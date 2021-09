รวมวีรกรรมปากพาซวย “มดดำ” ก่อนพุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์ #แบนมดดำ

ด้วยความที่เป็นคนปากไว พูดอะไรไม่ทันคิดให้รอบคอบ ความซวยเลยมาหาพิธีกรฝีปากกล้าแบบไม่หยุดหย่อน ทัวร์ลงแบบไม่มีขาดช่วง ล่าสุดที่ทำเอาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1 #แบนมดดำ ก็เพราะดันปากไวไปพูดจาเปรียบเทียบสองนักร้องหนุ่มสายเลือดไทยที่ไปโกอินเตอร์ที่เกาหลีอย่างอดีตสมาชิกวง 2PM กับหนุ่มจากวง GOT7 ว่าดังสู้สาวจากวง BLACKPINK ไม่ได้ นั่นก็เพราะซิงเกิ้ลเดี่ยวเพลงแรกของลิซ่าที่ชื่อ LALISA ทำปรากฏการณ์ยอดวิวในยูทิวบ์ขึ้นสูงสุด 100 ล้านวิวในระยะเวลาเพียงแค่ 2 วัน ถือเป็นสถิติสูงสุดที่เคยมีมาซึ่งประโยคที่ มดดำ พูดในรายการแฉจนเป็นประเด็นขึ้นมาก็คือ “แน่นอนนี่คือปรากฎการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย เราไม่เห็นซูเปอร์สตาร์ที่ไปไกลขนาดนี้ จริงๆ ตอนนั้นเรามีนิชคุณแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ เรามีแบมแบมก็ยังไม่ได้ขนาดนี้ อันนี้คือแบบระดับโลก คำว่าระดับโลกจริงๆ มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราแล้วจริงๆ นะ”ประโยคนี้ภายในชั่วข้ามคืน #แบนมดดำก็กระหึ่มทวิตเตอร์ พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งทันที ทัวร์ลงเจ้าตัวเละเทะ โดยแฟนคลับของสองหนุ่มมองว่าเป็นการพูดพาดพิงในเชิงเปรียบเทียบ ถือเป็นความไม่เหมาะสม และไม่ให้เกียรติศิลปินคนอื่นด้วย หลังจากนั้น มดดำ จึงได้โพสต์ข้อความขอโทษทั้งตัว นิชคุณ, แบมแบม และแฟนคลับทุกคนลงในอินสตาแกรม“มดดำต้องขอโทษน้องคุณ แบมแบม และแฟนๆ ทุกคนสำหรับสิ่งที่มดดำได้พูดในรายการแฉ นิชคุณและแบมแบม ถือเป็นศิลปินที่เป็นความภูมิใจของคนไทย และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้เมืองไทยมาโดยตลอด ซึ่งส่วนตัวมดดำชื่นชมความสามารถของน้องทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง มดดำไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับน้องทั้ง2 คน แต่อาจคิดไม่ดีพอก่อนพูด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และกระทบต่อน้องทั้ง 2 มดดำขอน้อมรับคำวิจารณ์จากแฟนๆ และจำคำติทั้งหมดมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานพิธีกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป”แต่ดูเหมือนแค่คำขอโทษผ่านไอจีจะไม่เพียงพอ เพราะนอกจากแฮชแท็ก#แบนมดดำ จะยังคงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ยังมีแฮชแท็กใหม่#แบนมดดําver2 เกิดขึ้นมาอีก จนเจ้าตัวต้องออกมาไลฟ์สดขอโทษอีกรอบ คราวนี้รวมไปถึงครอบครัวของทั้งสองหนุ่มด้วย“ขอยืนยันว่าไม่เคยจะมีเจตนาเปรียบเทียบอย่างนั้น วันนี้ถ้าคำขอโทษเหล่านี้จะไปถึงน้องๆ ได้ กราบขอโทษจากหัวใจเลยค่ะ จากใจจริงๆ วันนี้คงจะเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่เราไปทำให้คุณไม่สบายใจ ครั้งนี้ขอพูดคำเดียวว่าสำนึก สำนึกกับสิ่งที่ตัวเองทำไป สำนึกกับสิ่งที่พูดไม่คิด สำนึกและจะขอโทษทุกวัน