มนต์รักขนมหวาน! “แม็กกี้ น้องใหม่ฯ” คุกเข่าขอ “แจมมี่” แต่งงาน

ประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบสำหรับหรือชื่อเก่าที่เคยโด่งดังจากละคร น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ จนคนเรียกกันติดปากว่า “แม็กกี้ น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์” ได้โพสต์ภาพคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ที่ร้านบ้านนา คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านของฝ่ายหญิง พร้อมข้อความว่า…“Will You marry Me!??? #Yes #มนต์รักขนมหวาน เริ่ม..!!! #210921ด้าน แจมมี่ เองก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า… “วันนี้วันไหว้พระจันทร์ มีคนเอาขนมไหว้พระจันทร์มาคุกเข่ายื่นให้ @maggieman69 เปิดมา อ้าวเฮ่ย!!! ไม่ใช่นี่นาาาา….. and I said yes!!!!! ขอบคุณนะลุง เซอร์ไพรส์มาก #21/09/21”