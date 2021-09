ผกก. ยืนยัน Squid Game ไม่ได้ลอก As the Gods Will คุยคิดได้ก่อน แต่สร้างทีหลัง

และการ์ตูนญี่ปุ่นที่ว่าก็คือผลงานฮิตเรื่องหรือเคยถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์มาแล้ว โดยการ์ตูนต้นฉบับตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี 2011 ส่วนเวอร์ชั่นภาพยนตร์เข้าฉายในปี 2014แน่นอนว่าผลงานทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาที่แตกต่างกันพอสมควร As the Gods Will เล่าเรื่องของกลุ่มเด็กนักเรียนที่ตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองต้องร่วมแข่งเกมส์สุดโหด เพื่อเอาตัวรอดไปให้ได้ ขณะที่ Squid Game เล่าถึงกลุ่มคนที่มาร่วมแข่งเกมโชว์เพื่อชิงเงินรางวัล 45,600 ล้านวอน ด้วยการเอาชีวิตเข้าแลกแต่แม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันพอสมควร ผู้ชมชาวเกาหลีใต้บางคนก็รู้สึกว่าผลงาน ของเกาหลีดูมีความใกล้เคียงกับเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของ As the Gods Will มาก ทั้งลักษณะท่าทาง ของตุ๊กตาที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในการเล่นเกม รวมถือเกมบางเกมในผลงานทั้งสองชิ้น ก็มีความใกล้เคียงกันมากอันที่จริงแล้วกระแสวิจารณ์ดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ Squid Game ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้ว ซึ่งตอนนั้นผู้กำกับได้ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้ลอก หรือได้รับอิทธิพลมาจากผลงานจากญี่ปุ่นแต่อย่างใด อันที่จริงก็เขียนบทซีรีส์เรื่องนี้เอาไว้นานเป็นสิบปีแล้ว ความคล้ายที่เกิดขึ้นจึงเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นนอกจากนั้นผู้กำกับยังเปิดเผยว่าเขาเองรู้จักการ์ตูนเรื่อง As the Gods Will เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง