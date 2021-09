ขอบคุณความรัก ความซื่อสัตย์!! "ก้อย รัชวิน" โพสต์ซึ้งถึง "ตูน" ครบรอบรัก 11 ปี

เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีความหวานหอมอบอวลอยู่เสมอ สำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง "ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ" กับ "ตูน บอดี้สแลม" (อาทิวราห์ คงมาลัย) ที่ล่าสุด "ก้อย" ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงสามีเนื่องในวันครบรอบ 11 ปีที่ได้รู้จักกัน พร้อมกันนี้ยังบอกถึงความประทับใจในความสม่ำเสมอของหนุ่ม "ตูน" ที่มอบให้ไม่เคยขาดหาย"11 ปีแล้ว ที่ก้อยได้เจอผู้ชายคนนี้ @artiwara และในวันนี้เค้ากำลังจะเป็นคุณพ่อค่ะ ขอบคุณความรัก ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ที่มีให้ก้อยสม่ำเสมอไม่เคยขาดหาย ขอบคุณที่คอยจับมือกันในวันที่เจอเรื่องยากๆ เป็นบ่าให้พักพิงเวลาที่เหนื่อยล้า เป็นกำลังใจที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าก้อยจะทำอะไรก็ตาม ยิ่งตั้งแต่ก้อยท้อง พี่ตูนดูแลก้อยดีมากจริงๆ (จากที่ดูแลดีอยู่แล้วมาตลอด)จากนี้ไปก้อยเชื่อว่าพี่ตูนจะทำหน้าที่ "พ่อ" ได้ดีอย่างแน่นอน อีก1เดือนก็รู้ค่ะ Happy 11th Anniversary and 50 more years to go! รักคุณพ่อที่ฉุด 01.09.21"