“เอส” หวานไม่มีแผ่ว อวยพรวันเกิดภรรยาข้ามประเทศ

ตอนนี้ละครเรื่องกระแสกำลังแรงสุดๆ โดยเฉพาะกับฉากเลิฟซีนของพระเอกหนุ่มกับนางเอกสาวที่แต่ละซีนนั้นดุเดือดร้อนแรงแต่ชีวิตจริงกับบทบาทในละครต่างกันสิ้นเชิง เพราะรู้กันดีว่าหนุ่ม เอส นั้นมีครอบครัวที่อบอุ่น ทั้งภรรยาแสนสวยตาน้ำข้าวชาวเยอรมัน และลูกสาวสุดน่ารักแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจำใจต้องส่งภรรยาและลูกสาวกลับไปอยู่ที่ประเทศเยอรมัน เพื่อหลีกหนีจากโควิดในไทยที่ยังรุนแรงอยู่ในตอนนี้ แต่ล่าสุดหนุ่มเอสก็ส่งความหวนข้ามประเทศ ด้วยการทำคลิปอวยพรวันเกิดให้ภรรยา พร้อมกับข้อความหวานๆ ที่ว่า“A thousand words won’t be able to describe your shinning beauty. Both inside and out. You make the world more beautiful just by being in it. I wish you love, laugh and happiness. Enjoy live to the fullest my love. Happy birthday!! ich liebe dich so sehr. @thekittyway ❤️😘👸🏼🎂❤️ #HappyBirthdayMyLove #02092021” ที่แปลว่า “คำพูดนับพันไม่อาจบรรยายความงามอันวาววับของคุณได้ ทั้งภายในและภายนอก คุณทำให้โลกสวยงามขึ้นเพียงแค่อยู่ในนั้น ฉันขอให้คุณรักเสียงหัวเราะและความสุข สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่ที่รักของฉัน สุขสันต์วันเกิด!! ฉันรักคุณมาก.”เรียกว่างานนี้ยืนยันว่าตัวจริงกับบทบาทในละครนี่คนละเรื่องกันเลย เพราะตัวจริงรักและหวานใส่ภรรยาซะขนาดนี้