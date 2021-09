วิมานสุริยา ประกาศแต่งตั้ง ‘ฤทธา’ เป็นผู้รับเหมาหลักก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

เดินหน้าก่อสร้างตามแผนดำเนินงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่มูลค่าโครงการ 46,000 ล้านบาท หลังการลงนามเซ็นสัญญามอบหมายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก โดยรับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมก่อสร้างรวมถึงควบคุมงานก่อสร้างทุกอาคาร ประกอบด้วย อาคารโรงแรมดุสิตธานี อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารศูนย์การค้า บนพื้นที่ 23 ไร่ บริเวณหัวมุมถนนสีลมและพระราม 4 ตรงข้ามสวนลุมพินี สุดยอดทำเลดีที่สุดใจกลางย่านธุรกิจกรุงเทพมหานครประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิมานสุริยา จำกัด กล่าวว่า “ทางโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค มีความตั้งใจในการเฟ้นหาบริษัทผู้รับเหมาที่มีความชำนาญ มีประสบการณ์ในการสร้างอาคารที่มีความซับซ้อน รวมถึงการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง และตรงเวลา เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้พักอาศัย รวมถึงผู้เข้ามาใช้บริการ จนกระทั่งได้แต่งตั้งบริษัท ฤทธา จำกัด เป็นผู้ก่อสร้างโครงการมิกซ์ยูสแห่งนี้ เนื่องจากฤทธาเป็นบริษัทผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ มองหา พร้อมด้วยคุณภาพที่ดำเนินงานตามมาตรฐานระดับสากล มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำโครงการขนาดใหญ่มาแล้วมากมาย ทำให้เรามีความเชื่อมั่นที่จะมอบหมายให้ฤทธาดูแลทั้ง 4 อาคารของโครงการ ซึ่งได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Here for Bangkok ที่มีความโดดเด่นในหลายหลายด้าน รวมทั้งด้านสถาปัตยกรรมที่มีความร่วมสมัยซึ่งจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร”ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้รับเหมาของโครงการนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากคัดเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานด้านวิศวกรรมการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานสูงเพื่อให้ทั้งคนที่พักอาศัย และคนที่มาเข้ามาใช้บริการมีความปลอดภัยและความพึงพอใจสูงสุดแล้ว ยังต้องดำเนินงานโดยให้ความสำคัญ และคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคม ชุมชนแวดล้อมโครงการ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วยด้าน ดร.ธีรเดช ทังสุบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฤทธา จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ในการดูแลงานทั้งหมดของโครงการ โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เราเชื่อมั่นว่าดุสิต เซ็นทรัล พาร์คจะมีความโดดเด่นและกลับมาเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพในอนาคต นอกจากนี้การที่ได้ร่วมงานกับโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ทำให้ฤทธามีความเชื่อมั่นว่า การลงทุนของภาคเอกชนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ ยังคงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ทำให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กระจายตัวออกไปจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เราหวังว่าประเทศเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในปลายปี 2564 และจะเกิดการฟื้นตัวของการลงทุนในภาคท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคตอันใกล้”บริษัท ฤทธา จำกัด ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านวิศวกรรมก่อสร้าง โดยได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเจ้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของกลุ่มนักลงทุนภาคเอกชน จุดเด่นการดำเนินงานของฤทธาคือ การให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย กติกาของสังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะที่ยังมุ่งเน้นการมอบสินค้าที่มีคุณภาพ(Quality) มีคุณค่าและมูลค่าที่เหมาะสม (Value) ในเวลาที่รวดเร็ว (Time) ให้กับลูกค้าโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์คมีกำหนดเปิดเฟสแรกในปลายปี พ.ศ. 2566 เริ่มจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ต่อด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ค และอาคารสำนักงานเซ็นทรัล พาร์ค ออฟฟิศเซสในปี 2567 และอาคารที่พักอาศัย ดุสิต เรสซิเดนเซส และ ดุสิต พาร์คไซด์ กลางปี 2568