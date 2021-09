ดรามา “มิว MEYOU” ยังไม่จบ! แฟนเก่า-แฟนใหม่ฟาดกันนัว

นอกจากดรามาของนักแต่งเพลงไม่ได้เครดิตในเพลงจนลุกลามไปถึงหน้าปกของเพลงที่ถูกกล่าวหาว่าไปนำเอารูปของนางแบบชื่อดังมาไว้บนปกเพลง ซึ่งทั้ง “MEYOU” หรือก็ได้ออกมายืนยันว่าเพลงนี้เจ้าตัวเป็น “ผู้แต่ง” และ “โปรดิวเซอร์” เองโดยมีพี่อีก 2 คนร่วมทำ รวมไปถึงคนที่ออกแบบหน้าปกเพลงก็ได้ขอโทษกับการออกแบบหน้าปกของเพลงนี้ ยอมรับว่าเจ้าตัววาดมาจากภาพของนางแบบชื่อดังระดับโลกคนดังกล่าวจริงแต่ประเด็นยังไม่หมดเท่านั้น โลกออนไลน์ก็ไปขุดกันชนิดที่ว่าน่าจะมีบ่อเงินบ่อทอง ระหว่าง “แฟนเก่า” อย่างและ “แฟนคนปัจจุบัน” อย่างที่ออกมาโพสต์ฟาดกันไม่หยุดยั้ง! เพราะนอกจาก “จีน่า” จะโพสต์ในเฟซบุ๊กจน “หมี” เอาไปแชร์ พร้อมตัวเองได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้น แนบเพลง “ชาวนากับงูเห่า”เวลาต่อมา “จีน่า” ได้ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวแบบละเอียดยิบ ว่าตนเองเป็นคนที่พา “มิว” เข้าสู่วงการเพลง และทำให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งเพลง เสื้อผ้าหน้าผม วิธีการแต่งรูป รวมไปถึงพาไปรู้จักเพื่อนสนิท จนทำให้หลังจากเลิกกัน เจ้าตัวต้องหนีไปอยู่อเมริกา เพราะทนไม่ได้กับสภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่ถูกนักร้องหนุ่มได้กระทำไว้“กลับมาเรื่องงานและเครดิตคือนี่เรียกได้ว่าเหมือนเพลง ชาวนากับงูเห่า ช่วยทุกอย่างตั้งใจมากกว่างานตัวเอง ตั้งแต่คิดคำตอบแชต หาทีม ตั้งชื่อโน่นนี่ แต่งเพลงอีก แล้วคือมาจากนี้ แข่งกันแต่งจากบีท best past ละสรุป ชอบที่ฉันแต่งมากกว่าของตัวเอง เลยเอาไปแก้ไขคำ นิดๆ หน่อยๆ แต่ไม่เคยได้เครดิตเลย แต่ไม่เป็นไร จนมาเริ่มสอนร้องเพลง ตั้งใจให้ทุกอย่างที่รู้มาในชีวิต แม้กระทั่งแฟชั่นการแต่งตัว พาไปเลือกเสื้อผ้า แต่งตัว ให้วิธีถ่ายรูป แต่งสีรูปแต่ละรูปเลยนะ และจิปาถะอีกมากมาย จนมาถึง ซอยแบด เกิดมาจากทุกคน และส่วนนึงเพราะฉันไม่สามารถเปิดหน้าได้ตอนนั้นด้วย เนื่องจากออกเพลงกับแกรมมี่แล้ว เลยใส่หน้ากาก ตอนหลังกลายเป็นเหมือนเป็นของตัวเองคนเดียว ละมั่นมาก คิดว่าตัวเองคือคนที่ทำให้ดัง และคิดว่าทุกคนต้องเกาะตัวเองดัง และก็ชอบใช้คนอื่นเพราะคิดว่าชื่อเสียงตัวเองสามารถแลกกับทุกอย่างมาได้และเป็นเรื่องที่เหมือนน่าทำร้ายตัวเองที่พามันเข้ามาอยู่ในโลกใบเดียวกับน่า พาไปรู้จักพี่ๆเพื่อนๆ ในชีวิตที่สนิทกัน รวมไปถึงทีมงานและวงดนตรีแบ็กอัปของน่า จนทำให้หลังเกิดเรื่อง น่าไม่สามารถทำใจอยู่ในโลกใบเดิมของตัวเองได้ ประมาณนั้นเท่าที่จำได้เรื่องใหญ่ๆ ตอนนี้มีความสุขมากๆ แล้ว ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ เงียบมานานแล้ว ทนมานานเหลือเกิน หวังว่าครั้งนี้จะจบหมดนะคะ เรื่องเล็กๆ ทำบุญทำทานละกัน สุดท้ายฝากด้วยจ๊ะ จีน่าทำนายชีวิต อาชีพใหม่”จนทำให้ “จัสมิน” แฟนปัจจุบันของ “มิว” ก็นั่งไม่ติด ขอตอกกลับพวกที่สงสัยว่าตนเองเป็น “มือที่สาม” จริงไหม? ได้ร่ายยาวผ่านไอจีสตอรี่ ขอถามกลับ “จีน่า” คุณเลิกกันไปหลายเดือนจนมีแฟนใหม่แล้ว แต่ทำไมยังมาบอกว่าฉันคบซ้อน“คุณไปเมกา ก่อนที่จะเลิก ไม่ใช่เหรอคะ? อยู่ๆ ก็ไป ตอนคุณไป เรายังไม่รู้จักกับพี่มิวเป็นการส่วนตัวเลยนะคะ ทำไมบอกว่า เพราะคุยกับนี่ เลยเลือกจะไปเมกา? ดูวันได้เลยนะคะไทม์ไลน์ที่รู้จักกับพี่มิวคือคุณเลิกกันแล้วหลายเดือนนะคะ? จนคุณก็มีแฟนใหม่ไปแล้วนะแล้วที่ทักไป อยากจะทราบว่าทำไมถึงยังคอยด่าเราให้แฟนคลับคุณฟัง ทั้งๆ ที่เราไม่เคยทำอะไรให้คุณยังไงอ่านแล้วก็มีวิจารณญาณกันด้วยนะคะ ไม่อยากพูดอะไรเยอะ นี่จะเป็นครั้งแรกและ สุดท้ายที่พูดถึงเรื่องนี้ คนที่รู้ เรื่องจริงๆ ก็จะรู้ค่ะ”และเพื่อให้ดรามานี้จบลงแบบสวยๆ ก็ต้องมีผู้ชายมาช่วยซัปพอร์ต ซึ่ง “มิว” ก็ได้ออกมายอมรับว่า “จัสมิน” คือผู้หญิงคนแรกที่พาเข้าบ้าน และทุกคนก็ยอมรับและรักในตัวของผู้หญิงคนนี้ ฟาดกลับคนที่พยายามจะทำลายความสัมพันธ์ ทั้งๆ ที่เรื่องก็ผ่านมา 3 ปีแล้ว“สำหรับเรื่องของมิน ตลอดเวลาที่เราคบกันมา เรารักกันมากๆ มินเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมพาเข้าบ้าน และทุกคนที่บ้านก็รักและยอมรับมิน ผมกับมินจับมือกันมาตลอด ผ่านอะไรกันมาเยอะมาก we been thru ups & downsบ่อยครั้งที่มีคนพยายามที่จะทำลายความสัมพันธ์ของเรา ทั้งเอาเรื่องเก่าๆ มาพูด... เช่นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเมื่อสามปีที่แล้ว เลยไม่เข้าใจว่าจะทำเพื่อประโยชน์อะไรกันแน่ แต่ผมมั่นใจว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ผมเสียดายว่ามันเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้น ในตอนที่เพลงพัทยากำลังได้รับกระแสตอบรับอย่างนิยม เลยอาจจะทำให้แฟนเพลงบางส่วนเสียความรู้สึกอยู่บ้างผมต้องขอโทษอย่างมากนะครับ meyou.”