“เหลียงเฉาเหว่ย” ผู้แสดงได้ทุกบทบาท

เหลียงเฉาเหว่ย เริ่มต้น อาชีพนักแสดง กับสังกัดสถานีโทรทัศน์ทีวีบี ตอนแรกรับงานเป็นพิธีกรก่อนจะได้รับการผลักดันให้เป็นพระเอกดาวรุ่งของค่ายร่วมกับนักแสดงอีกสี่คนภายใต้ชื่อ ห้าพยัคฆ์แห่งทีวีบีผลงานยุคแรกๆ ของเหลียงเฉาเหว่ยเขามักจะถนัดการเล่นบทตัวละครประเภท กะล่อน และเอาตัวรอดด้วยสติปัญญามากกว่าจะใช้กำลัง อย่างในหนังชุดเรื่อง อุ้ยเสี่ยวป้อ หรือหนังกำลังภายในที่สร้างจากนิยายเรื่องดังของโกวเล้ง อย่างเสียวฮื่อยี้ ด้วยกระทั่งเขามาได้งานที่ท้าทายความสามารถในช่วงแรกๆ ของการเป็นนักแสดงก็คือหนังไต้หวัน A City of Sadness ที่เล่าเรื่องครอบครัวชาวไต้หวันเพื่อสะท้อน ไปถึงความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศ A City of Sadness กลายเป็นหนังที่ได้รับเสียงชมจากทั่วโลก ถึงปัจจุบันก็ยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังภาษาจีนที่ดีที่สุดตลอดกาลหลังรับงานโชว์ฝีมือติดต่อกันหลายเรื่อง ทำให้เหลียงเฉาเหว่ยกลายเป็นนักแสดงที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในฮ่องกงในตอนนั้น เหลียงเฉาเหว่ยจึงเริ่มได้รับงานฟอร์มใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ เขากลายเป็นพระเอกหนัง เรื่องใหม่ของ จอห์น วู ใน Bullet in the Head กอดกันไว้อย่าให้ใครเจาะกะโหลก ที่เต็มไปด้วย ฉากแอ็คชั่นแบบตึงเครียดเหลียงเฉาเหว่ย ได้ร่วมงานกับ จอห์น วู อีกครั้งใน "ทะลักจุดแตก" และได้แสดงให้เห็นว่าคิวบู๊เค้าก็เล่นได้เหมือนกัน และยังมีส่วนร่วมในฉากแอ็คชันลองเทคระดับตำนาน จนทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในหนังแอ็คชันที่ถือว่าดีที่สุดตลอดกาลไปเลยในช่วงยุคทองของหนังฮ่องกงอาจจะมีดารา ที่โด่งดังมากมาย แต่คงไม่มีคนไหนที่จะเก่งรอบด้านแสดงได้ทุกบทบาทกับ เหลียงเฉาเหว่ย อีกแล้วเหลียงเฉาเหว่ย กลายเป็นพระเอกคนใหม่ของหนังโปเยโปโลเยแทน เลสลี่ จาง ในหนังภาคที่ 3 และในปีเดียวกันนั้นเองเขายังได้รับงานแสดงอีกเรื่องแม้จะเป็นบทที่ไม่โดดเด่นอะไรมากนักเพราะปรากฏตัวอยู่ในหนังเพียงไม่กี่นาที แต่การได้ร่วมแสดงในหนังรวมดารา Days of Being Wild กลับกลายเป็นการเปลี่ยนชีวิตของเหลียงเฉาเหว่ยไปตลอดกาล เพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาได้ร่วมงานกับผู้กำกับที่ชื่อว่า หว่องกาไวการถ่ายทำหนังแบบ ไม่มีบทภาพยนตร์ที่แน่นอน ไม่มีตารางการทำงานที่แน่นอน ไม่มีคำแนะนำที่ชัดเจนจากผู้กำกับ ทำให้มีนักแสดงน้อยคนที่จะอดทนพอที่จะร่วมงานกับ หว่องกาไว ได้แต่ปัจจุบัน เหลียงเฉาเหว่ย ร่วมงานกับวงกล่าวไว้มาแล้วในหนังถึงเจ็ดเรื่อง กลายเป็นนักแสดงและผู้กำกับเจ้าประจำกันไปโดยปริยายการแสดงในหนังของหว่องกาไว ทำให้เหลียงเฉาเหว่ยเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เพราะผลงานของ หว่อง แม้จะไม่ได้ทำเงินอะไรมากมายแต่ก็เป็นดาวเด่นในเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ กระทั่งทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่ห์ของหนังฮ่องกง เป็นดาราที่สาวๆ หลงรัก และหนุ่มๆ ชื่นชมอย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเหลียงเฉาเหว่ยก็มักจะหาโอกาส เปลี่ยนบรรยากาศ ไปเล่นหนังแบบเบาๆ สลับกันไป ทั้งหนังตลกในตำนาน “เข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมด” หรือ มังกรหยก หยกก๋าหว่า ที่แสดงเอาไว้แบบทุ่มสุดตัว ไม่มีคำว่าห่วงหล่อแต่อย่างใด...