายุ 25 ปี อาชีพSale Consultant / มหาวิทยาลัยศรีปทุม4. จูน ลลิดา งามสมชาติ อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย5. ฟีฟ่า ธัญนิศญาย์ พัชระกานต์กุล อายุ 18 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานคร6. เนย สวิตตา ผู้มีธรรม อายุ 24 ปี อาชีพTechnology Consultant / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7. มด นันทิยา สุวรรณแสวง อายุ 24 ปี อาชีพนางแบบ / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต8. อิ้งค์ สุภัสสร สมสุข อายุ 25 ปี เพิ่งเรียนจบAssumptionUniversity9. ลูกตาล สุรารักษ์ เกียรติสูงเนิน อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน10. หงส์ หยก ศิริมาตย์ อายุ 26 ปี อาชีพนางแบบ-นักแสดง / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง11. สปาย บุษยมาศ เดิมหมวก อายุ 22 ปี เจ้าของกิจการ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่12. อูลี่ พิมพ์ณารา ฟอนซูร์มูเล็น อายุ 26 ปี อาชีพนางแบบ / AssumptionUniversity13. นุ่น จิตรลดา เลขาวิจิตร์ อายุ 28 ปี อาชีพ E-commerce Marketing ( DeputyManager ) /มหาวิทยาลัยกรุงเทพ14. ออมสิน วรินทร ภูผาดแร่ อายุ 22 ปี อาชีพ Freelance / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา15. พัช พัชรินทร์ มะลิเลาะ อายุ 26 ปี อาชีพ Assistant Manager / มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์16. ครีม จันทร์สุทธิตา บุญไทย อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี17. แอน แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส อายุ 22 ปี อาชีพCurve model / university of Sydney18. นาตาชา เปอะทิซอน อายุ 24 ปี อาชีพ Membership Executive / มหาวิทยาลัยศิลปากร19. ซินดี้ ทอฝัน บินซอเล็ม อายุ 22 ปี ผู้ช่วยผู้จัดการ / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ20. แตงกวา กษมา ซื่อตรง อายุ 25 ปี อาชีพOwner / มหาวิทยาลัยหอการค้า21. เอิร์น ภัทรวดี บุญมีทรัพย์ อายุ 22 ปี อาชีพจัดรายการวิทยุ, พิธีกร,นักแสดง / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22. มิลิน มิเอะ ฮิราอิ อายุ 24 ปี อาชีพรับจ้างอิสระ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย23. โบว์ ปรภัสสร ห้วยลิ้ม อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ24. หมิวพี พีรญา พวงสมบัติ อายุ 26 ปี อาชีพอิสระ นักแสดง-นางแบบ / มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย25. เพิร์ท นัทกาญจน์ กุลชยวณัฐ อายุ 24 ปีอาชีพ Officer / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ26. เนท ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน / มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ27. นิกกี้ อธิชา เรนนี่ อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์28. แจรี่ กัญญาวีร์ แวนไดน์ อายุ 22 ปี Graduated Edith Cowan University29. อิงอิง ณิชนิตา ชาติธีรรัตน์ อายุ 23 ปี อาชีพฟรีแลนซ์, รับออกแบบและปรึกษาการทำแบรนด์และผลิตภัณฑ์ / มหาวิทยาลัยศรีปทุม30. เจนนี่ สุธีรา เซกัล อายุ 25 ปี Assumption university31. ไข่มุก กนกภรณ์ มรรคผลสมบัติ อายุ 25 ปี อาชีพทีมประชาสัมพันธ์(พิเศษ) Brand ambassador ราชมงคลธัญบุรี32. เมย์ เมลินดา ยินดีเขต อายุ 25 ปี อาชีพนางแบบ / มหาวิทราชภัฏสวนสุนันทา33. บีบี๋ ปริตตา ตอบไธสง อายุ 26 ปี อาชีพผู้ช่วยพยาบาล / มหาวิทยาลัยมหิดล34. แพร กนกภรณ์ นุตตโยธิน อายุ 24 ปี เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์35. เอลซ่า กชกร กอนตระกูล อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา36. สายป่าน ศรสวรรค์ วังบุญ อายุ 25 ปี อาชีพเกษตรกร / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต37. เอิน อังกมล แพทย์รัตน์ อายุ 26 ปี อาชีพนักวิเคราะห์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์38. ข้าวปุ้น สิรินญา แสงงามปลั่ง อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์39. น้อง กฤษฎาภรณ์ นาใคร อายุ 22 ปี นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี40. แนลลี่ นลินดา สุวรรณประสพ อายุ 26 ปี อาชีพ Content Creator / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์41. มีมี กัลย์สุดา ชนาคีรี อายุ 23 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่42. ออม ญาณิศา เล่ห์วิสุทธิ์ อายุ 23 ปี อาชีพนางแบบอิสระ / บัณฑิตพัฒนศิลป์43. เพลง คริมา สกุลตัน อายุ 24 ปี อาชีพInterior Architecture / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง44. ป๊อป จีระนันท์ จันสุตะ อายุ 27 ปี อาชีพ Creative Content / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม45. มิน สุทธิดา ไชยคำ อายุ 26 ปี อาชีพพยาบาลวิชาชีพ / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา46. ทีน่า อซุนทีน่า ชูศักดิ์ อายุ 19 ปี นักเรียน47. ผึ้ง ณหทัย เดชะผล อายุ 26 ปี อาชีพทีมขาย / มหาวิทยาลัยนเรศวร48. พิมพ์ใจ จินตพร สุนทร อายุ 27 ปี อาชีพครู คศ.1/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี49. อั้ม ภธิราวดี มิ่งบุญ อายุ 18 ปี นักศึกษา50. พิมพ์ พิมพ์ผกา สุวรรณรัตน์ อายุ 22 ปี อาชีพเจ้าของกิจการส่วนตัว / วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย51. พีเค ภาชญา จิรธาดาวงศ์ อายุ 26 ปี อาชีพ Freelance Designer and Researcher / มหาวิทยาลัยรังสิต52. มิเกล ดวงกมล กวยเงิน อายุ 27 ปี อาชีพ Beauty advisor / มหาวิทยาลัยศรีปทุม53. เนย ธนัชชา ไฝขวัญ อายุ 24 ปี อาชีพแม่ค้าออนไลน์ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี54. ไวน์ กัญธิชา จำปาทอง อาชีพ 24 ปี55. นิดา วนิดา ดอกกุหลาบ อายุ 25 ปี อาชีพ Ambassader ULike Clinic / มหาวิทยาลัยสวนดุสิต56. น้ำเพชร พิมลพรรณ ประพันธ์พัฒน์ อายุ 26 ปี อาชีพ Account Executive / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่57. เปรี้ยว มยุรฉัตร ตาแหวน อายุ 24 ปี เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย58. เพิร์ล นภสร เมฆมูสิก อายุ 22 ปี อาชีพ Freelance / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี59. สายป่าน มารีอา แสงทองหิรัญ อายุ 25 ปี อาชีพหมอดู / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์60. เนม พิชญาวี เจริญรักษ์ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี61. แบมบู ปานรดา วงษ์หงษ์ อายุ 21 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์62. ขิง ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร อายุ 22 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์63. นกยูง กรกนก ปรเมษฐานุวัฒน์ อายุ 21 ปี นักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง