มิติใหม่ของสถานที่จัดงานไมซ์ จัดอย่างรู้ใจ ดีไซน์ไม่จำกัด TCEB จัดคอร์สอบรมหลักสูตรการจัดการสถานที่

CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP, UCP รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สายงานพัฒนาและนวัตกรรม กล่าวว่า วันนี้เราต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเวนิว การบริหารเวนิวให้มีประสิทธิภาพต้องมองไปถึงกลยุทธ์การตลาดด้วย เพราะเมื่อลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับงานที่สำเร็จ แต่ก็ยังไม่ถือว่างานเราเสร็จ จนกว่าเราจะแน่ใจได้ว่าพวกเขาจะกลับมาใช้บริการเราอีกครั้ง จากวิกฤติหลาย ๆ อย่าง มีผู้ประกอบการปิดตัวไปเยอะ แต่อุตสาหกรรมไมซ์ก็ปรับตัวได้อย่างดีมาก ทั้งการใช้เทคโนโลยีมาช่วย หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางความคิดที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนและทำให้ลูกค้าประทับใจสำหรับ VMC ในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์ การปรับกลยุทธ์ การบริหารจัดการสถานที่จัดงาน การตลาด รวมถึงการสร้างงานวิถีใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกลยุทธ์ของตัวเองเพื่อให้เกิดการบริหารและการบริการที่ดีที่สุดค่ะภายในงานตลอด 2 วันเรียกว่าจัดเต็มไม่มีพร่อง กับเหล่ากูรูชั้นนำผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงผู้คร่ำหวอดในแวดวงการตลาดและการออกแบบประสบการณ์ระดับประเทศ มากกว่า 12 ท่าน ที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิค ประสบการณ์ตรง ในการสร้างสรรค์งานออกมาให้โดนใจลูกค้ามากที่สุดให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่สนใจกว่า 200 คนโดยเหล่าวิทยากรชั้นนำมาจากแวดวงธุรกิจต่าง ๆ แต่ประสบการณ์อัดแน่น อาทิ คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร EVP Marketing แห่งธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กับหัวข้อที่น่าตื่นเต้น How to Create Demand During Tough Time กับการแชร์เคล็ดลับการริเริ่ม QR Payment แม่มณี และการสื่อสารทางการตลาดว่าแท้จริงแล้วลูกค้าต้องการให้แบรนด์คุยด้วยในมิติที่สัมพันธ์กับตัวเขา รวมทั้งพูดถึงเรื่อง Fogg Behavior Model อธิบายโมเดลการสร้างพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้ลูกค้า พร้อมเนื้อหาด้านมาร์เก็ตติ้งอัดแน่นให้ผู้เข้าอบรมได้กลับมาทบทวนและเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะมาคุณแดน ศรมณี Managing Director ADA Digital Thailand มาในหัวข้อ สร้างสรรค์สู่โควิด กับนิยามความหมายของคำว่าความคิดสร้างสรรค์ที่จะมาใช้ดูแลกิจการในยุคโควิด เพราะไม่ว่าธุรกิจจะใหญ่หรือเล็ก จะมีทุนมากหรือมีเทคโนโลยีที่ล้ำแค่ไหน ความคิดสร้างสรรค์คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการทำธุรกิจ และยกตัวอย่างธุรกิจที่นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ตอบโจทย์ Pain Point ลูกค้าได้เป็นอย่างดีแม้ในช่วงโควิด พร้อมทั้งเผยเทคนิคฝึกคิดแบบนักคิดอีกด้วยคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดัง เจ้าของรางวัลออสการ์อาหารโลกจากประเทศฝรั่งเศส มาพร้อมกับหัวข้อ How to Design F&B Experience นำเสนอคอนเซปต์ Local สู่เลอค่า โชว์ความว้าวผ่านตัวคนและสถานที่ ด้วยการสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นสู่ความเป็นมาตรฐานสากล นำมาสื่อสารให้น่าสนใจและแปลกใหม่ด้วยดีไซน์เป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยว พร้อมสาธิตวิธีการออกแบบการจัดของจริงให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ชมกันแบบสด ๆดร.