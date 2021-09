“เขื่อน” รีวิวคอมเมนต์บนโซเซียล หลังถูกเหยียด! ไล่ไปแปลงเพศ

เรียกว่าจะไม่ทน! กับการคอมเมนต์ในด้านลบบนโลกโซเซียล สำหรับกับการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของตัวเอง ล่าสุดเจ้าตัวขอตอบคำถาม พร้อมให้คะแนนความพีกของแต่ละเมนต์โดยได้โพสต์คลิปในการไขข้อข้องใจ กับคอมเมนต์ต่างๆ พร้อมแคปชั่นว่า “วันนี้หมวยจะมีรีวิวคอมเมนต์ที่ Homphobic หรือ เหยียดเพศบนIG หมวยกันนะคะ การให้คะแนนจะเป็นการให้ดาวลูกไก่จากคะแนนเต็ม 10”โดยเริ่มจากคอมเมนต์ที่ว่า “แปลงเพศค่ะ จะได้สมบูรณ์แบบ” ซึ่งอดีตนักร้องวงบอยแบนด์ก็ตอบกลับ พร้อมให้คะแนนว่า“เมนต์นี้ให้ 0 ดาวลูกไก่ค่ะ เขื่อนสมบูรณ์แบบในสิ่งที่เขื่อนเป็น ร่างกายของเขื่อน เขื่อนเลือกเองค่ะ เขื่อนไม่ต้องทำอะไรเลย ที่จะให้คุณคิดว่าเขื่อนเฟอร์เฟกต์ เขื่อนเฟอร์เฟกต์ในสิ่งที่เขื่อนเป็น และในสิ่งที่เขื่อนอยากเป็นค่ะ”ส่วนสเตตัสทางเพศของตนเอง เจ้าตัวได้อธิบายว่าผ่านคนที่เข้ามาเมนต์ว่า “Ewww gay” ว่าตนเองเป็น Queer ( เควียร์ ) ไม่ได้เป็นเกย์ ส่วนการเมนต์คำว่า ewww คือแบบเก่ามาก ต้องครีเอตคำใหม่กว่านี้นะ “(ความหมายของ eww. [อี๋ววว] (slang) เป็นศัพท์แสลง ใช้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความขยะแขยง)(Queer (เควียร์) ซึ่งย่อสั้นๆ คือ Q ที่ต่อท้าย LGBT ในกลุ่มเพศทางเลือก เป็นคำเรียกกลุ่มรักร่วมเพศโดยรวม ซึ่งไม่จำกัดความหมาย อยู่เหนือกฎเกณฑ์ใดๆ นั่นหมายถึงเธอจะเป็นเพศไหน จะรักใคร ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น!)และคำถามสุดพีก What the fuck is this? เจ้าตัวสวนกลับทันทีว่า “ตัวอะไรวะเนี่ย ก็เป็นมนุษย์หนึ่งคนนะคะ อันนี้ให้คะแนนติดลบไปเลยค่ะ” รวมไปถึงใครที่ชอบเมนต์อีโมจิเป็นรูปเหมือนกำลังอ้วก เจ้าตัวก็บอกว่าถ้าอ้วกก็ให้ไปหาหมอค่ะ ถ้าป่วยก็ไปหาหมอ อย่ามาเล่นอินสตราแกรม