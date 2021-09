โสดปุ๊บกลับมาแซ่บปั๊บสำหรับคุณแม่ยังเป๊ะของ "น้องไทก้า" ที่ล่าสุดได้หอบครอบครัวไปเที่ยวทะเลพร้อมกับสามีที่แยกทางกันแล้วชนิดที่ยังใช้ชีวิตร่วมกันได้ปกติหลังลดสถานะลง งานนี้คุณแม่นิวเคลียร์เลยขออวดความเผ็ดด้วยชุดทูพีซ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใส่แต่วันพีซมาตลอด พร้อมแคปชัน "Do what makes you happy" ( ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามีความสุข )เรียกได้ว่ากลับมาทวงบัลลังก์ความฮอทกันอีกครั้งทำเอาเรทติ้งพุ่งๆกันเลยทีเดียว