และจะขอปรับปรุง ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นอีกถ้าสมมติไลฟ์นี้ไปถึงแบมแบมได้ต้องขอโทษแบมแบมอีกครั้งนึง ที่สำคัญที่สุดขอโทษแม่แบมแบม ขอโทษแฟนคลับทุกคนขอโทษนิชคุณ ขอโทษครอบครัวนิชคุณ และขอโทษแฟนคลับนิชคุณทุกคนด้วย ครั้งนี้ขอใช้ไอจีของตัวเองในการสื่อสาร เพราะก็ไม่รู้จะติดต่อสื่อสารกับใครยังไง พรุ่งนี้จะเป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ไลฟ์นี้ไม่ได้มีใครบอก แต่แค่รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้ว เห็นภาพแม่เขาและสิ่งที่พี่ชายเขา รู้สึกเลยว่าเราไปทำอะไรไปสร้างเรื่องราวให้เขาเยอะขนาดนั้นเลย”ล่าสุดแม้แต่ตัว “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ในฐานะพี่ชายคนสนิทก็ได้ออกมาเตือนผ่านรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ไปแล้วว่าคนของใคร ใครก็รัก เรื่องนี้คงช่วยอะไรไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นบทเรียนที่ต้องเรียนรู้กันเองนี่คือประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้น และแน่นอนว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มดดำต้องออกมาขอโทษกับสิ่งที่ปากพูดออกไป เพราะถ้าย้อนกลับไปมีอีกหลายต่อหลายครั้งที่ปากพาซวยตลอด ต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษกันกลางรายการก็มีให้เห็นกันแล้ว อย่างกรณีตอนที่พูดถึงการที่ประชาชนเรียกร้องให้ดาราออกมาcall out รัฐบาล ซึ่ง มดดำ ได้พูดในรายการข่าวใส่ไข่ว่า “ดาราที่ออกมาCall Out กัน ก็ไม่มีใครกล้าCall Out กันเยอะหรอก โอเค สมมติCall Out มันสะใจนะ แต่ถึงเวลามันไม่มีงานทำ ใครจะรับผิดชอบชีวิตพวกเขา” นี่เป็นครั้งหนึ่งที่เจ้าตัวต้องออกมายกมือไหว้ขอโทษอย่างเป็นทางการกลางรายการแฉ หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายรวมไปถึงตอนที่เชิญมาออกในรายการแฉ มดดำก็ได้พูดกับนาราว่า “นาราบางทีหนูต้องเบาลง คุณแม่ยังต้องออกสื่ออยู่นะ ถ้าหนูพูดแรงๆ เดี๋ยวหนูต้องเดินไปอยู่หน้าสตูฯ ไปเห่าอยู่หน้าสตู” นี่ก็เป็นอีกประเด็นที่จุดชนวนให้ทัวร์ลง เพราะถูกมองว่าคำว่าเห่า ดูเป็นการเหยียดและต่อว่าอย่ารุนแรงออกสื่อยังมีประเด็นที่มดดำเคยพูดถึงนางเอกสาวกับที่ช่วงนั้นมีข่าวออกมาว่าซุ่มคบหากัน และเป็นเหตุให้ต้องเลิกรากับหวานใจที่คบกันมานานกว่า 14 ปีอย่างซึ่งที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะมีการพูดพาดพิงไปถึงอดีตหวานใจของไฮโซณัย และเพื่อนซี้อย่างจนสุดท้าย มดดำ ต้องออกมาบอกว่าข่าวคราวทั้งหมดที่ตนได้พูดไปไม่ได้เกี่ยวกับทั้งวุ้นเส้นและเอมมี่ ไม่ได้มีการมาบอกข้อมูลใดๆ ขอทัวร์อย่าได้ไปลงที่สองสาวเลย พร้อมกับขอโทษไปทางแต้วด้วย ที่ทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมานี่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นกับวีรกรรมปากพาซวยของ มดดำ ที่ตอนนี้ยังคงคุกรุ่นอยู่ในโลกโซเชียล ซึ่งทุกคนก็รอฟังคำพูดขอโทษอย่างเป็นทางการในรายการแฉ ซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังมดดำขอโทษออกไปแล้ว สถานการณ์จะเบาลงหรือไม่ หรือจะยังเกิดแฮชแท็ก#แบนมดดำver3 ขึ้นมาอีก