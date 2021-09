“อลัน ทัม” ฉลองวันเกิดปีที่ 71 ขออายุ 25 ตลอดกาล

คนในวงการบันเทิงมากมายต่างโพสต์อวยพรวันเกิดให้กับที่เพิ่งอายุครบ 71 ปี ไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค. ที่ผ่านมา ร่วมถึงรุ่นน้องในวงการอย่างเพื่อนร่วมวงที่โด่งดังมาด้วยกันด้วยโดย เคนนี บี ที่อายุน้อยกว่า อลัน ทัม 3 ปี ได้เขียนข้อความพร้อมรูปคู่ของเขากับ อลัม ทัมส่วนตัวของ อลัน ทัม ยังโพสต์ภาพงานฉลองวันเกิดเล็ก ๆ ที่มีน้อง และเพื่อน ๆ ในวงการมาร่วมงานรวมถึง เจิ้งจื่อเหว่ยด้วยอลัน ทัม หรือ ถานหย่งหลิน เป็นทั้งนักแสดง และนักร้อง เจ้าแจ้งเกิดในฐานะสมาชิกของวงดนตรี The Wynners ที่มีส่วนในการเปิดตลาดศิลปินป็อปฮ่องกงไปสู่ต่างประเทศหลังประสบความสำเร็จในฐานะนักนักร้อง อลัน ทัม จึงก้าวไปสู่วงการภาพยนตร์ และมีผลงานแสดงมากมาย อาทิ การแสดงคู่กับในเรื่อง(Armour of God ,1987) ร่วมงานกับในเรื่อง(The Dragon Family ,1988)1 , 2 (Casino Raider ,1989/1990)(Fortune Code ,1990)(The Last Blood ,1991) เป็นต้นนอกจากนั้น อลัน ทัม ยังมีบทบาทอย่างสูงในฐานะผู้นำของวงการบันเทิงฮ่องกง และเคยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักแสดงมาแล้วเมื่อปี 2008 โดยตอนนั้น อลัน ทัม เพิ่งได้รับตำแหน่งดังกล่าวเพียงแค่สัปดาห์เดียว ก็เกิดเหตุอื้อฉาวใหญ่เรื่องขึ้นทำให้เขาต้องให้สัมภาษณ์ไม่เว้นแต่ละวันนอกจากเรื่องการมีผลงานมาอย่างยาวนานแล้ว การมีใบหน้าอ่อนกว่าวัยไปหลายปี ก็คือจุดขายอย่างหนึ่งในตัวดาราวัย 71 คนนี้ด้วย เขามักจะบอกว่าตัวเองขอหยุดอายุเอาไว้ที่ซึ่งเลข 25 บนเค้กในวันเกิดปีที่ 71 ก็หมายถึงประโยคดังกล่าวนั่นเอง