“เซบาสเตียน” ทุ่มสุดตัว? ปิดโรงหนังที่อเมริกาสวีทหวาน “ดิว อริสรา”

เป็นคู่รักอีกคู่ที่ทำเอาแฟนๆ อิจฉาในความหรูหราอยู่ไม่น้อย สำหรับสาว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” และแฟนหนุ่มสายเปย์ “เซบาสเตียน ลี” หลังจากที่ทั้งคู่จูงมือบินลัดฟ้าไปหวานต่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แถมล่าสุดแฟนหนุ่ม “เซบาสเตียน ลี” ก็สร้างความเซอร์ไพรส์ทุ่มทุนสุดตัว ด้วยการปิดโรงหนังสวีทกันแค่สองคนกับฝ่ายหญิงโดย "ดิว อริสรา" ก็ได้โพสต์สตอรี่ไอจีภาพบรรยากาศโรงหนังที่ทั้งโรงมีเพียงเจ้าตัวกับแฟนหนุ่มเพียงสองคน พร้อมแคปชั่น "only you and me @jetsetseb thank you" หรือ "มีเพียงคุณและฉัน @jetsetseb ขอบคุณ" งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงและแฟนๆ อิจฉาตาร้อนในความสายเปย์ของ "เซบาสเตียน" มากๆ