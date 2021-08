เชียงรายผุดการประกวดชายหนุ่มออนไลน์ สร้างสีสันสู้โควิด-19 "Mister Chiang Rai 2021”

ชาน่า ล้านนา ผู้อำนวยการกองประกวด “บ่าวลูกพ่อขุนฯ” กล่าว

การประกวดเป็นการประกวดชายหนุ่ม ทางออนไลน์ ในระหว่าง เดือนนี้ จนถึงวันตัดสิน ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2564 ยังไม่กำหนดวัน เวลา ชัดเจน เป็นคนที่อยู่/เคยอยู่ จังหวัดเชียงราย เพื่อเฟ้นหาบุคคลต้นแบบของสังคม และ ทำงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ฑูตวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการกุศล และรับงานทั่วไป สัญญาร่วมหนึ่งปีในการดำรงตำแหน่ง การประกวดไม่มีล็อคมง ดำรงฯตำแหน่งเป็นลูกพ่อขุนมังรายมหาราช เป็นคนดี มีศีลธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีอนาคตก้าวไกลระดับประเทศ โดยการบริหารของทีมงานที่เชื่อถือได้วัตถุประสงค์ของการจัดประกวด เพื่อคัดเลือก เฟ้นหา ชายหนุ่ม “ครบเครื่อง” เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนหนุ่มเชียงราย เพื่อรับใช้ “สร้างบ้าน แป๋งเมือง” ให้กับเชียงราย เป็นบุคคลต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน โดยไม่มีประวัติในทางเสื่อมเสีย จัดกิจกรรม สร้างสีสัน ความสุข ให้กับคนที่ติดตามการประกวดในยุคโควิด-19 ค้นหาบุคคล ช่วยประชาสัมพันธ์ จังหวัด ธุรกิจในท้องถิ่น เป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดระดับประเทศเวทีอื่นๆ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของเชียงรายให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นคนเชียงราย หรือคนจังหวัดไหนก็ได้ แต่ต้องเรียน หรือ ทำงานที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างการประกวดและครองตำแหน่ง 1 ปี เพศชาย อายุ 18-28 ปี เป็นต้นแบบสังคม ตัวอย่างที่ดี ไม่เคยถ่ายแบบ โชว์วาบหวิว มาก่อน (หากทราบทีหลังจะมีการปรับค่าเสียหาย) สามารถทำงานช่วยเหลือสังคม งานในจังหวัดเชียงรายได้ (รวมทั้งงานจิตอาสา งานจ้าง) ไม่จำกัด ส่วนสูง รูปร่างหน้าตา มีความสามารถ ทักษะในการ อ่าน เขียน ฟัง ภาษาไทยได้ เคยมี หรือ ไม่มีประสบการณ์การประกวดก็ได้ มีความพร้อมทางด้าน กาย วาจา ใจ ในการครองตำแหน่งทั้งนี้การประกวดไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น โดยการสัมภาษณ์รอบแรก และ รอบสุดท้าย ผ่านทาง เฟซบุ๊คไลฟ์ รอบแรก คัดจากออดิชั่น ให้เหลือ 30 คนสุดท้าย ,รอบสอง ตัดสินเหลือ 10 คนสุดท้าย ,รอบสาม ตัดสินตำแหน่ง The Winner , First Runner Up , Second Runner Up 2021 รอบนี้ ผู้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้าย ทำคลิปแนะนำตัวเอง 5 นาที อาทะเช่น แนะนำ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ความสามารถ จุดเด่นจุดดีทำไมถึงประกวดเวทีนี้ อยากทำอะไรเพื่อเชียงราย คติประจำใจ ฝากถึงคนติดตาม เสื้อผ้าหน้าผม อิสระเต็มที่ไม่มีล่อแหลม โดยจะประกาศผลในวันที่กำหนดอีกทีช่วงเดือน ตุลาคม ศกนี้รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ได้รับสายสะพายอันทรงเกียรติ ได้รับเงินสด 7,599 บาท รองอันดับหนึ่ง ได้รับเงินสด 5,599 บาท และรองอันดับสอง ได้รับเงินสด 4,599 บาท พร้อม บัตรกำนัลโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจต่างๆ มูลค่ามากมา พร้อมเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของผู้สนับสนุนหลัก ต่างๆโดยคณะกรรมการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ รับรองเป็นกรรมการระดับประเทศ และท้องถิ่น อาทิเช่น คุณต้อ มารุต สาโรวาท ผู้กำกับละครชื่อดัง , น้องเนย โชติกา Miss LGBT Thailand 2021 ,บิลลี่ ณภัทร โกศล Mister Hot Men Universe 2020 ,บอม จิรวัฒน์ เวชสกล Mister Global Thailand 2019 และคนในวงการที่ยังไม่เผยรายชื่ออีกมากมาย“เมื่อโควิด-19 ปีที่แล้ว เราได้จัดการประกวดระดับประเทศ Mister Hot Men Universe 2020 จากคนสมัครเกือบสองร้อยกว่าคน จนได้ผู้ชนะเลิศและรองทั้งสอง จนเป็นที่รู้จักในวงการ ปีนี้ ชาน่าได้กลับมาอยู่เชียงรายช่วงโควิด-19 น้อมรำลึกถึงคุณแผ่นดินบ้านเกิด จึงรวมตัวกับเพื่อนๆ ชาวเชียงรายจัดการประกวดนี้ขึ้น เพื่อค้นหาช้างเผือก และเจียรไนให้น้องได้เป็นลูกบ่าวของพ่อขุนฯ พญามังรายมหาราช ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ที่ทรงคุณค่า เป็นบุคคลต้นแบบของเด็กรุ่นใหม่ อาจจะเป็นการใช้เวลาในช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาตัวเอง เพราะรูปแบบของเรา ปรับให้เข้ากับ New Normal ไม่มีการรวมกลุ่มใกล้ชิดกัน จึงน่าจะตอบโจทย์ สร้างความสุข ความบันเทิงให้คนที่ได้ติดตามด้วยเช่นกันค่ะ"พี่เลี้ยง หรือผู้เข้าประกวดท่านไหนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามได้ทาง เพจ : Mister Chiang Rai บ่าวลูกพ่อขุนฯ โทรศัพท์ 063-115-4696 , 061-438-3609 Line : chanalanna9 , somratchana