“Drake” เจ้าพ่อฮิปฮอปปล่อยอัลบั้มใหม่ “Certified Lover Boy” ขนทัพแรปเปอร์ดังร่วมระเบิดความมัน

1. Champagne Poetry

2. Papi's Home

3. Girls Want Girls (Ft. Lil Baby)

4. In the Bible (Ft. GIVĒON & Lil Durk)

5. Love All (Ft. Jay-Z)

6. Fair Trade (Ft. Travis Scott)

7. Way 2 Sexy (Ft. Future & Young Thug)

8. TSU

9. N 2 Deep (Ft. Future)

10. Pipe Down

11. Yebba's Heartbreak (Ft. Yebba)

12. No Friends in the Industry

13. Knife Talk (Ft. 21 Savage & Project Pat)

14. 7AM on the Bridle Path

15. Race My Mind

16 Fountains (Ft. Tems)

17 Get Along Better (Ft. Ty Dolla $ign)

18 You Only Live Twice (Ft. Lil Wayne & Rick Ross)

19 IMY2 (Ft. Kid Cudi)

20 Fucking Fans

21 The Remorse

หลังจากที่มีกระแสการปล่อยอัลบั้มล่าสุดของ “Drake” กระหน่ำโลกโซเชียล จนในที่สุดวันที่ 3 กันยายน ที่ผ่านมา “Drake” ศิลปินฮิปฮอปตัวพ่อของวงการกลับมารันวงการฮิปฮอปอีกครั้ง พร้อมปล่อยสตูดิโออัลบั้มที่ 6 “Certified Lover Boy” ออกมาให้แฟน ๆ ที่ต่างรอคอยการกลับมาในครั้งนี้ของเขา ได้รับฟังเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ “Drake” ยังได้ขนกองทัพเพื่อนศิลปินฮิปฮอปชื่อดังทั่วทั้งวงการไม่ว่าจะเป็น Travis Scott , Lil Baby , Jay Z, Future , Yung Thug 21 Savage , Project Pat , Lil Wayne , Rick Ross และอีกมากมาย ที่มาช่วยเสริมทัพให้กับอัลบั้ม “Certified Lover Boy” ครบรสมากยิ่งขึ้นส่วนอีกหนึ่งความพิเศษในครั้งนี้ คือ“Drake” ได้ปล่อยเพลง “Way 2 Sexy” ที่ได้ 2 แรปเปอร์อย่าง “Future” และ “Young Thug” มาร่วมทัพระเบิดความมัน ซึ่งมาพร้อมกับมิวสิควิดีโอภาพสวยครบรส สายฮิปฮอปไม่ควรพลาด#################################รายชื่อเพลง (Tracklist) ในอัลบั้ม “Certified Lover Boy”