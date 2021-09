ครั้งแรก ‘นิว ฐิติภูมิ’ เล่นซีรีส์รีเมค ทุ่มสุดตัวกับบท ‘ภูผา’ วิศวะสุดจีเนียส คาดหวังให้คนดูสนุกไปกับ ‘อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder’

เท่านั้น ออกอากาศพร้อมกันทั้งในประเทศไทยและจีน สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวของคอนเทนต์บันเทิงคุณภาพแห่งเอเชียได้ทาง Social Media ของ WeTV Thailand ทุกช่องทาง



เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียว เมื่อนักแสดงสุดฮอต “นิว-ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” ตกปากรับคำมาเป็นพระเอกซีรีส์ “อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder” ในแบบฉบับรีเมคเวอร์ชั่นไทย รับชมกันได้ผ่านทาง WeTV ครั้งนี้แฟนๆ จะได้เห็น “ภูผา” วิศวะสุดจีเนียสที่เสน่ห์ของเขา จะขยี้ใจให้สาวๆ ฟินกันจนละลาย ที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกของ “นิว ฐิติภูมิ” กับการเล่นซีรีส์รีเมค“เรื่องนี้นิวรับบทเป็น ภูผา คาแร็คเตอร์ของภูผาจะเป็นคนที่เรียนเก่งมาก เป็นวิศวกร เรียนเก่งแบบเก่งเว่อร์ๆ ไปเลย (ยิ้ม) โลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่เงียบๆ คนเดียว คิดโน่นคิดนี่ การที่อยู่เงียบๆ คนเดียวเนี่ย จริงๆ แล้วภูผากำลังคิดคำนวณอยู่ทุกอย่าง คำนวณแม้กระทั่งการเดินของคน สายตาของภูผาจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการเคลื่อนที่ของฟิสิกส์ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ ใครเดินด้วยความเร็วเท่าไหร่ เดินไปมุมไหนด้วยทิศทางไหน ลูกบอลที่ลอยมากำลังลอยมาในองศาเท่าไหร่ การที่ชอบเดินเหม่อลอยไม่ได้ใจลอยนะครับ แต่ในหัวกำลังคำนวณสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเวิร์คชอปฝึกเดินฝึกบุคลิกให้ดูเป็นคาแร็คเตอร์ของภูผา เหมือนเดินทื่อๆ แต่จริงๆ แล้วเดินไปคิดไป นิวว่าตรงนี้นี่แหละที่เป็นเสน่ห์ของภูผา ใครที่ได้ชมจะต้องหลงเสน่ห์ของภูผาแน่นอนครับครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่นิวได้มีโอกาสเล่นซีรีส์รีเมคและเป็นซีรีส์ของประเทศจีน เบื้องหลังการทำงานสนุกดีครับ ทางผู้จัดฯ และผู้กำกับฯ มีความตั้งใจสูงมาก ทุกคนอยากให้งานออกมาดีไม่ปล่อยให้งานผ่านไปได้ง่ายๆ อีกอย่างที่นิวทราบมาก็คือซีรีส์ อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder ก่อนหน้านี้ดังมาก เป็นกระแสฟีเวอร์อยู่พักใหญ่เลย เป็นซีรีส์ที่ดังแล้วก็ดีมากด้วย พอมาทำในแบบฉบับคนไทย ก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทคนไทย นิวรับรองเลยว่า น่าสนใจมากๆ ถึงเวลาแล้วครับที่ซีรีส์ของคนไทยจะได้มอบความสุขและความสนุกให้กับชาวเอเชียครับ”เตรียมพบกับความน่ารักความอบอุ่นของซีรีส์ “อุ่นไอในใจเธอ Put Your Head On My Shoulder” เร็วๆนี้ ทาง WeTV หรือ www.WeTV.vip