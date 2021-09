แม่จัดให้! “อ๋อม สกาวใจ” ฟ้องหมิ่น 4 เกรียนคีย์บอร์ด หลังถูกด่าแรงเป็น กะ...เดินโชว์กีไปวันๆ

เปิดใจกับสื่อมวลชนว่า

หลังจากที่นักแสดงสาวออกมา Call out รัฐบาลแบบถี่ๆ มา 1 เดือนเต็ม ก็ทำให้เจ้าตัวโดนคอมเมนต์ด่ามาโดยตลอด มีทั้งข้อความที่อ่านแล้วพอรับได้ และข้อความที่หยาบคายจนทนไม่ไหว เช่นคำว่า กะxรี่ โสเภณี สามีค้ายาเสพติด แถมยังท้าทายให้ไปฟ้องร้อง บอกตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกล่าสุดเมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (2 ส.ค. 64)พร้อม ทนายความก็เลยจัดให้ตามความประสงค์ ด้วยการเข้าแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาท กับเกรียนคีย์บอร์ด 4 ราย ที่สถานีตำรวจนครบาลร่มเกล้า ก่อนจะอ๋อม : “วันนี้มาแจ้งความเรื่องเกรียนคีย์บอร์ด ที่เขาเข้ามาพูดจาไม่ดี หยาบคาย ท้าทายต่างๆ นานา จริงๆ เราก็เก็บหลักฐานรวบรวมข้อมูลมาสักระยะแล้วแหละ แล้วก็ส่งให้พี่ทนายเรียบร้อยแล้ว เราก็เลยปรึกษากันว่า คนไหนที่เราฟ้องได้ เราก็ฟ้อง แล้วก็แจ้งความค่ะ”ทนาย : “ก็มีอย่างน้อยๆ ประมาณ 4 รายนะครับ ที่อยู่ในข่ายเป็นกรณีหมิ่นประมาทครับ”คำพูดที่ใช้ค่อนข้างแรงมาก พูดออกอากาศไม่ได้ แต่ก็มีเท่าที่ลงให้ดูไว้ในไอจีทนาย : “ค่อนข้างจะ…คือถ้าพูดออกอากาศมันไม่ดีครับ แต่มีรายละเอียดอยู่ คือใช้คำพูดค่อนข้างจะรุนแรง เหยียดหยาม ดูหมิ่น สบประมาท”อ๋อม : “คำพูดแรงๆ คือเท่าที่เห็นในไอจีเนอะ เท่าที่อ๋อมลง ก็คำพูดตามนั้นค่ะ”ถูกถล่มเยอะ แต่เลือกฟ้อง 4 รายนี้ก่อน เพราะมันรุกล้ำเรื่องส่วนตัว และครอบครัวมากเกินไปอ๋อม : “เราก็รู้สึกว่ามันแรงมาก ทั้ง 4 คนนี้นะ แต่มันมีรายย่อยอีก อื่นๆ ด้วย แต่ว่าขั้นต่ำคือ 4 คนแน่ๆ ค่ะ”เดี๋ยวจะมีฟ้องเพิ่มอีกแน่นอน บอกมาแสดงความคิดเห็นได้ แต่อย่ามาพูดด้วยอารมณ์อ๋อม : “มีค่ะ มีเพิ่มเติมอีก ใครที่แบบว่า…คือจริงๆ แล้ว เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะ แต่ถ้าเกิดว่าพูดด้วยอารมณ์ ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ มันไม่ตรง เราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ มันคือหมิ่นประมาทแล้ว แล้วที่สำคัญเลย ที่เราต้องมาแจ้งความเนี่ย คือเขามีการท้าทายเรามา แล้วก็พูดถึงว่าตำรวจจับเขาไม่ได้ด้วย ท่านรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ด้วย เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเจอเขาเหมือนกัน ว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตจากไหน (หัวเราะ) ก็เลยงงค่ะ”โดนคอมเมนต์แบบนี้ ตั้งแต่เริ่มออกมา Call out การทำงานของรัฐบาล ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมาอ๋อม : “เอาเป็นว่าเริ่มแรกแต่บางคำพูดที่มันรู้สึกว่ามันรุนแรง คือตั้งแต่ Call out มันก็จะมีอย่างนี้มาเรื่อยๆ แต่ว่าอันไหนที่เรารับได้ แล้วเราพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน เราก็โอเคแต่ว่าอันไหนที่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปอย่างนี้ ก็เลยเอ๊ะ…มันไม่ใช่แล้ว เพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงใคร เราพูดถึงการทำงานในตอนนี้ ว่ามันเกิดปัญหาอะไร แล้วมันจะแก้ไขยังไง คือเหมือนเป็นการสอบถาม ว่าเมื่อไหร่จะแก้ อะไรแบบนี้มากกว่าค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมาด่าเรื่องส่วนตัว มาด่าพ่อล่อแม่ มาด่าสามีเรา มาพูดถึงเรื่องครอบครัวเรา อันนี้มันไม่ใช่แล้ว”ทนไม่ได้ ถูกด่าเป็นโสเภณี ถือเป็นคำดูหมิ่นเหยียดหยามร้ายแรงอ๋อม : “ใช่ๆ คำนั้นมันไม่ควรที่จะพูดเลย เพราะว่าเราไม่ใช่ไงคะ มันแรงมากนะ อันนี้คือเป็นเพศแม่นะ แล้วก็มาด่าเราเรื่องนี้ อันนี้ก็คือมันเป็นคำที่เข้าข่ายมากๆ ใช่ไหมคะพี่วิเชียร”ทนาย : “คือถ้าได้เห็น ได้อ่าน ได้ฟังแล้ว มันเป็นอะไรที่รับไม่ค่อยได้ สำหรับใครก็แล้วแต่ที่โดนคำพูดลักษณะนี้ มันเป็นการสบประมาท ดูหมิ่นเหยียดหยามกันอย่างร้ายแรงนะครับ”โดนด่าทั้งกะxรี่ ทั้งโสเภณี เดินโชว์_ี ไปวันๆ แถมยังว่าสามีค้ายาเสพติด ทั้งที่อยู่ในวงการมา ไม่เคยมีปัญหากับใครอ๋อม : “เราไม่ได้ไปทำอะไรใครนี่ เราไม่เคยรู้จักคนพวกนี้มาก่อน ไม่เคยมีปัญหากับคนพวกนี้มาก่อนตั้งแต่อยู่ในวงการ เราก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนอยู่แล้ว เราก็จับประเด็นได้ว่า คือแสดงว่าการที่เรามาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการเมือง เกี่ยวกับเรื่องการที่มาบอกถึงปัญหาเนี่ย น่าจะเป็นจุดที่ทำให้ คนพวกนี้เขาไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่ ในความรู้สึกนะ”อ่านข้อความแล้วอารมณ์ขึ้น จนตอนนี้ยังไม่ลงเลยอ๋อม : “ขึ้นค่ะ ไม่ลงเลยค่ะ ตอนนี้ยังไม่ลงเลย สามีก็โกรธ เพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้ แล้วมาพูดถึงเขาแบบนี้ คือมันกระทบจริงๆ แล้วคนจะมองเขายังไง คือมันไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าเป็นพ่อค้ายาคงโดนจับไปแล้ว”มีการข่มขู่ว่าจะทำให้แย่ แต่ยังไม่คุกคามตามมาถึงบ้าน วันนี้เลยมาแจ้งความเพื่อใช้สิทธ์ตามกฎหมายอ๋อม : “ก็มีข่มขู่ค่ะ มีบอกว่าจะทำให้เราแย่ แล้วก็มีท้าทาย แต่ยังไม่มีบอกว่าจะตามมาถึงบ้าน”ทนายความ : “แล้วคนที่มาคอมเมนต์ต่างๆ มันเข้าข่ายผิดกฎหมาย ทางคุณอ๋อม ก็เลยต้องการมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ “เรียกค่าเสียหายหลักล้าน เอาให้คุ้มกับที่โดนด่าอ๋อม : “เรื่องค่าเสียหาย เราก็ปรึกษากัน ก็เอาให้คุ้มกับที่เขาด่าเรา น่าจะหลักล้านอยู่แล้ว แต่จะกี่ล้านก็ดูว่าเขาว่าเรากี่ครั้ง คือต่อรายเป็นหลักล้านแน่ๆ อยู่แล้ว 4 รายที่พูดมาเนี่ย ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ว่าเราแค่ครั้งเดียว เขาก็จะมาพูดเรื่อยๆ หลายๆ ครั้ง เรียกว่าต่อเนื่อง”ขอรับคำขอโทษเป็นเงินสด จะเอาไปช่วยคนเดือดร้อนอ๋อม : “ไม่รับคำขอโทษค่ะ ต้องรับผิดชอบกับคำพูดที่เขาได้เขียนลงไป เพราะมันบันทึกไว้อยู่แล้ว คุณก็ต้องรับผิดแหละ มาว่าเราแบบนี้ ก็รับคำขอโทษเป็นเงินเท่านั้นค่ะ คือไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่จะเอาเงินไปช่วยคนอื่น ได้มาก็จะเอาไปช่วยใครที่เดือดร้อน”ฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ด ถ้าดูอยู่ก็เตรียมเงินไว้แล้วกันอ๋อม : “ไม่แน่ใจว่ารู้หรือเปล่า (ถ้าเขาฟังอยู่?)จะได้ไม่ไปทำกับคนอื่น อย่าไปทำนิสัยแบบนี้อีก”เท่าที่ตรวจสอบเป็นบุคคลแน่ แต่จะเป็น IO หรืออวตาร หรืออาจจะเป็นโรคจิต ก็ยังไม่แน่ใจอ๋อม : “เป็นบุคคลเลยค่ะ แต่ว่าจะเป็นพวก IO หรือ อวตารยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนสืบสวนต่อไปนะคะ แต่ว่าเท่าที่รู้ 4 คนนี้น่าจะเป็นตัวบุคคล โรคจิตหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจ”มั่นใจเต็มร้อยกับหลักฐานที่มีอยู่ เชื่อตำรวจจับคนร้ายได้แน่นอนอ๋อม :อ๋อมคิดว่าทางตำรวจทุกท่าน ก็คงอยากจะจับให้ได้อยู่แล้วแหละค่ะ และคิดว่าครั้งนี้ ถ้าจับไม่ได้มันก็ไม่ใช่แล้ว เพราะมันหลายครั้งแล้วในการทำ คิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แน่นอนค่ะ”แจ้งข้อหาไหนได้บ้าง ก็เอาหมด จะได้ไม่ไปทำกับคนอื่นต่อทนายความ : “เบื้องต้นข้อหาหมิ่นประมาทแน่นอน ส่วนข้อหาอื่นๆ เดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกที ว่าจะมีการผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยหรือเปล่า แต่ว่าตอนนี้จะมาแจ้งความดำเนินคดี ในข้อหาหมิ่นประมาทก่อน”อ๋อม : “อะไรที่เข้าข่ายแจ้งหมด เอาหมดทุกอัน จะได้ไม่ไปทำอย่างนี้กับคนอื่น”