“คริส อู๋” ทยอยปิดบริษัทโอนทรัพย์สินไปแคนาดา ท่ามกลางข่าวลือแม่อาจโดนจับเหตุให้ที่หลบหนีและวิ่งเต้นช่วยลูกชาย

เริ่มเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวง EXO ตั้งแต่ปี 2012 ก่อนที่ในอีก 2 ปีต่อมาเจ้าตัวจะฟ้องร้องขอฉีกสัญญาจากค่าย SM Entertainment และไปอยู่จีนเพื่อเป็นศิลปินเดี่ยวจนกลายเป็นคดีความฟ้องร้องกันยาวนานหลังจากบินไปปักหลักทำงานที่เมืองจีน ด้วยภาพลักษณ์ที่หล่อเหลาส่งให้งานหลั่งไหลเข้ามาหา คริส เป็นจำนวนมาก ในผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก Journey to the West: The Demons Strike Back ก็ติดบ็อกซ์ออฟฟิศ โด่งดังเป็นที่พูดถึงในหลายๆสื่อ และกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับการเชิญเขาไปร่วมรายการต่างๆคริส ยังเคยติดอันดับท็อป 10 ถึง 3 ปี จากการจัดอันดับคนดังที่ร่ำรวยที่สุดของจีนในนิตยสาร Forbes โดยดูจากชื่อเสียงและทรัพย์สินที่เขาครอบครองอยู่ และในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา คริส ยังเป็นที่ต้องการของแบรนด์แฟชันชั้นสูงที่จ้างเขาไปร่วมงานจนทำให้เขามีรายได้มากมาย มีทรัพย์สินกว่า 1.33 พันล้านหยวนแต่หลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์สาววัย 19 ปี ออกมากล่าวหาว่า คริส อู๋ ได้ล่วงละเมิดทางเพศและกระทำชำเราผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี หลังหลอกลวงว่าจะมีการแคสติงเพื่อไปเป็นนางเอกมิวสิควิดีโอ งานนี้จึงส่งผลให้ คริส ถูกปลดจากพรีเซ็นเตอร์ทุกแบรนด์ และทุกงานที่เขาทำอยู่ แม้ว่า คริส อู๋ จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยระบุว่าเป็นเพียงการใส่ร้ายป้ายสี แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็อนุมัติหมายจับและควบคุมตัวเขาเพื่อรอขึ้นศาลแล้วส่งให้เจ้าตัวได้ทยอยปิดบริษัทที่ตนเองมีอย่างเงียบๆ โดยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของ คริส ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและเขายังเป็นผู้บริหารในหลายๆบริษัทร่วมกับ คริส จึงได้ทำการชำระบัญชีและยกเลิกหลายกิจการเกี่ยวกับพวกเขา เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาพบว่ายังมีบริษัท 2 บริษัทภายใต้ชื่อของ คริส ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ซึ่งมี คริส ถือครองหุ้นอยู่กว่า 99.99%มีรายงานว่า คริส เป็นเจ้าของบ้านหรูในปักกิ่งถึง 3 หลังซึ่งมีมูลค่ากว่า 100 ล้านหยวน โดย 2 หลังตั้งอยู่ในเขตเฉาหยาง ทั้ง Star River และ Palm Springs ส่วนอีกหลังคือ Grand Moma ตั้งอยู่ในเขต ตงเฉิงขณะที่มีรายงานว่าตอนนี้ คริส กำลังกังวลกับการขายอสังหาริมทรัพย์ในปักกิ่ง หลังเกิดข่าวฉาว ชาวเน็ตบางส่วนได้อ้างว่า อสังหาริมทรัพย์และรถหรูของ คริส ทั้งหมดทำการซื้อขายในต่างประเทศ และทรัพย์สินทั้งหมดของเขาจะถูกโอนไปยังแคนาดาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้น หาก คริส ถูกตัดสินโทษว่ามีความผิดจริงเขาจะถูกจำคุก 3 – 10 ปี และมีความเป็นไปได้ว่าจะโดนโทษหนักหากพบว่าเหยื่อเป็นผู้เยาว์หรือมีผู้เสียหายหลายคน ซึ่งถ้าเขาต้องโทษจำคุก ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาก็จะยังได้รับความคุ้มครองในแคนาดาจากคดีข่มขืนของ คริส อู๋ ได้ส่งให้เกิดอาฟเตอร์ช็อกสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการบันเทิง หลายคนเรียกร้องให้มีการจัดการความอยุติธรรมอย่างเต็มที่ และเรียกร้องให้จับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งหมดมีข่าวลือระบุว่าแม่ของ คริส ก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวหลังให้ที่หลบภัยกับนักร้องหนุ่ม โดยหลังจากที่ คริส อู๋ ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. และถูกออกหมายจับอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 ส.ค. ที่ผ่านมา ก็มีรายงานว่า สเตซีย์ ได้วิ่งวุ่นไปทั่วหาคอนเนกชัน โดยหวังว่าจะสามารถช่วยประกันตัวลูกชายออกมาจากเรือนจำได้ สิ่งนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองให้กับเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ สเตซีย์ ถูกจับกุมเช่นกันอย่างไรก็ตามข่าวลือดังกล่าวยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ โดยไม่มีทั้งภาพและหลักฐาน แม้ชาวเน็ตหลายคนจะไม่เชื่อว่าแม้แต่แม่ของ คริส ก็ถูกจับกุม แต่ชาวเน็ตที่เป็นต้นตอข่าวลือก็ยังคงยืนยันว่า “หากเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงตรงกับสิ่งที่ฉันพูด ก็ช่วยตบหน้าตัวเองกันด้วย”ขณะที่คดีของ คริส อู๋ อยู่ระหว่างรอขึ้นศาลพิจารณาคดี ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิด คริส อู๋ จึงต้องรอดูว่าแม่ของ คริส ถูกควบคุมตัวจริงหรือไม่ และคดีของ คริส จะได้รับการตัดสินว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ด้วย งานนี้จึงต้องรอดูกันต่อไป