“เจษ” ทนไม่ไหว! กับชุดที่ “วิว” สวมใส่ ฝากคอมเมนต์ไว้ให้คิด

เรียกว่าหวานได้เสมอต้นเสมอปลาย สำหรับคู่รักพระนางกับที่แม้รูปคู่จะไม่ค่อยมีให้เห็นเพราะอาจจะติดช่วงโควิด และเพิ่งจะคลายล็อกดาวน์ ความหวานอาจจะห่างกาย แต่ใจไม่ห่างกันถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ค่อยได้เจอกัน แต่ต่างฝ่ายต่างก็เมนต์กันสุดฤทธิ์ ล่าสุดไม้เรียวในมือของ “หนุ่มเจษ” สั่นแล้ว กับรูปที่ “สาววิว” โพสต์ แม้จะเป็นเสื้อแขนยาว แต่อวก็สูงเกิน จนหนุ่มเจษต้องขอเมนต์หน่อย โดยเริ่มจากแคปชั่น “Do you need me?” ด้านอีกฝ่ายตอบกลับ “Sure” พร้อมอีโมจิหัวใจรัวๆ ซึ่งฝ่ายสาวก็ตอบกลับ “love you baby”ตามมาด้วยอีก 3 ข้อความติด “ดึงเสื้อลงมาดิ, ทำไมโชว์พุง, ถ้าเสื้อมันสั้น ก็ซื้อเสื้อสองตัวแล้วมาเย็บต่อกัน มันจะได้พอดีตัว” ซึ่ง “สาววิว” ก็สวนกลับทันทีว่า “หึ ทำมาเปนหวงงงง, ซื้อให้สิคะ” เล่นเอาแฟนๆ เห็นการหยอกเอินของทั้งคู่ต่างแฮปปี้ ยิ้มๆ ไปกับการตอบโต้ของคู่นี้รู้แหละว่าหวง เลยต้องขอแสดงความเจ้าของนิดนึง