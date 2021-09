หนังจีนในดวงใจของผู้กำกับดัง

จากผู้กำกับดาวดับที่เกือบหมดอนาคต เจมส์ กัน กำลังดวงขึ้นสุดๆ หลังได้มีโอกาสกำกับหนังซูเปอร์วายร้ายร่วมทีม The Suicide Squad ให้กับค่ายดีซี และยังมีคิวจะกลับไปกำกับ Gradian of the Galaxy ให้กับมาเวลในเร็วๆ นี้ด้วยจากผู้กำกับหนังคัลท์นอกกระแส เจมส์ กัน กลายเป็นคนทำหนังในกระแสหลักอย่างเต็มตัวไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความสำเร็จของเขาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะการสั่งสมประสบการณ์การดูหนังใหม่อย่างยาวนานนั่นเองเจมส์ กัน สนใจหนังทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังเอเซียที่เขาถูกใจเป็นพิเศษ เขายังเคยพูดถึง "บองจุนโฮ" ตั้งแต่เพิ่งทำหนังใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง Mother ซึ่งเขาเคยยกให้เป็นหนังแห่งทศวรรษกันเลยทีเดียวนอกจากนั้น เจมส์ กัน ก็ยังชอบหนังจีนแบบสุดๆ โดยหนังที่เขาชอบเป็นพิเศษก็มีทั้ง, สวยประหาร, ทะลักจุดแตก รวมไปถึงเดชคัมภีร์เทวดา ที่เขาบอกว่า ภาคหนึ่งก็พอใช้ได้ แต่ที่เด็ดสุดๆ ต้องเป็นภาคสอง เขายังชอบหนังโปเยโปโลเย และชื่นชม หว่องกาไว ด้วยแต่หนังฮ่องกงที่ เจมส์ กัน ชื่นชอบเป็นพิเศษ กลับเป็นหนังเกรดสามที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นถูกชื่นชมอะไรอย่าง "เพชฌฆาตกระสุนเปลือย" ซึ่งถือว่าเป็นหนังฮ่องกงเรื่องแรกที่เขาเคยดูในโรงภาพยนตร์ และทำให้หลงเสน่ห์หนังฮ่องกงทันที จนตอนนั้นถึงขั้นไปคุ้ยกองวิดีโอในร้านเช่าวิดีโอเพื่อหาหนังฮ่องกงมาดูให้มากที่สุด เจมส์ กัน ยังบอกว่า เขายังหลงเสน่ห์ ซิวซู่เจิน มาก และเป็นดาราที่คลั่งไคล้คนแรกเลยทีเดียวอีกคนที่ประกาศตัวเป็นแฟนหนังจีน มาตลอดก็คงจะเป็นถึงขั้นเคยทำบริษัทจัดจำหน่ายวิดีโอหนังจีนและซื้อหนังระดับตำนานอย่าง ผู้หญิงผมทอง ฟัดหัวใจให้โลกตะลึง หรือ มังกรเหล็กตัน ไปจัดจำหน่ายใหม่ในอเมริกามาแล้วผมงานของเขาก็มักจะมีการหยิบเอาอิทธิพลของหนังจีนมาใส่เป็นประจำ แน่นอนว่า เควนติน ชื่นชอบหนังกังฟูและกำลังภายในเป็นพิเศษ ถึงขั้นเคยมีไอเดียที่จะทำหนังกำลังภายในพูดภาษาจีนกลางทั้งเรื่องแต่สุดท้ายโปรเจคก็ล่มไปตามสไตล์ คนไอเดียเยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำอย่าง เควนติน ตารันติโน่ที่น่าสนใจดูเหมือนว่า เควนติน ตารันติโน่ จะไม่ชื่นชอบอะไรในตัวตำนานแห่งวงการหนังฮ่องกงอย่าง บรูซ ลี นัก เมื่อมีโอกาสใส่ บรูซ ลี เข้ามาในหนัง เควนติน ก็นำเสนอภาพของ บรูซ ลี แบบดูไม่ค่อยดีจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจริงๆ แล้ว เควนติน ชอบดาราแอ็คชั่นฮ่องกงคนไหนกันแน่ ถ้าไม่ใช้ บรูซ ลี ไม่ใช่เฉินหลง และไม่ใช่ เจ็ท ลีโดยดาราแอ็คชั่นฮ่องกงที เควนติน ชอบที่สุดกลับกลายเป็น ดาวร้ายอย่าง หลอลี่ โดยเฉพาะกับบทเป็นพระเอกอย่าง 5 Fingers of Death เควนติน บอกว่าคือหนึ่งหนังกังฟูในดวงใจของเขาเลยทีเดียว ซึ่งหนังเรื่องนี้ถือว่าดังในอเมริกาสุดและจุดกระแสแอคชั่นฮ่องกงให้เป็นที่รู้จักในอเมริกาก่อนการมาถึงของบรูซลีซะอีก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แฟนหนังคัลท์เข้าระดับฮาร์ดคอร์อย่าง เควนติน จะคลั่ง หลอลี่ มากยังมีผู้กำกับระดับลูกอีกมากที่ชื่นชอบหนังจีน หนังฮ่องกงมากเป็นพิเศษ อย่างผู้กำกับชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนอย่างเพราะชอบหนัง แอคชัน The Man From Hong Kong มากจนยกให้เป็นหนึ่งในหนัง ในดวงใจของเขาเลยทีเดียวแม้แต่ตำนานผู้สร้างมหากาพย์ Star War อย่างก็ชอบดูหนังจีนเหมือนกันและชอบหนังกำลังภายในเรื่อง คนบินเทวดามาก จนมีข่าวว่า จอร์จ ลูคัส พยายามติดต่อให้หงจินเป่ามาเป็นผู้กำกับคิวบู๊ให้กับหนังชุด Star Wars แต่สุดท้ายด้วยความไม่ลงตัวก็เลยพลาดโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันไปข้ามมาวงการเกม ผู้กำกับเกม ระดับเทพเจ้าอย่างก็เป็นคนที่ชื่นชอบดูหนังมากและแน่นอนว่าดูหนังจีนหนังฮ่องกงอยู่เหมือนกัน ซึ่งผู้กำกับที่เขาชื่นชอบมากที่สุดก็คือ "จอห์น วู"แต่ที่น่าเซอร์ไพรส์ก็คือหนังของจอห์นวูที โคจิมา ชอบที่สุดกลับเป็นภาคสองทีเรื่องเนื้อหาอาจจะไม่ถึงขั้นเทียบกับภาคหนึ่งได้ แต่มีฉากแอ็กชั่นที่สุดโต่งเรียกว่ายิงกันจนตัวประกอบตายกันไปเป็นร้อยเลยทีเดียวปิดท้ายกับผู้กำกับหนังไทยกันบ้าง กับโดยหนังที่เขาชอบมากที่สุดเรื่องนึงก็น่าจะเป็น "ฉีจี้ "หนัง ของเฉินหลง ชอบขนาดไหนก็ชอบขนาดเคยหยิบเอา ฉีจี้ มาดัดแปลง จนออกมาเป็นหนังตลกผสมแอ็กชั่นกลิ่นหนังเจ้าพ่อฮ่องกงชัดสุด ๆ อย่าง "ตั๊ดสู้ฟุด" นั่นเอง