“ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล” คว้า 2 รางวัล ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมและสินค้าฮาลยอดเยี่ยม ปี 64

เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์เครื่องปรุงรสและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูปส่งออกทั่วโลกมาอย่างยาวนานถึง 20 ปี สำหรับที่ปีนี้คว้า 2 รางวัล แห่งเกียรติยศ ได้แก่ รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) และ รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บนเวที “Prime Minister’s Export Award” ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ในรูปแบบ Virtual Event ให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 โดยCEO บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้กล่าวว่า“ผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล Prime Minister Award จากท่านนายกรัฐมนตรีในหมวด ผู้ผลิต และ ส่งออกสินค้าฮาลาลดีเด่นประจำปี 2564 และ แน่นอนบุคลากรในองค์กรของผมก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานหนัก และเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ รางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นรางวัลที่ทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจ มีความเชื่อมั่นที่จะทำงานเพื่อประเทศไทยต่อไปรางวัลผู้ส่งออกสินค้าฮาลาลได้เป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนให้เราได้ต่อยอดโครงการ “Halal Hub” ไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บริษัทฯ ได้ศึกษาร่วมกับหอการค้าไทย - เนเธอร์แลนด์ NTCC (Hans van den bon, ผู้บริหารหอการค้าฯ) ท่านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย (H.E. Kees Rade) และ เลขานุการ ศอบต (พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร) เพื่อจัดตั้งโครงการ ”Halal Hub”เป้าหมายหลักเราต้องการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย โดยเฉพาะพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ยังไม่มีใครเข้าไปส่งเสริม นี่เป็นความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำงานตรงนี้ รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรของบริษัท และผมตั้งใจทำงานเพื่อสานต่อโครงการ ยังนำมาซึ่งรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะสินค้าของเราเป็นพริกดอง กระเทียมดอง นำมะขามแปรรูป ซึ่งแต่ละปีเราได้ส่งออกไปยังประเทศฮาลาลอย่างตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ และ ยังต้องการบริโภคพริกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ผมต้องการส่งเสริมให้เกษตรของไทยหันมาปลูกพริก สินค้าเกษตร เพื่อมาแปรรูปและส่งออก และนี่ถือเป็นโอกาสอันดีในการขยายตลาดฮาลาลในอนาคตอันใกล้นี้ครับและ “คุณวิชาดา เดอสมิท” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้รับรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ได้กล่าวว่า“วันนี้รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่บริษัทเราที่ก่อตั้งมาถึง 20 ปี ได้รับรางวัลผู้ส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งพริกที่เรานำมาผลิตนั้น เรามีความตั้งใจในการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรไทยมานานกว่า 20 ปี และกว่า 20,000 ครัวเรือน นี่คือความภาคภูมิใจของบริษัทเรา โดยบริษัทของเรามีการรับรองจากนานาชาติในหลายระบบ แม้ว่าบริษัทของเราอาจไม่ใช่บริษัทในระดับมหาชน แต่ทางคณะกรรมการก็ได้เห็นความตั้งใจในการทำงานของเราที่บริหารงานมานานถึง 20 ปี และได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่บริษัทเรา ต้องขอบคุณมากๆค่ะ”