อัครวัฒน์ ศรีณรงค์ นักดนตรีระดับโลก อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสอนดนตรีวีมุส ก็มาพร้อมโชว์ไวโอลินกับหัวข้อ How to be OUT OF THE BOX ด้วยการให้ผู้อบรมฟังเพลงคลาสสิคพร้อมคิดตาม และเผยเทคนิควิธีการคิดนอกกรอบที่นำไปใช้ได้ในทุกศาสตร์ ทุกแวดวงธุรกิจสำหรับวันที่สองก็จัดเต็มเช่นกัน กับการบรรยายหัวข้อ How to Generate Great Event & Creative Concept โดย คุณอิทธิพล สุรีรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่น้ำร้อยสาย จำกัด กับการนำเสนอวิธีการและหลักการเบื้องต้นในการสร้างคอนเซ็ปต์การจัดงานอีเว้นท์ ต่อด้วยหัวข้อ ทำอย่างไรให้หางานในช่วงโควิดได้ โดย คุณธเนศ เคียนโพธิ์ธีระมาตร์ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บีไอซี ไฮบริดอีเว้นท์ กับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และไอเดียการทำงานในช่วงโควิด และมีกิจกรรมแบบ Active Learning ให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เบื่ออีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการประกาศผลการประกวดคลิปวิดีโอ VLOG โปรโมทสถานที่จัดงาน ในหัวข้อ “เปิดบ้านปล่อยของ” ที่ผู้เข้าอบรมได้ร่วมส่งคลิปเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนจาก TCEB โดยคลิปที่ผ่านการเข้ารอบได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการมากประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็น Blogger ชื่อดัง คุณชิ้ง กนกวรรณ อัศวานุชิต เจ้าของเพจ Fashion on Food by Ching Can Cook, ลุงอ้วน อนุสร ตันเจริญ เจ้าของเพจ ลุงอ้วน กินกะเที่ยว และคณะกรรมการจาก TCEฺBสำหรับงานอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในมิติใหม่ ด้วยรูปแบบออนไลน์เสมือนจริงผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน ตลอด 2 วันเต็ม มีการบรรยายพร้อมทำเวิร์คช้อปจริง นอกจากนี้ยังมีศิลปินแถวหน้าอย่าง คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี คุณปุ๊ อัญชลี และคุณหนึ่ง ETC มาร่วมขับกล่อมบทเพลงให้ฟังระหว่างพักเบรก สร้างความเซอร์ไพรส์สุดประทับใจให้ผู้เข้าอบรมอีกด้วยคุณอรชร ว่องพรรณงาม, CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวทิ้งท้าย ว่า “ในฐานะสสปน. ผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรไมซ์ทุกท่านก้าวข้ามวิกฤติต่าง ๆ ที่ผ่านมาเราเน้นย้ำว่าบุคลากรเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นเรามีการเรียนรู้ด้านการบริการด้วยหัวใจแล้ว การสร้างสรรค์ประสบการณ์ Customer Experience ให้กับลูกค้าแล้ว เราจะเดินหน้าต่อไปในการสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อมาช่วยส่งเสริมการขายให้กับทุกท่าน ขอให้เวนิวทุกท่านมีไฟ มีแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ไปด้วยกัน และเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งใน Ep. 3 ในหัวข้อ Digital Sale & Marketing สำหรับการยกระดับมาตรฐานสถานที่จัดงานทั้ง Thailand MICE Venue Standard (TMVS) และ ASEAN MICE Venue Standard (AMVS) ยังเป็นมาตรฐานสำคัญที่สถานที่การจัดงานควรเตรียมความพร้อมเช่นกัน สสปน. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเพื่อตรวจประเมินความพร้อมก่อนเปิดกิจกรรมไมซ์ในอนาคตต่อไป”การอบรมในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมาย แม้ว่าจะจัดในรูปแบบออนไลน์แต่ก็มีกิจกรรมให้ผู้อบรมมีส่วนร่วมในทุกช่วง ทั้งนี้ได้รับฟีดแบ็คที่ดีจากผู้เข้าร่วมอบรมว่าได้ทั้งความรู้และความบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม และที่สำคัญผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นบุคลากรไมซ์ต่างได้รับองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการบริการบุคลากรของสถานที่จัดงาน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต