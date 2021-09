Marvel ปวดหัว! หรือ Shang-Chi จะไม่ได้ฉายในจีน?

แม้จะเป็นช่วงวันหยุดวันแรงงานที่ปกติหนังจะทำรายได้น้อย แต่ก็ยังเปิดตัวทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์แรกไปถึง 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ในเวลาเดียวกัน โอกาสที่หนังจะได้ฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ กลับไม่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆShang-Chi and the Legend of the Ten Rings นำแสดงโดยนักแสดงหนุ่มเชื้อสายจีนนักแสดงสมทบเป็นชาวเอเชียจีนเกือบทั้งหมด รวมถึง เหลียงเฉาเหว่ย ที่มารับบทตัวร้ายของเรื่องด้วย จึงชัดเจนว่านี่คือหนังของ Marvel ที่น่าจะมุ่งไปที่ตลาดจีนและเอเชียเป็นหลัก แต่ถึงตอนนี้หนังก็ยังไม่ได้เข้าฉายในจีนและยังไม่มีกำหนดฉายอย่างแน่นอนเลยโดยสื่อ โดยสื่อฮ่องกงเชื่อว่ามีหลายสาเหตุที่อาจทำให้หนังเรื่องนี้ไม่สามารถเข้าฉายในจีนได้ ประการแรกก็คือตัวนักแสดงนำ ซีมู หลิว ที่แม้จะมีพื้นเพเกิดที่เมืองจีน แต่ดาราวัย 32 ปี คนนี้ก็เติบโตมาในแคนาดา ภาพลักษณ์ของเขาก็ดูเป็นภาพจำของชาวจีน แบบที่ชาวตะวันตกจะคิดถึงการเลือกนักแสดงที่โด่งดังในจีนอย่างและอาจจะสร้างกระแสฮือฮาในหมู่นักดูหนังชาวจีนได้ไม่น้อยแต่หลายคนก็ผิดหวังเมื่อทราบว่า เหลียงเฉาเหว่ย ได้รับบทตัวร้ายในหนังเรื่องนี้ ที่สำคัญตัวละครของ เหลียงเฉาเหว่ย ยังเป็นตัวละครที่มีประวัติศาสตร์ กับการเหยียดผิวมานาน ต้นฉบับของตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่นำเสนอแบบ สร้างภาพลบให้กับชาวจีนมาตลอดแม้จะมีการเปลี่ยนชื่อจาก “เดอะ แมนดาริน” เป็น “เหวินหวู่” แต่ Marvel ก็คงไม่สามารถลบภาพ เดอะ แมนดาริน ออกจากตัวละครตัวนี้ได้ทั้งหมดถึงตอนนี้ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ยังไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจาก สำนักงาน วิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติของจีนแต่อย่างใด และที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการโปรโมทหนังเรื่องนี้จีนแผ่นดินใหญ่เลย จนน่าสงสัยว่าสุดท้ายแล้ว ซูเปอร์ฮีโร่ชาวจีนคนแรกของ Marvel จะได้เข้าฉายในจีนหรือไม่ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings เท่านั้นแต่หนังของมาร์เวลอีกเรื่องอย่างก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่ได้ฉายในจีนแผ่นดินใหญ่เช่นเดียวกันความกังวลว่า The Eternals อาจจะโดนแบน มาจากสาเหตุที่ผู้กำกับเจ้าของผลงานเรื่องนี้ เคยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนอย่างรุนแรงเอาไว้เมื่อหลายปีก่อน ก่อนที่จะมีชื่อเสียง และคำพูดของเธอถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งหลัง โคลอี้ จ้าว คว้ารางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากผู้กำกับที่กำลังโด่งดังในฮอลลีวูด และเป็นที่ชื่นชมของชาวจีน จึงทำให้เธอถูกเกลียดชังแทน จึงน่าสงสัยว่าสุดท้ายแล้วผลงานของ โคลอี้ จ้าว อย่าง The Eternals จะมีโอกาสได้เข้าฉายในจีนหรือไม่