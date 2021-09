พัทยามีดรามา “Meyou” โผล่แจง! หลังถูกแฉยับตั้งแต่หน้าปก - ไม่ให้เครดิต ยันคบซ้อน

เลิ่กลั่กกันไปหมดแล้วจากติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดทั้งคืนวันที่ผ่านมา จนวันนี้ก็ยังเป็นที่ถูกพูดถึง สำหรับดรามา #MEYOU ที่อยู่ดีๆ ก็ถูกนักแต่งเพลงที่ชื่อว่าออกมาแหกกลางโลกโซเซียลว่า “แม้แต่ เพลงพัทยาชลบุรี ผมช่วย design กลองให้ แต่ไม่ได้ credit อะไร เขียนว่า prod. By me ก็ไม่รู้สินะ” ซึ่งหมายถึงเพลงใหม่ล่าสุดของ” หรืออย่างเพลง “พัทยา” ที่เป็นกระแสไวรัลและมียอดวิวถล่มทลายโดยไทม์ไลน์เริ่มจากการที่ “หมี” นักแต่งเพลงออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของตนเองว่า “แม้แต่ เพลงพัทยาชลบุรี ผมช่วย design กลองให้ แต่ไม่ได้ credit อะไร เขียนว่า prod. By me ก็ไม่รู้สินะ” จนหลายคนก็เริ่มเข้าเมนต์ว่าหมายถึงใครกันแน่ จากนั้นก็มีอีกหลายโพสต์ที่โพสต์รัวๆ ตามแบบเผือกกันไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็น“และอีกหลายเพลงที่นักร้องดังมโนว่าตัวเองแต่งทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าผมแต่ง พยานก็มีแต่จะเอา credit ไปเป็นของตัวเองหมด ก่อนดัง นายไม่ใช่คนแบบนี้ 19 คำใน hook ของ"เพลงภาวนาโชคชัย 4" กล้าบอกใครไหมว่าผมช่วยเขียน สักแดงยังไม่ให้ผมเลย credit ผมก็ไม่เอา ช่วยเพราะเห็นว่าเป็นน้องหรอก หรือลืมไปแล้ว”“ผมแต่งเพลงให้ Jayson Creer แต่มีนักร้องดังหน้าหล่อมโนว่าตัวเองแต่ง ให้ผู้จัดการโทร.มาจะเอา 80k แต่ขอโทษหลักฐานอยู่ในมือถือผมว่าผมแต่ง ไม่รู้แกล้งลืมหรือจะเอาชนะ แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ได้แต่งหลักฐานจะเอามาจากไหน จะเล่นผมก็ให้สะอาดๆ หน่อย ทำให้ค่ายใหญ่เอาผมออกจากการสอนแรปได้ แต่จะมโนว่าตัวเองแต่งทุกเพลงไม่ได้เด้อออ ได้ทุกอย่างไปครองแล้วยังไม่พออีกเหรอ และเพลงนี้อีกไม่นานคงได้ฟังกัน”“ถ่าย story ให้ดูว่าทำเอง แต่ตอนให้ช่วยแก้กลองยกคอมบ์มาให้ ทำที่ town in town ทำลืมนะแหมมมมม เคยยอมรับอะไรบ้างดีกว่า”“ทุกคนคงรู้แหละว่าพวกผมเคยสนิทกันแค่ไหน แล้วมันเจ็บแค่ไหนที่เขาทำกับผมและเพื่อนผมแบบนี้ Status สุดท้ายละคงจะอ่านกันเมื่อยตาแล้วล่ะสิ”“ถ้าไม่มี จีน่า เดอซูซ่า(จีน่า MBO) และร้านสัก ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่มีทางเกิดขึ้น แต่จีน่าไม่เคยได้อะไรจากวงใส่หน้ากากเลย ผมก็ไม่เคยได้อะไรจากวงนี้เหมือนกัน คนที่ถือทุกอย่างกลับเป็นคนนอกวงและ 1 คนในวง แฟร์ไหม? ตอบผมหน่อยว่าแฟร์ไหม”และยังมีอีกประเด็นที่โพสต์ว่านักร้องหนุ่มที่ “หมี” กำลังกล่าวถึงนั้นชอบก็อปงานและพยายามทำตัวเหมือน “เดอะทอยส์”“บอกผมสิว่าไม่จริง? ทุกครั้งที่ the ของเล่นส์ ออกเพลงใหม่ คุณอยากจะทำช้ำ อยากรู้ว่า sound แบบนี้ใช้ plug-in อะไร กลองเขียนแบบไหน แล้วอยากปล่อยออกมาสู้ ทั้งๆที่แนวนั้น เขาทำของเขาจนเป็นเอกลักษณ์ไปแล้ว แล้วพอดนตรีเสร็จผมฟังยังไงก็เหมือน จะไปทำแข่งทำไม”พร้อมทิ้งท้ายด้วยโพสต์ “ทำคนอื่นไว้มากมายหลายคน ตอนนี้อย่าร้องนะ ผมเปิดให้เอง”จากนั้น “หมี” นักแต่งเพลงก็ได้แชร์โพสต์จากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ “จีน่า ดี” นักร้องสาวอดีตแฟนของมิวที่เลิกรากันไปแบบจบไม่สวยจนเป็นข่าวดังมาแล้ว โดยในข้อความที่ถูกแชร์นั้นเขียนว่า “คนอื่นจะได้รู้ไปเลยว่าคุณชอบหลอกใช้คนอื่น ละทำเป็นพูดจาดีต่อหน้าเขา ผมอุตส่าห์ไม่พูด” และ “จีน่า” ก็ได้ตามมาเมนต์ “เสียเวลาชีวิตมาก พระเจ้าช่วย” พร้อมแนบลิงก์เพลง “ชาวนากับงูเห่า” ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ร้อนระอุจนหลายคนอยากรู้แล้วว่าเหตุการณ์ต่อไปมันจะจบลงเช่นไรโดยวันนี้(8 กย.) “มิว” ได้ชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวว่าตัวเองเป็นคนทำเพลง “พัทยา” เองทั้งหมด ซึ่งมีพี่อีก 2 คนร่วมทำงานด้วย ส่วนใครที่แค่ให้คำปรึกษาก็ขอขอบคุณ เพียงแต่ไม่ได้ให้เครดิตอย่างเป็นทางการเท่านั้นเอง“ขออนุญาตชี้แจงนะครับตามที่ได้มีข้อสงสัยและสอบถามเข้ามามาก เกี่ยวกับ เรื่องการแต่งเพลงพัทยา ผมขอชี้แจงว่า เพลงพัทยา ผม "ยืนยัน" ว่าผมเป็น "ผู้แต่ง" และ "produced" ทั้ง เนื้อร้องและทำนอง ร่วมกับพี่ @tonyhappyy และพี่ @janpat_ ซึ่งทั้ง 2 คนก็ได้ลงเครดิตในเพลงแล้วตาม ที่ทุกท่านเห็นทั้งนี้โดยปกติที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์ที่ยังไม่มากพอ ผมได้มีการขอคำปรึกษา พี่ๆ ในวงการหลายๆ ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ได้กรุณา ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี แต่ก็แน่นอนว่า ถ้าเป็นเพียงการ "ให้คำปรึกษาหรือ ชี้แนะ" เกี่ยวกับเพลงนั้นๆ นอกเหนือจากคำขอบคุณ ผมก็ไม่ได้ลงเครดิตในเพลงให้แต่อย่างใด ซึ่งอาจทำให้มีบางคนรู้สึกไม่สบายใจ ยังไงผมต้องขอโทษด้วยและเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับผลงานในอนาคต / ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้แต่ง หรือร่วมทำ เพลงนั้นๆ จะต้องได้ credits เหมือนเดิม อย่างแน่นอนแต่ถ้าคนที่เกี่ยวข้องนั้นเพียงเป็นผู้ให้ "คำแนะนำ" หรือ "การชี้แนะ" เกี่ยวกับงานเพลง ผมก็คงจะไม่ได้ลงเครดิตให้ เพราะคุณไม่ได้ทำ...คงมีเพียงแต่ "คำขอบคุณจากใจ" แบบพี่ๆ น้องๆ นะครับสุดท้ายนี้ ถ้าเรื่องดรามาดังกล่าวทำให้ใครหลายๆ คนไม่สบายใจ จากความไม่ชัดเจนของผม ที่ไม่เคยแจ้งมาก่อนหน้านี้ ต้องขออภัยจากใจครับ และยังต้องขอขอบคุณอีกหลายๆ คนที่เป็นห่วงและทักเข้ามานะครับ”และอีกหนึ่งกรณีที่เกิดดรามาไม่แพ้กัน การที่นำภาพของ Bella Hadid นางแบบดังระดับโลกมาใช้ในปกอัลบั้ม จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าได้ทำการขออนุญาตแล้วหรือยัง ซึ่ง “ริส” นักวาดภาพก็ได้ชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัว ว่าเป็นคนวาดภาพหน้าปกเพลง “พัทยา” ให้เอง และขอโทษทุกคนที่เข้าใจผิด เพียงแต่นำรูปของนางแบบชื่อดังคนดังกล่าว มาเป็นตัวอย่าง และตอนนี้ได้ทำการแก้ไขแล้ว“aliceinrealisticland สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ริสจะมาอธิบายหน่อยนะคะและขออภัยทุกคนจริงๆ จากความผิดพลาด รูปวาดที่ริสวาดให้กับเพลง "พัทยา" และได้มีการนำเรฟฯ จากรูปนางแบบสาวสวย อย่างเบลล่ามาใช้เป็นเรฟเฟอเร้นท์ แต่ไม่ได้มีเจตนาใด ๆ ที่จะทำให้มันไม่ดีนะคะ ริสแค่มองหาสาวบิกินี่สวยๆ หุ่นดีๆ สักคนที่มีท่าโพสต์ที่เข้ากับโซฟานี้ และได้วางคอนเซ็ปต์ว่าสาวๆ ทุกคนอยากได้หน้าคมคนนึง เอเชียคนนึง ฝรั่งคนนึง เป็นการรวมเชื้อชาติซึ่งนางก็หน้าคมอย่างที่ ต้องการจริงๆ ต้องขอโทษที่อาจส่งผลกระทบต่อเพลง และศิลปินรวมถึงตัวคุณเบลล่าด้วยไม่เป็นไร เดี๋ยวริสจะทำการแก้ไขเอาออกให้นะคะทุกคน ขออภัยในความผิดพลาดด้วยค่ะ#อีกคนไม่ใช่แคนดัลนะจ๊ะ #ชั้นรักเขา #ขอโทษเป็น อย่างสูงค่ะ”ซึ่งล่าสุดได้ทำการแก้ไข ได้เอารูปของนางแบบชื่อดังออกจากปกของเพลง “พัทยา” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว