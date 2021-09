ประสบความสำเร็จอีกขั้นแล้ว สำหรับอดีตนักร้องหนุ่ม "สิงโต เดอะสตาร์" หรือ "สิงโต สหรัฐต์ หิรัญญ์ธนภูวดล" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เข้าพิธีประดับยศเป็น “เรืออากาศโท” แล้ว โดยงานนี้หนุ่ม "สิงโต" ก็ได้โพสต์ภาพวันแห่งความสำเร็จลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความว่า “Step Up to the star" แปลว่า "ก้าวขึ้นสู่ดวงดาว เรืออากาศโท เรืออากาศโทสหรัฐต์” ทั้งนี้ก็มีบรรดาแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม